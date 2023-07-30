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🎯 Топ-форма Тикнизяна: 7 голов в 7 матчах. Пора в Европу?

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Наир Тикнизян Наир Тикнизян
Алексей Березуцкий Алексей Березуцкий
ЦСКА ЦСКА
Факел Факел
Футбол Футбол

Очередной яркий матч в Воронеже: «Факел» упирался и нанес больше ударов, чем «Локомотив», но в итоге проиграл 1:4. Одним из главных героев стал Наир Тикнизян, который оформил дубль. Защитник «Локомотива» набрал нереальный ход, он вообще не уходит с поля без результативного действия. 

У Тикнизяна топ-форма: 7 матчей – 7 голов

Вот первый мяч Наира – победный, как оказалось позже, а еще очень эффектный.  

А вот так он оформил дубль в конце. Еще у москвичей забивали Пиняев и Дзюба. 

В шести из последних семи матчей Тикнизян обязательно забивал – в двух турах прошлого сезона, в квалификации Евро, в двух турах нового сезона и в Кубке. А где не забил – сделал голевой пас!

⚽️ «Динамо»

⚽️ «Торпедо»

🅰️ Уэльс

⚽️ Латвия

⚽️ «Рубин»

⚽️ «Урал»

⚽️ ⚽️ «Факел»

Семь голов в семи матчах – с ума сойти.

Топ-форма Тикнизяна – радость для игроков в Fantasy-турнире (его взяли 23,44%). Наир набрал 14 очков: дважды по +6 за голы, а также +2 за 60+ минут на поле. Это лучший результат сезона в отдельном матче.

Тикнизян хочет в Европу: ждет предложений и сравнивает «Локо» с теплой ванной

Тикнизяну в мае исполнилось 24. В «Локомотив» он перешел из ЦСКА за 5,5 миллионов евро позапрошлым летом. Редкое для РПЛ направление, но футболист сам все объяснил: 

«Если про Ивицу Олича я мог сказать, что мне нравится манера его игры, то про Березуцкого я так сказать не мог. Где-то я его не понимал, и это стало причиной того, что я решил уйти, оставшись со всеми в хороших отношениях. Он меня просто не увидел в составе, я по ходу сборов понял, что вряд ли буду играть».

Позже он добавил о Березуцком в «Коммент Шоу»: «Никаких претензий нет. Он мне на второй день говорит: «Тики, я не вижу тебя защитником в этой команде. Ты у меня играть не будешь». Естественно, мне до слез обидно – я отказался от выгодного предложения в ущерб себе, чтобы остаться в своем клубе и здесь доказывать состоятельность. Когда мне это сказали, для меня это было шоком».

Впереди был непростой сезон-2021/22 с удалениями сразу в трех турнирах за «Локомотив», а потом еще тяжелейший старт в сезоне-2022/23 – «Локомотив» рухнул в зону стыков, Тикнизян ссорился с болельщиком, все казалось беспросветным.

С приходом Михаила Галактионова «Локо» стал лучшей командой весны 2023-го, а Тикнизян ярко закончил сезон и вызвал интерес «Вердера» и «Реал Сосьедад». Сам он высказался четко: «С первого дня, как попал в РПЛ, я хотел уехать в Европу. Ты прогрессируешь, только когда выходишь из комфортных условий. Для меня это самое главное. Сейчас я в «Локомотиве» как в теплой ванне. Если все так останется, то меня ждет деградация, поскольку уровень чемпионата России падает».

Контракт с «Локомотивом» у Тикнизяна рассчитан до лета 2026 года. Скоро уедет?

Как забивает Тикнизян: четкие удары без лишних движений

Михаил Галактионов видит в Тикнизяне левого защитника, а он забивает не реже форвардов. С одной стороны, голы разнообразные (после прострелов, подач и коротких передач), с другой, что объединяет их, – просто четкое своевременное касание футболиста без лишней суеты, подработки или выбора удобной позиции.

«Динамо» он забил после скидки Дзюбы – тут же пробил в касание.

В ворота «Торпедо» мяч влетел, когда Тикнизян замкнул подачу.

В игре с «Рубином» помог рикошет. Но опять же – ни одного лишнего движения. Просто пробил – и чуть повезло.

«Уралу» забил с лета. Тоже без каких-либо подработок – просто влепил и попал.

За сборную Армении забил с прострела, голы «Факелу» вы уже видели. Уверенность в себе – уже половина успеха в случае Тикнизяна: бьет почти без пауз.

Даже в воронежском матче бросалась в глаза эта разница. Игроки «Факела» в супермоментах долго подрабатывали мяч и промахивались. Например, тут – в момент из серии «что было дальше»:

А соперник просто наносил четкие удары вовремя. Как Тикнизян.

Забавно: Фамейе уворачивался как мог, но забил бывшим. Хотя «Рубин» опять упустил концовку

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

14 комментариев

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[ADO]
Что бы там не говорило всякое дурачье о том, что в ЦСКА он так не играл, я считал и тогда, и теперь уже с большими основаниями, что талантливого парня упустили. Обидно и радостно от того, что у него все получается. Удачи!
+12
0
+12
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воен
Видимо, действительно есть мотивация пробовать себя в Европе. Я ещё когда в одном из отпусков увидел, как Наир занимается в зале, понял, что парень профессионал. А это главное, на самом деле.
+11
-2
+9
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Никита Самарин
Наир набрал лучшую форму в своей карьере, если не сбавит, то предложение из Европы дело времени.
+3
0
+3
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omsk1716
Ответ [ADO]
Что бы там не говорило всякое дурачье о том, что в ЦСКА он так не играл, я считал и тогда, и теперь уже с большими основаниями, что талантливого парня упустили. Обидно и радостно от того, что у него все получается. Удачи!
Да, жаль Береза его не видел в своих схемах.
+2
0
+2
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JAV-URARTU-ARARAT
Продолжай в том же духе , Наир ! Пример настоящего профессионализма , мотивация развивается и расти , а не деньги и деградация уже к 26 годам !
+1
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Гамарджоба Генацвале
В итоге цорновские покупки оказались весьма удачными.
+1
0
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Дмитрий Сотников
Все гениальное - просто. Как же бесит, когда игроки начинают плясать, скакать, танцевать с мячом возле штрафной и ворот. Всегда нужно пробовать бить, а не раскатывать до верного. А Наир - молодчик!
+1
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Postal899
Такого парня упустили .Как фанат ЦСКА кусаю локти )сейчас бы очень пригодился )думаю уедет в Европу скоро .Хотя Костя мардишвили нравится не меньше ,но пока никак что-то не раскачает карьеру в Локо
+1
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Бене Гессерит
Ага, уровень Европы, ну вперёд 🤡
А че нет? Всю бровку закрывает, в атаке очень хорош,скорость и техника на уровне, удар поставленный, в обороне ещё поменьше ошибок и готовый игрок старта для любого европейского середняка.
+3
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Helge
продавать миллионов за 20, пока не сдулся
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Денис Рыжков
Как болела Рубина скажу так-смотрел весь матч с нашей командой и отрывки с Факелом - чувак в топовой форме и спокойно смог бы выйти в составе условного ПСЖ. Но в реальности мог бы перейти в условный Ланс и поиграть в ЛЧ. Игрок шикарный.
+2
-2
0
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GoodChel
пора уже в Европу
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