ЦСКА злится на Марио: контракта не было, но он нарушил «джентльменское соглашение»
Агент обвиняет клуб в неуважении.
Переход Марио Фернандеса в «Зенит» породил множество вопросов. Например, как футболист на контракте с ЦСКА вообще может перейти в другую команду РПЛ? Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо объяснил отношения клуба с игроком.
«Суть джентельменского соглашения проста: в России Марио будет играть только за ЦСКА». Читаем полное заявление
«Дорогие болельщики, мы видим отдельные комментарии про «обман со стороны клуба» и считаем необходимым дать развернутое объяснение по контракту Марио.
Как вы помните, летом Марио обратился в клуб с просьбой позволить ему закончить карьеру, несмотря на действующее соглашение. Нам удалось убедить его не делать поспешных объявлений и остановиться на «приостановке карьеры» и «приостановке контракта». Юридически на тот момент это было оформлено отпуском до 31 декабря 2022 года.
Зимой Марио изъявил желание возобновить карьеру, но при этом без намерения возвращаться в Россию. Далее в рамках нашего джентельменского соглашения и страховки клуба в вопросе существенных зарплатных обязательств было принято совместное решение о фактическом расторжении контракта.
Суть нашего джентельменского соглашения проста: в России Марио будет играть только за ЦСКА. Естественно, без каких-либо дополнительных выплат и компенсаций.
При этом клуб не сообщал о том, что у Марио действующий контракт с ЦСКА, а ссылался всегда именно на джентельменские договоренности. Разумеется, клубу было невыгодно поправлять и Transfermarkt, и заявлять всему миру о том, что фактически Марио – свободный агент».
Сегодня вместе с вами мы узнали подробности, которые многое прояснили о ходе наших непростых переговоров. Многое из этого неприятно осознавать, но желания обмануть наших болельщиков у клуба никогда не было. Но необходимо понимать, что нередко встречаются юридические тонкости, которые исходя из интересов клуба на определенном этапе нельзя выносить в медиа».
Фиксируем главное из заявления
• У Марио Фернандеса не было никакого действующего контракта с ЦСКА – только устные договоренности. Если это так, бывший защитник сборной России их нарушил.
• Мариобыл свободным агентом, о чем клуб не сообщил в открытые источники, чтобы впоследствии избежать конкуренции, если Фернандес захочет вернуться.
• «Сегодня мы с вами узнали подробности, которые много прояснили о ходе наших непростых переговоров». Скорее всего, эта фраза Брейдо – недовольство поведением агента футболиста Жорже Машаду. Судя по всему, в клубе не знали, что агент договаривается с «Зенитом».
Собственно, так ЦСКА и обозначил сорвавшееся возвращение Марио: «Сторона футболиста вышла из переговоров, объявив о договоренности с другим клубом».
• Недовольство агентом было и прежде. Тот же Брейдо писал про ход тяжелых переговоров с Машаду: «С учетом исключительного уважения и любви к нашей легенде, даже в сложившейся ситуации мы готовы искать компромисс и идти навстречу – что мы и делаем. Но именно компромисс, которым никак не является ситуация, что либо мы делаем так, либо никак.
Так успешные переговоры не строятся, это процесс учета обоюдных желаний. Тем более, когда запросы диктуются агентом с ультимативной позиции, и все упирается в сторонние потребности и бумаги, к которым ЦСКА отношения не имеет».
Что говорит сам агент? Берет всю вину на себя и прикрывает Марио
Сегодня Жорже Машаду заявил, что именно он прекратил переговоры с ЦСКА по поводу возвращения Марио. Потому что клуб действовал в обход него.
«Я не участвовал в последних переговорах о возможном возвращении Марио. Переводчик Макс (сотрудник ЦСКА Максим Головлев – Sports.ru) вместе с руководством ЦСКА обратился непосредственно к игроку и «Интернасьоналу», проявив неуважение к официальному агенту спортсмена.
Я не касался этого дела. Я несколько раз говорил ему, что это неправильно. Так что я не могу говорить о переговорах по возвращению в ЦСКА. Кроме того, ЦСКА не хотел платить компенсацию «Интернасьоналу». Я решил прекратить переговоры с ЦСКА. Это мое решение, а не Марио... Что касается будущего Марио, давайте решим это мы с Марио».
Агентство Жорже Машаду представляет интересы нескольких бразильских футболистов. В частности, он привез Педро Рошу в «Спартак», Карлоса Эдуардо в «Рубин», а Артура Мело – в «Барселону». До этого Машаду называли агентом Кариоки. Сейчас на странице его агентства на сайте Transfermarkt всего 3 клиента-действующих футболиста.
С Марио Фернандесом Машаду сотрудничает давно: в 2014 году он уже фигурировал в новостях как агент защитника ЦСКА. Мог ли он не знать о тех самых джентльменских договоренностях между игроком и клубом?
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Владимир Астапкович, Алексей Филиппов
Или просмотров и кликов нужно по максимуму собрать, пусть и одинаковых?
Для чего он нужен был ЦСКА я еще могу представить, но на фиг он сдался Зениту со всем этим недавним "портфолио". Будет на поле чаще прическу свою поправлять, нежели пользу приносить. Этот чудак за десяток лет толком русский язык выучить не захотел, плюнул на всякие джентельменские соглашения, очевидно. едете доигрывать карьеру за хорошие деньги, потому что больше никому не сгодился.