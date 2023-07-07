ЦСКА злится на Марио: контракта не было, но он нарушил «джентльменское соглашение»

Агент обвиняет клуб в неуважении.

Переход Марио Фернандеса в «Зенит» породил множество вопросов. Например, как футболист на контракте с ЦСКА вообще может перейти в другую команду РПЛ? Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо объяснил отношения клуба с игроком.

«Суть джентельменского соглашения проста: в России Марио будет играть только за ЦСКА». Читаем полное заявление

«Дорогие болельщики, мы видим отдельные комментарии про «обман со стороны клуба» и считаем необходимым дать развернутое объяснение по контракту Марио.

Как вы помните, летом Марио обратился в клуб с просьбой позволить ему закончить карьеру, несмотря на действующее соглашение. Нам удалось убедить его не делать поспешных объявлений и остановиться на «приостановке карьеры» и «приостановке контракта». Юридически на тот момент это было оформлено отпуском до 31 декабря 2022 года .

Зимой Марио изъявил желание возобновить карьеру, но при этом без намерения возвращаться в Россию. Далее в рамках нашего джентельменского соглашения и страховки клуба в вопросе существенных зарплатных обязательств было принято совместное решение о фактическом расторжении контракта .

Суть нашего джентельменского соглашения проста: в России Марио будет играть только за ЦСКА. Естественно, без каких-либо дополнительных выплат и компенсаций.

При этом клуб не сообщал о том, что у Марио действующий контракт с ЦСКА, а ссылался всегда именно на джентельменские договоренности. Разумеется, клубу было невыгодно поправлять и Transfermarkt, и заявлять всему миру о том, что фактически Марио – свободный агент ».

Сегодня вместе с вами мы узнали подробности, которые многое прояснили о ходе наших непростых переговоров. Многое из этого неприятно осознавать, но желания обмануть наших болельщиков у клуба никогда не было. Но необходимо понимать, что нередко встречаются юридические тонкости, которые исходя из интересов клуба на определенном этапе нельзя выносить в медиа».

Фиксируем главное из заявления

• У Марио Фернандеса не было никакого действующего контракта с ЦСКА – только устные договоренности. Если это так, бывший защитник сборной России их нарушил.

• Мариобыл свободным агентом, о чем клуб не сообщил в открытые источники, чтобы впоследствии избежать конкуренции, если Фернандес захочет вернуться.

• «Сегодня мы с вами узнали подробности, которые много прояснили о ходе наших непростых переговоров». Скорее всего, эта фраза Брейдо – недовольство поведением агента футболиста Жорже Машаду. Судя по всему, в клубе не знали, что агент договаривается с «Зенитом».

Собственно, так ЦСКА и обозначил сорвавшееся возвращение Марио: «Сторона футболиста вышла из переговоров, объявив о договоренности с другим клубом».

• Недовольство агентом было и прежде. Тот же Брейдо писал про ход тяжелых переговоров с Машаду: «С учетом исключительного уважения и любви к нашей легенде, даже в сложившейся ситуации мы готовы искать компромисс и идти навстречу – что мы и делаем. Но именно компромисс, которым никак не является ситуация, что либо мы делаем так, либо никак.

Так успешные переговоры не строятся, это процесс учета обоюдных желаний. Тем более, когда запросы диктуются агентом с ультимативной позиции, и все упирается в сторонние потребности и бумаги, к которым ЦСКА отношения не имеет».

Что говорит сам агент? Берет всю вину на себя и прикрывает Марио

Сегодня Жорже Машаду заявил, что именно он прекратил переговоры с ЦСКА по поводу возвращения Марио. Потому что клуб действовал в обход него.

«Я не участвовал в последних переговорах о возможном возвращении Марио. Переводчик Макс (сотрудник ЦСКА Максим Головлев – Sports.ru) вместе с руководством ЦСКА обратился непосредственно к игроку и «Интернасьоналу», проявив неуважение к официальному агенту спортсмена .

Я не касался этого дела. Я несколько раз говорил ему, что это неправильно. Так что я не могу говорить о переговорах по возвращению в ЦСКА. Кроме того, ЦСКА не хотел платить компенсацию «Интернасьоналу». Я решил прекратить переговоры с ЦСКА. Это мое решение, а не Марио... Что касается будущего Марио, давайте решим это мы с Марио».

Агентство Жорже Машаду представляет интересы нескольких бразильских футболистов. В частности, он привез Педро Рошу в «Спартак», Карлоса Эдуардо в «Рубин», а Артура Мело – в «Барселону». До этого Машаду называли агентом Кариоки. Сейчас на странице его агентства на сайте Transfermarkt всего 3 клиента-действующих футболиста.

С Марио Фернандесом Машаду сотрудничает давно: в 2014 году он уже фигурировал в новостях как агент защитника ЦСКА. Мог ли он не знать о тех самых джентльменских договоренностях между игроком и клубом?

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Владимир Астапкович, Алексей Филиппов