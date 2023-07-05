Неизвестный Смолов: занимал 150 евро у тренера на джинсы и знал английский лучше учительницы

Больше подробностей из юности.

Нобель Арустамян записал новое интервью с Федором Смоловым. Теперь вместе с его друзьями, выпускниками училища «Мастер-Сатурн» – это Михаил Кулешов, Егор Ларионов и Павел Логвинов. Карьеры у них не вышли очень яркими, но они остались на связи со Смоловым – стараются встречаться хотя бы раз в год.

Компания болтала за одним столом в Подмосковье. На видео пили пиво, Смолов употреблял воду и кофе.

Однажды проиграли из-за раннего начала матча – Смолов не проснулся

Вспомнили одну из совместных игр, и Смолов в шутку пожаловался на раннее начало матча – в 10 утра.

– Феде надо выспаться, – отреагировал Ларионов.

– Он проснулся ко второму тайму, – отметил Логвинов. – Проиграли 1:3, он только во втором забил.

– Как в 10 утра можно играть в футбол вообще? – реплика Смолова.

– У нас просто вечерняя игра была до этого с «Уралом», – объяснил Логвинов. – Если игра в 10, завтрак в 7:30? Значит, надо встать где-то в семь.

Смолов сильно выделялся уровнем. Логвинов рассказал: «В команде было 23 человека, на профессиональном уровне заиграл 21. Мы [Со Смоловым], наверное, были единственные, кто два раза в день тренировался. Отличились в силу того, что приехали позже. Тебя (показывает на Смолова – прим.), по-моему, грифом придавило в тренажерке».

Реплика Ларионова: «Смолов в первый день приехал, а я тоже нападающий. На тренировке били втроем (плюс Владимир Глухов) на счет из десяти – кто забьет больше. Федя забил девять. И я думаю про себя: «Лара, наверное, ты играть закончил».

– У меня тренировка жизни была, – объяснил Смолов.

– Слабых мест не было, – считает Ларионов.

– У меня они потом появились, – ответил Федор.

Федор уже тогда был модным. Но в клубы гонял на метро

Что говорят друзья про тот период: «Модным он был от слова «совсем». «Дольче Габбана», «Гуччи», «Прада». Один раз попал в ночной клуб в Орехово-Зуево. Все закончилось как обычно: Федя заходит весь модный, девочки местные в восторге, возле Феди, а мальчики местные – не в восторге, но тоже идут к Феде. Говорю: «Федя, пойдем на улицу, что-то приближается». Вышли, пообщались, поехали спокойно домой».

«Модным был – да, но чтобы пафосным – нет. Были деньги, но и воспитание. Потому что папа очень строгий».

И о клубе «Инфинити» – рассказал Смолов: «Садились на рейсовый автобус из Егорьевска в Москву до Выхино, потом на метро – и в «Инфинити». «Много футболистов закончили карьеру в том клубе, не начав».

Была и такая история от Смолова: «Один раз сел в метро и на Кольцевой заснул. Просыпаюсь – а я в депо стою».

Смолов знал английский лучше учительницы – спас команду в Италии

В «Мастер-Сатурне» Смолов учил английскому языку учительницу по этому предмету. «Была местная женщина из Егорьевска. Она реально английский знала хуже меня», – говорил Смолов. «Но она хотя бы это признавала, не вела себя презрительно», – сказал Логвинов.

«Мы приехали в Италию на турнир, – вспоминал Кулешов. – А нас там не ждали – мы оказались на два дня раньше. Ни гида, ни питания, языка никто не знает. Федя и был гидом – кем только не был. Не было б Феди, мы б там пропали, наверное».

«Английский я начал учить до школы еще, – заметил Смолов. – Когда жили в Москве, мама водила в библиотеку иностранных языков. Там были подготовительные курсы. Потом в Саратове английская гимназия».

Смолов занял деньги у тренера на джинсы

Снова история от друзей: «Подходит к тренеру: «Займи 150 евро, я джинсы нашел во-о-от такие!» Он стоит, а с ним жена – и смотрит на реакцию, а он – на Смолова. Неловкая пауза. Но занял, и только приземлились – Федя сразу отдал. Мы гуляем, смотрим, людей обсуждаем, а он увидел джинсы. Хотя у меня даже не было мыслей идти смотреть».

Смолов рассказывает: «У мамы магазин одежды был в Саратове, я постоянно в детстве слышал названия брендов, она каждый вечер по телефону разговаривала – и это откладывается. Плюс мы с ней путешествовали, она что-то покупала. И это во мне осело».

Смолову дважды говорили, что он не Пеле

«Из юношеской поры Талалаев, наверное, единственный, кто адекватно относился к происходящему и говорил все как есть. Помню, [Смолов] бегает, у него глаза слезятся, чихает – аллергия, дали какой-то экстракт. И он ему – «Смолов, ты не Пеле, ##### (почему) ты стоишь?»

Но Талалаев в сборной, где нам было по 16 лет, всегда говорил, что в этой команде семь футболистов уровня Премьер-лиги. Заиграло даже больше, чем семь».

Еще одно упоминание Пеле – но не от Талалаева. На турнире в Саранске команда Смолова часто проигрывала, в одном из матчей тренер заменил нападающего; Федор шел очень медленно – не понравилось, что меняют. «Тренер ему: «Смолов, ты не Пеле, ускорься!» А он – не под нос себе пробурчал – поворачивается: «А ты не Моуринью». И – в подтрибунку. 16 лет было», – рассказал Логвинов.

Талант круче Дзагоева и парень, мечтавший об армии и тюрьме

Парни вспомнили про футболиста, который считался сильнее остальных: Андрей Вавилченков. «Он был сильнее Дзаги», – говорил Смолов. «Он приехал в Волгоград – и через неделю задаю вопрос: «Что ты здесь делаешь?» – вспоминал Логвинов. – «[По сравнению с ним] Дзага реально в сторонке где-то. Но ######### (раздолбай) такой редкостный!»

Смолов: «У меня отец ходил на игры и говорил: «Такое впечатление, что его в 14 лет сейчас поставь в первую команду – и не потеряется». Он начал гулять, появилась девушка старше него, начал бухать, курить, автоматы, не спал ночами».

Как оказалось, парень был не одинок. Слово Логвинову: «Был суперталант, капитан нашей сборной. Защитник, про которого Смол говорил: «Единственный, против кого не люблю играть» – быстрый, цепкий. Лет в 17 мы сидели в холле после какого-то из турниров, и он говорит: «Хочу в армию сходить и в тюрьме посидеть». 2008-й – он еще в дубле, 2009-й – в дубле, но уже не очень, 2010-й – сходил в армию, после этого – разбойное нападение – на два года».

Еще друзья поспорили: если Смолов забьет «Локомотиву», то поедет на детский турнир в Орехово-Зуево. Видео снималось перед 29-м туром, а Смолов в итоге забил. Пообещал, что приедет после отпуска.

«Попадаешь – занимаешься футболом, нет – вернешься в Саратов». У современных игроков нет искренних эмоций

Поколения сравнил Смолов: «Наверное, они (современные) больше сфокусированы на профессии, но не естественным путем. Это поколение визуалов – видят конечную картинку и ей следуют. Но искренних эмоций, желания жить футболом – не испытывают.

А мы выросли во дворе со взрослыми ребятами, когда принято все пробовать. Так же было и когда мы все были в одной команде».

Смолов знает, о чем говорит: выбрал футбол, несмотря на обеспеченных родителей: «У меня не было в мыслях, что это мой шанс. Просто влюбился в это – и все. Родители не рассчитывали, что я буду профессиональным спортсменом, что профессиональный спорт – это отсутствие образования, что единицы из десяти тысяч попадают на профессиональный уровень. Акцент был на образовании.

Отец играл на локальном уровне в Саратове, когда был молодой. Я просил, чтобы он посмотрел на мои игры, получается ли у меня. Они [родители] до конца не хотели, чтобы я был игроком. Потом уже, когда в 14 лет пришло осознание, что у меня есть какие-то данные.

Едем в машине, и отец говорит: «Съездили в «Локомотив», тебя не оставили, ты попросил договориться насчет просмотра в «Сатурн». Едешь, тренируешься, просить за тебя не буду, попадаешь – занимаешься футболом, нет – вернешься в Саратов, будешь нормально учиться и поступать в МГУ».

Фото: youtube.com/Nobel