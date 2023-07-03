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«Толчочек есть, но Зобнин падает и рисует». Главное из переговоров судей на «Зенит» – «Спартак», про наступы тоже!

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В главных ролях: Кукуян и Иванов. 

На официальном ютуб-канале РФС вышел новый выпуск рубрики с переговорами судей. На этот раз пристально следим за Павлом Кукуяном, судившим матч между «Зенитом» и «Спартаком», который стал чемпионским для Петербурга.

Как судьи разбирались с самыми сложными моментами: наступ Ренана и стык Кузяева с Зобниным

• На 38-й минуте Ренан в штрафной «Зенита» наступил на ногу Бальде, однако Сергей Иванов на ВАР посчитал, что акцентированного наступа не было. И вообще никакого наступа не было: «Мяч ушел, грубости нет. Продолжайте, все в порядке. Наступил бы – другое дело».

• В эпизоде со вторым голом «Зенита» Кузяев столкнулся с Зобниным – игрок «Спартака» считал, что на нем сфолили. «Вы бежите и пересекаетесь. Сначала ты воткнулся, потом он. Так это случайно!» – объяснял Павел Кукуян Зобнину, пока ассистенты смотрели повтор.

«Нет-нет-нет, нормально. Там небольшой толчочек есть, но он сам там изображает и не хочет бороться – падает и рисует. Там было небольшое движение плечом, но в штрафной за это я бы не поставил 11-метровый, потому что он подгибает ноги и сам падает», – вердикт Иванова.

Позже ЭСК РФС признал, что Кузяев все же фолил на Зобнине, поэтому гол следовало отменить.

Малком и жвачка, удаление Дуарте, накаленный Зобнин – другие мини-сюжеты

• Перед матчем Кукуян был расслаблен и много шутил – например, сказал Малкому выбросить жвачку.

• «Теперь смотри за ним, он будет сейчас в ответ ######## (бить)», – слова ассистента Кукуяна после того, как Соболеву случайно попали мячом в лицо. 

Соболев порой пытался разговорить Кукуяна. Вот пример после единоборства.

– Знаешь, почему я так сделал? – спрашивает Соболев.

– Не надо, иди туда, иди. Все, молча. Не делай больше так, Саня. Ты меня подводишь.

Перед вторым таймом Кукуян все-таки пообщался с Соболевым: «У вас еще игры: «Химки», ЦСКА, где надо брать, цепляться. Сейчас здесь дров нарубить... Я не хочу рубить. Я вижу: и вы провоцируете, и они».

• My friend – любимое обращение в адрес Клаудиньо от Кукуяна. «Клаудиньо по-тихоньку кусают. Этот Бальде провоцировал, руками его там прихватывал», – подсказывали в ВАР-комнате.

• В первом тайме Иванов и Андрей Образко (помощник Иванова на ВАР) заметили, что игра быстро накаляется. «С Зобниным аккуратнее, он лезет активно в единоборство», – предупредил Кукуяна Иванов. «Ромчик, аккуратнее, ногу суешь на грани, Ром», – Павел почти сразу передал опасения ассистентов игроку.

• «У них что-то не получается. Первый гол их сбил – игра пропала», – Кукуян в какой-то момент даже начал анализировать игру.

• Важный момент – удаление Дуарте за фол на Малкоме во втором тайме. Кукуян сначала показал за нарушение желтую, чем взбесил скамейку «Зенита» – Павлу пришлось успокаивать Семака («Богданыч, посмотрят») и Караваева («Каравай, сядь»). Пока Иванов и Образко смотрели повторы, Кукуян показал желтую еще и Венделу – за то, что тот активно призывал судью пойти к мониторам.

«У него прямая нога, высокий контакт, нога немножко идет на излом. Конечно, вскользь, но мог нанести травму», – объяснял Иванов. Кукуян согласился после видеопросмотра. 

Был и еще момент, когда Кукуяна пришлось звать к монитору. Он не увидел пенальти в ворота «Зенита», когда Чистяков сфолил в подкате. «Чистяков облизывает мяч, но это не игра в мяч. И потом он сбивает игрока», – Кукуян согласился с этой аргументацией Иванова.

И потом Кукуян убеждал Анатолия Тимощука, который после матча был недоволен решением: «Это не игра в мяч, это сопля. У него [у игрока «Спартака] остался мяч под контролем».

«Спартак» не получил пенальти с «Зенитом», потому что был «неакцентированный наступ». Это что-то новенькое

Зенит – Спартак 3:2 (2:1, 1:1)
Дата проведения
7 мая, 18.00, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 13 Клаудиньо, 1:1 – 33 Кейта Бальде, 2:1 – 39 Мостовой, 2:2 – 85, пенальти Промес, 3:2 – 90 Сергеев.
ЗенитКержаков, Караваев (Чистяков, 46), Родригао, Ренан (Мантуан, 87), Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Клаудиньо (Бакаев, 90), Мостовой (Вендел, 62), Малком, Кассьерра (Сергеев, 87).
СпартакСелихов, Чернов (Маслов, 64), Дуарте, Томаш Тавареш, Зобнин, Мартинс Перейра, Зиньковский (Хлусевич, 77), Денисов, Промес, Кейта Бальде (Мозес, 64), Соболев (Николсон, 77).
Предупреждения:
Зиньковский (35), Чернов (50), Вендел (77), Чистяков (84), Кержаков (90).
Удаление:
Дуарте (75).

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Алексей Даничев

6 комментариев

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Никита Самарин
Хорошо, что хоть выложили не самый приятный матч (где есть ошибки, причём признанные).
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zbumer
Момент с Бальде в штрафной по сути даже не смотрели, не говорю, что там должны были ставить пенку, но он очень спорный и его нужно было внимательно разобрать, а Биба с Бобой за пол секунды с одного кривого ракурса всё решили...
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Jan Paskel
Шоу Бенни Хилла
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utsh44psmr
«Рисует. Удар не акцентированный. Сила давления в паскалях недостаточная. Крови нет. Продолжаем играть»
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Илья Богданов
Дуарте летит на излом, но вскольз. Это как?
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