«Толчочек есть, но Зобнин падает и рисует». Главное из переговоров судей на «Зенит» – «Спартак», про наступы тоже!

В главных ролях: Кукуян и Иванов.

На официальном ютуб-канале РФС вышел новый выпуск рубрики с переговорами судей. На этот раз пристально следим за Павлом Кукуяном, судившим матч между «Зенитом» и «Спартаком», который стал чемпионским для Петербурга.

Как судьи разбирались с самыми сложными моментами: наступ Ренана и стык Кузяева с Зобниным

• На 38-й минуте Ренан в штрафной «Зенита» наступил на ногу Бальде, однако Сергей Иванов на ВАР посчитал, что акцентированного наступа не было. И вообще никакого наступа не было: «Мяч ушел, грубости нет. Продолжайте, все в порядке. Наступил бы – другое дело».

• В эпизоде со вторым голом «Зенита» Кузяев столкнулся с Зобниным – игрок «Спартака» считал, что на нем сфолили. «Вы бежите и пересекаетесь. Сначала ты воткнулся, потом он. Так это случайно!» – объяснял Павел Кукуян Зобнину, пока ассистенты смотрели повтор.

«Нет-нет-нет, нормально. Там небольшой толчочек есть, но он сам там изображает и не хочет бороться – падает и рисует. Там было небольшое движение плечом, но в штрафной за это я бы не поставил 11-метровый, потому что он подгибает ноги и сам падает», – вердикт Иванова.

Позже ЭСК РФС признал, что Кузяев все же фолил на Зобнине, поэтому гол следовало отменить.

Малком и жвачка, удаление Дуарте, накаленный Зобнин – другие мини-сюжеты

• Перед матчем Кукуян был расслаблен и много шутил – например, сказал Малкому выбросить жвачку.

• «Теперь смотри за ним, он будет сейчас в ответ ######## (бить)», – слова ассистента Кукуяна после того, как Соболеву случайно попали мячом в лицо.

Соболев порой пытался разговорить Кукуяна. Вот пример после единоборства.

– Знаешь, почему я так сделал? – спрашивает Соболев.

– Не надо, иди туда, иди. Все, молча. Не делай больше так, Саня. Ты меня подводишь.

Перед вторым таймом Кукуян все-таки пообщался с Соболевым: «У вас еще игры: «Химки», ЦСКА, где надо брать, цепляться. Сейчас здесь дров нарубить... Я не хочу рубить. Я вижу: и вы провоцируете, и они».

• My friend – любимое обращение в адрес Клаудиньо от Кукуяна. «Клаудиньо по-тихоньку кусают. Этот Бальде провоцировал, руками его там прихватывал», – подсказывали в ВАР-комнате.

• В первом тайме Иванов и Андрей Образко (помощник Иванова на ВАР) заметили, что игра быстро накаляется. «С Зобниным аккуратнее, он лезет активно в единоборство», – предупредил Кукуяна Иванов. «Ромчик, аккуратнее, ногу суешь на грани, Ром», – Павел почти сразу передал опасения ассистентов игроку.

• «У них что-то не получается. Первый гол их сбил – игра пропала», – Кукуян в какой-то момент даже начал анализировать игру.

• Важный момент – удаление Дуарте за фол на Малкоме во втором тайме. Кукуян сначала показал за нарушение желтую, чем взбесил скамейку «Зенита» – Павлу пришлось успокаивать Семака («Богданыч, посмотрят») и Караваева («Каравай, сядь»). Пока Иванов и Образко смотрели повторы, Кукуян показал желтую еще и Венделу – за то, что тот активно призывал судью пойти к мониторам.

«У него прямая нога, высокий контакт, нога немножко идет на излом. Конечно, вскользь, но мог нанести травму», – объяснял Иванов. Кукуян согласился после видеопросмотра.

Был и еще момент, когда Кукуяна пришлось звать к монитору. Он не увидел пенальти в ворота «Зенита», когда Чистяков сфолил в подкате. «Чистяков облизывает мяч, но это не игра в мяч. И потом он сбивает игрока», – Кукуян согласился с этой аргументацией Иванова.

И потом Кукуян убеждал Анатолия Тимощука, который после матча был недоволен решением: «Это не игра в мяч, это сопля. У него [у игрока «Спартака] остался мяч под контролем».

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Алексей Даничев