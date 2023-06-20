История великого промаха Баженова из 2011-го – не забил с метра в пустые!

«Отец впервые приехал на мой матч, а я так промахнулся».

Возможно, вы уже видели безумный промах из Медиалиги: Сергей Шаюнов из команды «БроукБойз» обыграл вратаря, без сопротивления дошел до линии ворот – мог просто покатить мяч в сетку, но запустил его в небеса!

Хороший повод вспомнить самый безумный промах в РПЛ. Его автор – Никита Баженов

Баженов тоже пробил выше – и не позволил «Томи» впервые выиграть дома

Май 2011-го, Баженов играет за «Томь» Валерия Непомнящего. Перед игрой 8-го тура с «Крыльями» команда преобразилась – четыре матча подряд без поражений. Но томских болельщиков в переходном сезоне-2011/12 еще не радовали – ни одной победы на домашнем стадионе «Труд».

«Крылья» грустили в гостевых матчах – лишь одна ничья и два поражения. «Томь» получила хороший шанс забрать первые 3 очка дома. После часа игры все шло хорошо: Джордже Йокич среагировал на скидку Рената Сабитова – 1:0 в пользу «Томи».

Через 12 минут Баженов мог добавить уверенности, но случился тот самый промах. Максим Канунников вывел Никиту на пустые ворота, но Баженов запустил выше.

«Крылья» сравняли счет в конце матча, так что промах Баженова оставил «Томь» без победы.

«Томь» закончила тот сезон на 15-м месте (предпоследняя позиция в группе на вылет) и отправилась в Второй дивизион. За 26 матчей у Баженова 0 голов и 0 ассистов.

Баженов видел «миллион подобных промахов»

Тогда Никита расстроился – такой промах еще и на глазах у отца.

Позднее делился эмоциями в интервью Sport24.

– Такие удары случаются на каждой второй тренировке, да и в матчах часто – я миллион подобных промахов видел. Там не было ничего особенного. Просто потерял концентрацию, расслабился и уже видел мяч в воротах. Люди из футбола все понимают: «Бывает, вопросов нет». Понятно, что это весело и смешно, но такое часто случается.

– Но тебе же было не до смеха тогда…

– Я, конечно, расстроился. Мы сыграли вничью, хотя могли победить. Еще и отец впервые приехал на мой матч, а я так промахнулся. Переживал. Но меня в клубе после этого сразу успокоили, особенно спортивный директор Игорь Кудряшов поддержал: «Никит, не переживай. Успокойся, все через это проходят».

– А отец что сказал?

– Поржал. Он не слишком эмоционален и многословен. Так, хи-хи, ха-ха.

Непомнящий винит качество поля

Тренер той «Томи» Валерий Непомнящий увидел причину не только в потере концентрации.

«Конечно, мое почтение нашему агроному, но та ситуация, когда Баженов не забил с метра выше ворот, связана с тем, что мяч подпрыгнул, ну что делать?

У нас пока еще поле не в идеальном состоянии. Должны с этим тоже смириться. Но я могу сказать, что Баженов выполнил задачу, которая перед ним стояла, единственное – он не забил», – объяснил тренер «Томи».

Агроном стадиона «Труд» Геннадий Иванов прокомментировал так: «Это же вратарская площадка, конечно, выбоины там все равно будут. Концентрации внимания не хватило Никите в том эпизоде, вот и все».

Фото: РИА Новости/Яков Андреев