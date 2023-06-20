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История великого промаха Баженова из 2011-го – не забил с метра в пустые!

Никита Баженов Никита Баженов
Валерий Непомнящий Валерий Непомнящий
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«Отец впервые приехал на мой матч, а я так промахнулся».

Возможно, вы уже видели безумный промах из Медиалиги: Сергей Шаюнов из команды «БроукБойз» обыграл вратаря, без сопротивления дошел до линии ворот – мог просто покатить мяч в сетку, но запустил его в небеса!

Хороший повод вспомнить самый безумный промах в РПЛ. Его автор – Никита Баженов

Баженов тоже пробил выше – и не позволил «Томи» впервые выиграть дома

Май 2011-го, Баженов играет за «Томь» Валерия Непомнящего. Перед игрой 8-го тура с «Крыльями» команда преобразилась – четыре матча подряд без поражений. Но томских болельщиков в переходном сезоне-2011/12 еще не радовали – ни одной победы на домашнем стадионе «Труд».

«Крылья» грустили в гостевых матчах – лишь одна ничья и два поражения. «Томь» получила хороший шанс забрать первые 3 очка дома. После часа игры все шло хорошо: Джордже Йокич среагировал на скидку Рената Сабитова – 1:0 в пользу «Томи».

Через 12 минут Баженов мог добавить уверенности, но случился тот самый промах. Максим Канунников вывел Никиту на пустые ворота, но Баженов запустил выше.

«Крылья» сравняли счет в конце матча, так что промах Баженова оставил «Томь» без победы.

«Томь» закончила тот сезон на 15-м месте (предпоследняя позиция в группе на вылет) и отправилась в Второй дивизион. За 26 матчей у Баженова 0 голов и 0 ассистов.

Баженов видел «миллион подобных промахов»

Тогда Никита расстроился – такой промах еще и на глазах у отца.

Позднее делился эмоциями в интервью Sport24.

– Такие удары случаются на каждой второй тренировке, да и в матчах часто – я миллион подобных промахов видел. Там не было ничего особенного. Просто потерял концентрацию, расслабился и уже видел мяч в воротах. Люди из футбола все понимают: «Бывает, вопросов нет». Понятно, что это весело и смешно, но такое часто случается.

– Но тебе же было не до смеха тогда…

– Я, конечно, расстроился. Мы сыграли вничью, хотя могли победить. Еще и отец впервые приехал на мой матч, а я так промахнулся. Переживал. Но меня в клубе после этого сразу успокоили, особенно спортивный директор Игорь Кудряшов поддержал: «Никит, не переживай. Успокойся, все через это проходят».

– А отец что сказал?

– Поржал. Он не слишком эмоционален и многословен. Так, хи-хи, ха-ха.

Непомнящий винит качество поля

Тренер той «Томи» Валерий Непомнящий увидел причину не только в потере концентрации.

«Конечно, мое почтение нашему агроному, но та ситуация, когда Баженов не забил с метра выше ворот, связана с тем, что мяч подпрыгнул, ну что делать?

У нас пока еще поле не в идеальном состоянии. Должны с этим тоже смириться. Но я могу сказать, что Баженов выполнил задачу, которая перед ним стояла, единственное – он не забил», – объяснил тренер «Томи».

Агроном стадиона «Труд» Геннадий Иванов прокомментировал так: «Это же вратарская площадка, конечно, выбоины там все равно будут. Концентрации внимания не хватило Никите в том эпизоде, вот и все».

30 см до линии – и промах по пустым воротам! В Медиалиге шок и безумие 😳😳😳

Фото: РИА Новости/Яков Андреев

27 комментариев

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Redmurza
Ответ Нетрезвый Взгляд*
Мяч, которым промахнулся Баженов, где он сейчас?
По расчётам в 2026 году покинет пределы Солнечной системы
+49
0
+49
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Нетрезвый Взгляд*
Мяч, которым промахнулся Баженов, где он сейчас?
+36
-1
+35
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taezhnik
Промах, конечно, жесткий, но не прямо ужаснейший в истории. Во-первых, там все-таки не метр, а около двух с половиной (мяч даже ближе к линии вратарской, чем к линии ворот). Во-вторых, он подскочил перед ударом, и Баженов бил голенью. Да, безусловно, все равно такие нужно забивать, но и промахи такие случаются не так уж редко. И в российским, и в мировом футболе есть более эпохальные фейки с пустыми воротами (например, Шупо-Мотин в ПСЖ в свое время).
+26
0
+26
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lomme
Возможно, вы уже видели безумный промах из Медиалиги: Сергей Шаюнов из команды «БроукБойз»
Ага, конечно, затер до дыр это видео какого нонейма из непонятной команды непонятной лиги.
+24
-1
+23
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Stanny Goatbull
А я был на этом матче, как раз за этими воротами справа там фанатская трибуна 😂 незабываемо... Никита спасибо за нашу счастливую студенческую молодость 🤣
+11
0
+11
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krealpmoney
Ответ taezhnik
Промах, конечно, жесткий, но не прямо ужаснейший в истории. Во-первых, там все-таки не метр, а около двух с половиной (мяч даже ближе к линии вратарской, чем к линии ворот). Во-вторых, он подскочил перед ударом, и Баженов бил голенью. Да, безусловно, все равно такие нужно забивать, но и промахи такие случаются не так уж редко. И в российским, и в мировом футболе есть более эпохальные фейки с пустыми воротами (например, Шупо-Мотин в ПСЖ в свое время).
Шупо-Мотин мяч с ленточки вытащил аки заправский защ
+8
0
+8
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krealpmoney
Ответ taezhnik
Промах, конечно, жесткий, но не прямо ужаснейший в истории. Во-первых, там все-таки не метр, а около двух с половиной (мяч даже ближе к линии вратарской, чем к линии ворот). Во-вторых, он подскочил перед ударом, и Баженов бил голенью. Да, безусловно, все равно такие нужно забивать, но и промахи такие случаются не так уж редко. И в российским, и в мировом футболе есть более эпохальные фейки с пустыми воротами (например, Шупо-Мотин в ПСЖ в свое время).
а вот промах Стерлинга в матче с Лионом прям топчик
+5
0
+5
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upahead
на видео кстати видно как мяч в последний момент перед ударом подпрыгивает. кто играл в футбол прекрасно понимают как ты в такой ситуации промахнёшься абсолютно
+4
0
+4
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AIBOLIT66
мяч круглый, поле в кочках...ничего особенного
+3
0
+3
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Тюменский медвежонок
если придираться к словам, то там все таки было больше чем метр до ворот ;D
+2
0
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Мельников Михаил
А теперь эксперт)))
+3
-1
+2
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Константин Михайлович
голос Елагина прям навивает ностальгию по матчам Сатурна на рен тв
+2
0
+2
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ponom4reffa
Да херня этот промах. То ли дело играют Исландия-Россия. Жена Юры Ковтуна была у знакомых, смотрели матч. Она выбежала на кухню, прибегает, Опа! Исландия ведет в счете. Жена-" Кто забил?" Знакомые"Твой муж!"
+1
0
+1
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Vadim Vadiara
Ответ Тюменский медвежонок
если придираться к словам, то там все таки было больше чем метр до ворот ;D
Гораздо
+1
0
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Sergey Mamoshin
– Такие удары случаются на каждой второй тренировке, да и в матчах часто – я миллион подобных промахов видел.
======
Ладно, у нас во дворе.
Но у вас, у профессионалов.... ))
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Sizt
А как же промах Кокорина из 2017?

https://youtu.be/yX5NuujP1FU
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garp
это не ужас
а ужас-ужас-ужас((
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Andj
Баженов - равно как и Александр Ширко - ассоциируется исключительно с эпическими промахами....

Но при этом забывают, что Никита был пахарь; и красивые - и важные - голы он тоже забивал.

Да и как эксперта случать его гораздо интереснее, чем многих других бывших профессиональных футболистов.

Никита, удачи!!!
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Афанасий Дирихле
Видно же, что мяг подпрыгнул. Забивать такие конечно надо, но что делать, бывает
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Дмитрий Раткович
Промах Гатагова не менее эпохален.
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Faust Doc
Ответ Нетрезвый Взгляд*
Мяч, которым промахнулся Баженов, где он сейчас?
Воробьи Кержакова похитили и устроили из него свой тотем!
Гы гы гы
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arriva
Сразу вспомнил слова Елагина про обелиск
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Фанат Сан-Марино
Интересно, кто подержит пиво:
Гатагов или Баженов?
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Заборостроитель
Бывает
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