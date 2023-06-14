5 лет назад начался ЧМ-2018. Да, это счастье было в России

14 июня разгромили Саудовскую Аравию.

В этот день ровно пять лет назад стартовал чемпионат мира в России.

Жизнь вокруг нас была совсем другой, а летом 2018-го Россия вообще стала центром планеты. К нам приехали десятки тысяч гостей со всего мира, мы с ними вместе смотрели матчи, праздновали победы и просто наслаждались!

Давайте перенесемся в те прекрасные, незабываемые июнь и июль – это повторная публикация уже ностальгической галереи, которую мы рассматривали в дни ЧМ в Катаре.

Поехали!

Когда еще мы теперь увидим такие «Лужники», болеющие за сборную России?

К нам на месяц съехались все футбольные звезды. И актуальные, и вневременные.

Полные трибуны собирались даже на тренировках: это аншлаг на занятии бразильцев в Сочи.

Мануэль Нойер вдруг оказался в ЦСКА. И в доступе для юных российских фанатов.

Харри Кейна и Гарета Саутгейта в Санкт-Петербурге встречали с традиционными самоваром и хлебом-солью.

Всем хотелось увидеться с кумирами.

Иногда это даже получалось.

ЧМ – лучший повод для туризма. Когда бы еще аргентинцы оказались в Петергофе...

Поляки – в Волгограде.

Бразильцы – на родине кумира своих родителей.

Мексиканцы – в Екатеринбурге.

Эден Азар – в Казани.

А колумбийцы в Саранске.

А еще на «Мордовия Арене» были Панама и Тунис!

Иногда погода хулиганила.

Но в целом это было очень жаркое лето.

Кажется, стереотипы про холодную Россию должны были у многих обновиться.

Футбол смотрели все.

Везде.

И все вместе – даже на самых маленьких экранах.

И играли вокруг тоже все, не только профессионалы. Вот пас с Дворцовой площади...

...на Красную!

Образы на трибунах – весь российский фольклор.

И не только российский.

Иногда происходило что-то совсем странное, кхм...

Некоторых такое безумие могло утомить.

Хотя как можно спать в таком шуме?

И все снова пускались танцевать.

Английская It’s coming home заела в голове на целый месяц.

Но мы все равно перекрикивали ее.

Чемпионат мира создавал новых кумиров – даже из тех, кого не так уж и любили раньше.

Многие переживали: выиграет ли Месси наконец-то трофей со сборной.

В надежде на это в Россию приезжали даже на машинах и со своими домашними животными.

Через все сложности к нам прорвались яркие девушки из Ирана.

Популярностью пользовались не только красавицы, но и красавцы.

Вот за таких?

Или за такого?

Но яркими были не только русские мужчины.

На трибунах появлялись даже будущие дети ЧМ-2018.

Помните главные мемы турнира?

Ладно-ладно, не кричите это слово так громко.

А вот этих ребят?

А безумную трибуну в Екатеринбурге?

Она-то никуда от нас не делась, это правда.

Двойник Гарета Саутгейта фотографировался со всеми желающими.

Пока японские болельщики собирали за собой мусор.

В Нижнем Новгороде было просто очень красиво.

Но самое-самое для нас с вами произошло снова в Москве, снова в «Лужниках». 1 июля 2018-го.

И как по цепочке – по всей стране.

Все на Никольскую!

Она стала родной не только для своих, но и для всего мира.

В порыве эмоций мы провели незабываемый месяц.

Это был потрясающий чемпионат мира. Как здорово, что у нас с вами было это чудесное время.

Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse, Buda Mendes, Markus Gillard/GES -Pool, Alex Morton, Clive Rose, Matthias Hangst, Hector Vivas, Gabriel Rossi, Clive Mason, Dan Mullan, Hector Vivas, Dan Mullan, Matthias Hangst, Alexander Hassenstein, Christopher Furlong, Clive Brunskill, Elsa, Michael Steele, Dean Mouhtaropoulos, Alex Livesey, Laurence Griffiths, Carl Court, Kevin C. Cox; РИА Новости/Алексей Филиппов, Евгений Биятов, Константин Чалабов, Алексей Мальгавко, Владимир Песня, Максим Богодвид, Рамиль Ситдиков, Алексей Даничев, Валерий Мельников, Евгений Одиноков, Илья Питалев, Виталий Аньков, Александр Вильф, Сергей Мамонтов, Григорий Сысоев, Владимир Астапкович