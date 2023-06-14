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5 лет назад начался ЧМ-2018. Да, это счастье было в России

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14 июня разгромили Саудовскую Аравию. 

В этот день ровно пять лет назад стартовал чемпионат мира в России. 

Жизнь вокруг нас была совсем другой, а летом 2018-го Россия вообще стала центром планеты. К нам приехали десятки тысяч гостей со всего мира, мы с ними вместе смотрели матчи, праздновали победы и просто наслаждались!

Давайте перенесемся в те прекрасные, незабываемые июнь и июль – это повторная публикация уже ностальгической галереи, которую мы рассматривали в дни ЧМ в Катаре.

Поехали!

Когда еще мы теперь увидим такие «Лужники», болеющие за сборную России?

К нам на месяц съехались все футбольные звезды. И актуальные, и вневременные.

Полные трибуны собирались даже на тренировках: это аншлаг на занятии бразильцев в Сочи.

Мануэль Нойер вдруг оказался в ЦСКА. И в доступе для юных российских фанатов.

Харри Кейна и Гарета Саутгейта в Санкт-Петербурге встречали с традиционными самоваром и хлебом-солью.

Всем хотелось увидеться с кумирами.

Иногда это даже получалось.

ЧМ – лучший повод для туризма. Когда бы еще аргентинцы оказались в Петергофе...

Поляки – в Волгограде.

Бразильцы – на родине кумира своих родителей.

Мексиканцы – в Екатеринбурге.

Эден Азар – в Казани.

 А колумбийцы в Саранске.

А еще на «Мордовия Арене» были Панама и Тунис!

Иногда погода хулиганила.

Но в целом это было очень жаркое лето.

Кажется, стереотипы про холодную Россию должны были у многих обновиться.

Футбол смотрели все.

Везде.

И все вместе – даже на самых маленьких экранах.

И играли вокруг тоже все, не только профессионалы. Вот пас с Дворцовой площади...

...на Красную!

Образы на трибунах – весь российский фольклор.

И не только российский.

Иногда происходило что-то совсем странное, кхм...

Некоторых такое безумие могло утомить.

Хотя как можно спать в таком шуме? 

И все снова пускались танцевать.

Английская It’s coming home заела в голове на целый месяц.

Но мы все равно перекрикивали ее.

Чемпионат мира создавал новых кумиров – даже из тех, кого не так уж и любили раньше.

Многие переживали: выиграет ли Месси наконец-то трофей со сборной. 

В надежде на это в Россию приезжали даже на машинах и со своими домашними животными.

Через все сложности к нам прорвались яркие девушки из Ирана.

Популярностью пользовались не только красавицы, но и красавцы.

Вот за таких?

Или за такого?

Но яркими были не только русские мужчины.

На трибунах появлялись даже будущие дети ЧМ-2018.

Помните главные мемы турнира?

Ладно-ладно, не кричите это слово так громко.

А вот этих ребят?

А безумную трибуну в Екатеринбурге?

Она-то никуда от нас не делась, это правда.

Двойник Гарета Саутгейта фотографировался со всеми желающими.

Пока японские болельщики собирали за собой мусор. 

В Нижнем Новгороде было просто очень красиво.

Но самое-самое для нас с вами произошло снова в Москве, снова в «Лужниках». 1 июля 2018-го.

И как по цепочке – по всей стране.

Все на Никольскую!

Она стала родной не только для своих, но и для всего мира. 

В порыве эмоций мы провели незабываемый месяц.

Это был потрясающий чемпионат мира. Как здорово, что у нас с вами было это чудесное время.

Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse, Buda Mendes, Markus Gillard/GES -Pool, Alex Morton, Clive Rose, Matthias Hangst, Hector Vivas, Gabriel Rossi, Clive Mason, Dan Mullan, Hector Vivas, Dan Mullan, Matthias Hangst, Alexander Hassenstein, Christopher Furlong, Clive Brunskill, Elsa, Michael Steele, Dean Mouhtaropoulos, Alex Livesey, Laurence Griffiths, Carl Court, Kevin C. Cox; РИА Новости/Алексей Филиппов, Евгений Биятов, Константин Чалабов, Алексей Мальгавко, Владимир Песня, Максим Богодвид, Рамиль Ситдиков, Алексей Даничев, Валерий Мельников, Евгений Одиноков, Илья Питалев, Виталий Аньков, Александр Вильф, Сергей Мамонтов, Григорий Сысоев, Владимир Астапкович

61 комментарий

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Как дела на заводе
Это было легендарно!!!
+65
-6
+59
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JENNINGS
Праздник, который всегда с нами, в нашем сердце! Добрая память на всю оставшуюся жизнь!❤️❤️
+55
-4
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Николай Козлов
Было же время!!!!! Сейчас кажется что это был сон, из тех от которых так не хочется просыпаться..
+47
-6
+41
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rdyabin@icloud.com
Вспоминаю лето-2018 и осознаю, в какой ад по сравнению с тем временем превратилась жизнь. А ведь и тогда далеко не все довольны были.
Спасибо деду за нашу счастливую жизнь в 2022 г.
От всей души желаю ему скорее присоединиться к своему итальянскому другу, о котором были новости вчера.
+39
-9
+30
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wshnmn
А теперь все передаем привет дедку, что нечто подобное будет ещё оооочень не скоро.
+48
-22
+26
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Дмитрий Караваев
Это было хорошо. Посетил что-то около 8 матчей. До сих пор с ребятами и девчонками общаемся, с которыми познакомился на ЧМ. В том числе и из других стран: Марокко, Иран, Бразилия.
+20
-2
+18
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Утя Ваткин
Мдэ. Как все похерить. Хотя началось ещё раньше конечно.
+30
-12
+18
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Kamalov
Вот оно счастье - дружим со всем миром, все добрые и все улыбаются и обнимаются, и никто не хочет зла, оказывается, России. И, оказывается, все люди везде - люди.

Казалось бы, так просто - просто будь дружелюбным, без бряцанья ракетами и пропагандой ненависти ко всему живому.. Но нет. Что ж, это был отличный праздник, яркая вспышка России.
Звёзды тоже ярко вспыхивают перед тем, как потухнуть.
+21
-5
+16
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igls54
Все это было в прошлой жизни - абсолютно непередаваемая атмосфера и ощущение вселенского счастья.
+17
-3
+14
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KMR
Да,и коварный запад дал турнир и приехал на него. Но собирателю земель не сиделось на месте ровно. Геморрой у него там что ли?!
+16
-3
+13
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Barsa1984
было круто.....15 июня Испания 3-3 Португалия....и я пьяный в сопли на фиште
+17
-5
+12
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achrustalev
Да, офигенное было время! Мне шеф даже разрешал не приходить на работу после матчей сборной России. Правда, я этим воспользовался только два раза — после Египта, потому что был на игре в другом городе (Питере) и после Испании, потому что просто не смог куда-то идти после той ночи :)))
+13
-1
+12
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Кавабунга Шреддоголовый
И все это просрали из-за одного плешивого
+12
-1
+11
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Как дела на заводе
Ответ Barsa1984
было круто.....15 июня Испания 3-3 Португалия....и я пьяный в сопли на фиште
Ага, помню как ты выкатился с трибуны к скамейки запасных )))
+11
-1
+10
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sabrusov
Ездил в Нижний и в Питер на матчи на бесплатных поездах в весёлых компаниях англичан и французов. В Питере тусили в фанзоне, а в Нижнем на набережной провожали закат и встречали рассвет. В Москве на игры не попал, но, само собой, стал частью легендарного "все на Никольскую!" И все так беззаботно и хорошо, как в другой жизни.
+10
-1
+9
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Maricone
До сих пор помню те эмоции на трибуне, после ноги Акинфеева...Эх вроде всего 5 лет, а будто было это всё в другой жизни
+11
-3
+8
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wshnmn
Ответ Stewee
Тебя не смущает тот факт, что подготовка к проведению и сам ЧМ были тоже при Путине?)
вообще нет
+19
-11
+8
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Вова Пупкин
Я был в Лужниках на том злочастном, единственном матче 0:0, между Францией и Данией. Зато воочию увидел будующих чемпионов мира - французов!
+8
-1
+7
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krokodilych
Ответ IrbIS
все смеялись над потемкинскими деревнями, а когда володя построил такую для них самих, они начали рассказывать, как это было прекрасно и какое это счастье, прекрасно жить в иллюзии? пока для россиян на первом месте не будут Россия и россияне, а будет заискивание и закомплексованность перед остальным миром "со своими "скажите а как вам Россия, скажите а у нас хорошо, похвалите нас, ну пожалуйста, мы не выдержим без вашего одобрительного похлопывания по плечу, видите мы такие же как вы"... сразу становятся ясно по этим речам, кто в этой стране реальные "крепостные" и кто их хозяин
Да на фиг не нужны никому потемкинские деревни. Воспоминания о чемпионате мира - это совсем про другое.

Я - россиянин. Но у меня на первом месте - хорошие люди вне зависимости от этнической принадлежности и гражданства. А на последнем - плохие люди, и опять-таки вне этой зависимости.

Я хочу жить в мире, где человек человеку - не волк. Хочу, чтобы в нашу страну приезжали люди со всех концов света, и их принимали, как дорогих гостей. Хочу, чтобы и мы ездили по разным странам, и чтобы нас тоже там радушно принимали.

Неужели у меня какие-то запредельные пожелания?
+6
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Виталий Ярушкин
Аж слеза пробила, серьёзно люди!! Было очень классно!
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loveski
Лучший месяц в моей жизни. Воспоминания на всю жизнь
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Вова Пупкин
В один прекрасный московский вечер, на Воробьёвых горах, с бразильскими болелами на ломанном английском, обсуждал вариант финала Россия - Бразилия. К обоюдному сожалению, до финала не дошли обе сборные. Чемпионат мира в России был самый лучший из всех мундиалей, которые я когда либо видел!
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Kanonir152
Ответ Как дела на заводе
Это было легендарно!!!
LEGEN...wait for it...DARY
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eyeballerswow
чот прослезился
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Владимир Молявин
Спасибо за статью. Уже 5 лет прошло, даже не верится.
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