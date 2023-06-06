А как Зарема провела сезон? Разносила судейство, жаловалась на «Газпром-лигу», защищала Соболева
Год «Спартака» в ее цитатах.
«Спартак» закончил РПЛ-2022/23 на третьем месте. Весь сезон игру команды осмысляла Зарема Салихова – супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. Оба ушли в октябре 2022-го, но это же не повод молчать!
Давайте переживем главные события года глазами Заремы. С ней регулярно разговаривают «Спорт-Эскпресс» и Metaratings (конечно, спасибо им за это), большинство цитат ниже – именно оттуда.
Ругала судей и всю систему
• В первом туре РПЛ «Спартак» сыграл на выезде вничью с «Ахматом» (1:1). Москвичи больше тайма играли в меньшинстве после удаления защитника Мачея Рыбуса, он получил две желтые от судьи Владислава Безбородова.
Зарема осталась недовольна: «Нас прибивали судейством в прошлом сезоне, в позапрошлом тоже любой спорный эпизод трактовался не в пользу «Спартака». Почему в этом сезоне должно быть по-другому? Разве появились факторы, указывающие на иной сценарий?».
• Вопросы к судейству были и по матчу второго тура против «Краснодара» (4:1), только уже у соперника «Спартака».
«Краснодар» выложил видео со спорными решениями судьи Кирилла Левникова, сопроводив это таким высказыванием: «ФК «Краснодар» присоединяется к поздравлениям господина Федуна по поводу хорошей победы «Спартака». Еще и владелец клуба Сергей Галицкий без разрешения зашел в судейскую.
Зарема отреагировала: «Почему «Краснодар» адресует претензии к Федуну? Спрашивайте разъяснения у судей. Когда мы просили прозрачности, ясности в истолковании эпизодов для футболистов, болельщиков, для всех, кому важно и интересно разбираться в правилах, в изменениях трактовок, почему-то «Краснодар» молчал и никак не поддерживал, жил по принципу «моя хата с краю».
При этом мы никогда не заходили в судейские комнаты, а говорили открыто и публично. Видимо, тогда им было не важно, что это общая проблема российского судейства, которая касается практически всех клубов».
• В следующем матче против «Оренбурга» (4:1) она признала, что судьи отработали хорошо, а потом едко оценила введение платы за обращение в ЭСК РФС: «Можно для «Спартака» оформить годовую подписку со скидкой?»
• В 18-м туре, когда «Спартак» и «Урал» сыграли 2:2, а судья Виталий Мешков отменил гол москвичей в самом конце, свистнув раньше времени, эмоции звучали так:
«Клуб тратит миллионы евро, игроки, тренер пашут на сборах, Соболев спасает на последних минутах, становясь настоящим лидером команды в этом сезоне. А потом судья свистит невпопад, нейтрализуя «Спартак» как соперника «Зенита» за первое место. Это тоже самое, если, ложась на операцию, хирург вместо опухоли случайно вырежет здоровый орган. У меня к судейским результативным ошибкам такое отношение».
Нападала на Владимира Федотова за наезд на Абаскаля
В октябрьском дерби с ЦСКА (2:2) поссорились Гильермо Абаскаль и Владимир Федотов. В перерыве возмущенный тренер «Спартака» подбежал к сопернику, позже Федотов описал: «Так, прыгало что‑то рядом. Не понял его, о чем он говорил».
Короткий панч Заремы в адрес тренера ЦСКА: «Можно переехать в столицу, но сложно выбить «Сочи» из человека».
Билась с хейтерами и Мостовым
В августе 2022-го «Спартак» обыграл в гостях «Урал» (2:0) благодаря голам Квинси Промеса и Михаила Игнатова.
Зарема Салихова после матча поинтересовалась у болельщиков: «Ну что, хейтеры, как дела?».
Против Заремы активно выступал Александр Мостовой. И по нему прошлась: «Лично что сделал за это время Мостовой? Стал тренером РПЛ – нет, стал хорошим тренером клуба из второго дивизиона – нет, стал юношеским тренером – нет. Я бы ему даже хомячков тренировать не доверила».
Поддерживала Николая Ларина из «Чертаново»
После приговора Николаю Ларину за махинации с «мертвыми душами» в школе «Чертаново» Зарема пожелала ему сил:
«Это трагедия одного футбольного человека, который эффективно работал. Такое резонансное дело осталось без какого-либо внимания со стороны РФС. Значит, все прежние стандарты так и останутся. Тренерам проще вести занятия в оснащенных фитнес-центрах, чем идти в детский футбол.
Сколько тратят академии больших клубов на одного воспитанника и сколько выделяется в государственных школах? Никто не поднимал эти вопросы тогда, а сейчас вообще всем не до футбола. Ларину – сил и дожить до момента, когда его воспитанники услышат гимн России на поле в международных соревнованиях».
Колола «Зенит». Еще и еще
Дуэль с «Зенитом» в медиапространстве – одна из главных фишек Заремы.
• В январе она сравнивала значение «Спартака» и «Зенита» для российского футбола: «Спартак» зачат на народной любви – тем и живет и будет жить при любом спонсоре и владельце. А «Зенит» – искусственно сделанный продукт, который будет велик, пока есть «Газпром».
• В феврале «Зенит» играл в Кубке России с «Волгой» в Ульяновске. Из-за плохого поля матч поначалу хотели перенести в другое место, а петербургский клуб предлагал заявить свою «Газпром Арену» как резервную и играть там.
Зарема отреагировала моментально: «Я жила в Ульяновске с раннего детства и до окончания школы (любимая 65-я школа, где гоняли в футбол в майках «Спартака»). Очень хочется, чтобы мой родной город не поддался «Зениту» и не менял место проведения матча на «Газпром Арену».
В итоге «Волга» отказалась от переноса и успела вовремя исправить поле. Салихова этому явно обрадовалась: «Спасибо Ульяновску за принципиальность. Надеюсь, команда покажет характер на поле! Конечно, я буду болеть в этой встрече за «Волгу». А «Зенит» пусть угощает своих болельщиков бесплатным питанием. Это очень благородная футбольная практика – кормить бездомных».
Отказалась от Fan ID. Однозначно
В середине августа член совета директоров «Спартака» Кирилл Клейменов поддержал закон о введении Fan ID и заявил, что не видит оснований для его отмены.
Зарема же высказалась резко против: «Никогда не видела Клейменова. Соответственно, не обсуждалось ничего. Это его личная позиция. О своей я говорила, повторюсь: никакую карту болельщика оформлять не собираюсь на Госуслугах и детей вести в МФЦ тоже. Для меня это очень неудобно.
И вообще странно, когда ты на свой стадион должен получить пропуск на посещение от Госуслуг. Так что лучше в выходной еще раз сходим всей семьей на балет «Спартак» Хачатуряна».
Хвалила «Спартак» и называла команду Абаскаля трансформером
Конечно, о команде тоже много.
• Салихова отмечала работу Луки Каттани как спортивного директора «Спартака»: «У меня была мечта увидеть шарик с надписью «Спартак» на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов, и чтобы наши парни играли в еврокубках.
Ради того, чтобы «Спартак» пошумел в евровесне и регулярно участвовал в еврокубках, мне удалось ценой неимоверных усилий пригласить шеф-скаута из «ПСЖ». Он первый и единственный, кто выполнил мои пожелания, а все новички были подписаны еще до начала сборов. Во время сборов практически все игроки основы продлили контракты.
Наиль Умяров часто вспоминает, как Лука готовил пасту. А я расскажу, как Лука подбирал игроков, словно это ингредиенты идеального блюда: кто-то – тонкий и пикантный, кто-то – с остротой. Главное – не переборщить, и обязательно, чтобы все сочеталось. Получился тот «Спартак» от шефа Луки Каттани: молодой и дерзкий».
• Еще говорила о прогрессе команды при Гильермо Абаскале: «Было очень много негатива по назначению Абаскаля. Высказались практически все, от ветеранов до блогеров, в основном негативно, умышленно коверкая фамилию.
Гильермо за неполные полгода стал любимчиком болельщиков, его имя после победы над «Зенитом» со счетом 3:0 уже в музее «Спартака». Все смеялись над тимбилдингом, не понимали, чем это «Спартак» занимается в межсезонье, что за упражнения. А «Спартак» становился единым организмом – и мы сейчас видим результат. Абаскаль сделал непредсказуемый «Спартак»-трансформер. Максимально атакующий».
• А в ноябре 2022-го она назвала Абаскаля лучшим тренером РПЛ: «Уверенный и дерзкий атакующий футбол, который он ставит, нравится и команде, и болельщикам».
Защищала Соболева. Предлагала даже мерч с его жестом
Нападающего «Спартака» Александра Соболева в последнее время критикуют, однако Зарема вступается.
В первый раз – после матча сборной России: «Соболев пусть не обращает внимания на критику. Он любимый игрок моей дочки. Уверена, забьет важные голы за «Спартак» и порадует болельщиков».
Жест Соболева в игре с ЦСКА – повод для стильного мерча, считает Зарема: «Я не осуждаю за это, а вот красную за такой жест – зря. Желтой было бы достаточно – это дерби, эмоции. Предлагаю сделать мерч с этим эпизодом. И нужно показывать его перед всеми дерби и матчами против «Зенита» как мотивационный заряд. Всей трибуной в адрес соперника».
Настроена пессимистично относительно будущего российского футбола
Мнение по глобальному вопросу: «К сожалению, футбол и спорт в России обречены быть изгоями на годы – это печальная реальность.
Частные футбольные клубы вымрут как вид, не получая дивидендов от основных бизнесов, транзакции по трансферам будут недоступны, софт и современные решения в IT, международное сотрудничество в бизнесе и социальной сфере уже исчезают.
Останутся только монополии и их монополистичный футбол. Такого нет ни в одной европейской стране.
Еще вчера на «Спартак» смотрели с восхищением: один из лучших стадионов Восточной Европы, сеть академий от Балтики до Тихого океана, неповторимая история, резонирующие медиапроекты и громкие победы в Лиге Европы. Еще вчера за столом переговоров с City Football Group, во время многочисленных встреч мы понимали, что мы – желанный клуб в рамках международного бизнеса. Нас хвалили и хотели помочь стать еще лучше.
Еще вчера в нашем трансферном списке реальными кандидатами и участниками переговоров были лучшие молодые игроки из европейских клубов. Еще вчера про нас снимал сериал Amazon Prime – «Спартак»: все или ничего».
Международные бренды желали успеть договориться о сотрудничестве перед столетием клуба, мы должны были стать самым диджитальным клубом – клубом, который делает заметные для всего мира вещи не только в медиа и на футбольном поле, но и в маркетинге, и в коммерции. А также: молодые перспективные тренеры, опытные игроки и, конечно же, талантливая молодежь со всей России».
«Наши парни прекрасны!» Хвалила «Спартак» за массовую драку с «Зенитом»
В конце ноября за массовую драку между «Зенитом» и «Спартаком» в Кубке игрокам обеих команд прилетели дисквалификации, зато Салиховой все понравилось: «Я считаю, что наши парни выступили красиво! Особенно перед серией пенальти. Наши парни прекрасны! Хорошо сходили на ужин [с Леонидом Федуном]».
Затем еще добавила в интервью.
– Как можете прокомментировать драку?
– «Зенит» еще легко отделался. Кейта Бальде не хватало в схватке.
– Алексей Миллер искренне рад победе в серии пенальти, которая ничего не решала…
– Фиг с ними. С третьим местом их.
Прибивала Кокорина. В том числе за фразу о тюрьме
Зарема еще в октябре заявила: «Не знаю, какой из трансферов Газизова хуже: Кокорин или Урунов». В декабре нападающий кипрского «Ариса» ответил: «Может, в Монако мы чем-то ее обидели – не позвали куда-то или не поздоровались?»
Салихова продолжила диалог: «Ничего личного абсолютно. Я всегда исходила из интересов команды и видения тренерского штаба. Не надо забывать, что у него футбольное прошлое – зенитовское и в «Сочи». Это им нормально брать у нас игроков, а для меня – нет».
Ну и цитату Александра о тюрьме Салихова не пропустила: «Только не говорите Кокорину, что он упустил возможность стать героем и звезду получить. Сейчас можно попробовать стать депутатом. Должен быть у Родниной оппонент, а у футбола свое лобби!»
Была против перехода РФС в Азию. Резко
Несколько раз за сезон тема ухода РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию была в центре внимания.
«Если задача – уйти из Европы, громко хлопнув дверью и высказав свое «фи», то как бы не услышать азиатское «фу».
Ведь футбольная Европа давно уже там: в коммерческих партнерствах, ТВ-правах, франшизах, предсезонных турах, социальных сетях. А, значит, и в умах азиатов», – считает Салихова.
Уничтожала и Руя Виторию (с инсайдами о переговорах), и Валерия Карпина
Тренерская аналитика.
• Вот реплика с деталями о приглашении Руя Витории: «Смутила безальтернативность и безыдейность. Он прилетел, не посмотрев ни одной игры! Тот «Спартак» не играл в четыре защитника – по любимой схеме Руя.
На переговорах его интересовало только то, как с неустойки, выплаченной арабами, заплатить налоги резидента РФ. Я такого больше ни от одного тренера не слышала. Обычно тренеры вообще контрактные финансовые вопросы не обсуждают, это делает агент до личной встречи с владельцем.
На собеседовании он говорил, что не нужно усиление, для чемпионата этих игроков достаточно. А его агент уже после подписания контракта прислал в августе кандидатов – бывших игроков «Бенфики», играющих в АПЛ, стоимостью от 27 млн по Transfermarkt. Это как?»
• Валерию Карпину тоже досталось: «Поражает неблагодарность Карпина. Его взяли практически с нулевым тренерским опытом работы, закрыли испанские долги от провального бизнеса, дали лучшую команду в стране, неограниченные должностные права: он и гендиректор, и тренер, формирует сам как тренерский штаб, так и менеджерский состав.
Самое главное, у него был безлимит на трансферы! У других тренеров и близко не было такого влияния и полномочий. Но все равно у него во всем виноват Федун.
Единственное, в чем Карпин может обвинять Федуна, – в том, что он всегда отказывался покупать игры и судей. На мой взгляд, Карпину в то время дали слишком много, просто over до хрена в «Спартаке». Он до сих пор не может это переварить».
Прошлась по спартаковским ветеранам. По Ловчеву – персонально
Так Зарема отреагировала на назначение Доменико Тедеско в сборную Бельгии:
«Поразительно, сколько ненависти, зависти, гнусной жестокости исходит от ветеранского пула и прочих «великих» от назначения Тедеско. Доменико никогда не желал и не желает плохого клубу и команде. Это знаю я, Леонид Арнольдович и все, кто близко работал с ним».
А потом добавила про спартаковским ветеранов, намекнув персонально на Евгения Ловчева: «Накануне кубкового финала ветераны были приглашены на базу к команде. Их вклад в трофей существенен. Но надо четко разделять, а каждый ли ветеран – на самом деле ветеран. Например, один из них зажал ромб и регулярно несет пургу на «Матч ТВ».
Одобрила решение «Спартака» не пустить журналистов в раздевалку после игры Кубка России
Зарема высказалась после февральской игры с «Локомотивом»:
«Пусть сначала станет прозрачным судейство, прежде чем журналисты будут ломиться в раздевалки. Раздевалка – это святая святых. Кроме того, это коммерческий актив, наравне с CRM (cистема управления взаимоотношениями с клиентами – Sports.ru) клуба.
Если кого-то пускать, то только для документального киношедевра в стиле All or Nothing (серия спортивных документальных сериалов от Amazon – Sports.ru), а журналистам и блогерам там делать нечего. Если клуб захочет, сам покажет, что было в раздевалке после игры, на своих ресурсах».
Дерзко ответила Смородской
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская сказала о Салиховой: «Она эскортница, сама в интервью признала. Никакой должности никогда в жизни не занимала, ее должность – рожать детей».
Зарема, конечно же, отреагировала: «Бабка поплыла и приплыла. Она таяла от Карпина, когда он был гендиректором «Спартака», поэтому он с легкостью сгружал ей неликвид за приличные деньги. Это все, что надо знать о ней как о специалисте».
Это вообще была знатная перестрелка репликами.
Говорила, что «Спартаку» и «Динамо» нужно объединиться
Повод нашелся.
«Если судейский беспредел на поле продолжится, то считаю, что «Спартаку» и «Динамо» нужно объединиться против этого. Исторические заклятые соперники с момента основания клубов могут выступить общими усилиями против всего этого безобразия. Других способов просто нет. Хватит быть терпилами.
Если не будут опять видеть очевидные пенальти, совершать другие судейские ошибки, то выход один – уводить команду с поля. Надо спрашивать уже не у футбольных судей, а с их руководства, кто создал такую систему в нашем футболе», – идея Заремы.
«На «Спартаке» пиарятся только слабаки. Настоящий hard – это про «Зенит» так же искрометно рассказать». Дзюбе тоже попало
Артем Дзюба в юмористическом шоу «Ну, так нельзя, ###» рассказал, как Федун умолял его не уходить из «Спартака» в «Томь»: «Держался за ногу, ползал. Я в ссылку поехал в Сибирь – как Ермак, я там казачков своих поднимал, #####».
Зарема нашла ответ: «Обычно в таком стиле любят девушки рассказывать: «Я сама от него ушла, всех бросаю я!» Артем, поведай, тебе Федун по ночам не звонил, случайно, и смс не посылал: «Вернись, Артемушка, я все прощу»?
На «Спартаке» пиарятся только слабаки. Настоящий hard – это про «Зенит» так же искрометно рассказать. Про Миллера, Семака и прелести Азмуна».
Приложила «Ростов» за 15 пенальти, передала Комличенко титул дельфина
После матча «Спартака» с «Ростовом» Зарема отметила:
«Забавно видеть, как люди, в пользу которых ставят 15 пенальти за сезон, продолжают критиковать судей, что-то у них выпрашивать. У Литвинова незаслуженная желтая карточка, а он из-за нее пропустит матч в Санкт-Петербурге. Решили подстраховаться».
Досталось и конкретно Николаю Комличенко: «Соболев может торжественно передать титул дельфина Комличенко. Сколько раз игрок «Ростова» пытался заплести свои руки, ноги, хвост, да и любую часть тела, чтобы растянуться в штрафной?
Редкий игрок, у которого падение получается более эффектным, чем игра».
И наконец подвела итоги РПЛ для «Спартака»
После последнего тура и бронзы.
«Вторая половина сезона не радует, хотя были запоминающиеся победы, – считает Зарема. – Есть много факторов, которые повлияли на результат: судейские ошибки, которые отняли важные очки, новый менеджмент.
Инерция закончилась, очков набранных в первой половине хватило, чтобы остаться в тройке. Голову пеплом посыпать точно не нужно. Думаю, выводы сделают и в следующем сезоне увидим сильный «Спартак».
Главное – чтобы под аккомпанемент цитат Заремы Салиховой! Продолжайте, с вами точно приятнее!
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Виталий Тимкив, Евгений Одиноков, Павел Бедняков, Алексей Даничев,Илья Питалев, Александр Вильф; globallookpress.com/Nataliya Kondratenko/Russian Look; кадры трансляции «Матч ТВ» ; youtube.com/Nobel ; spartak.com/Александр Ступников ; fclm.ru/Александр Погребняк ; fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов ; Медиа лига
... а что касается Соболева, ну так пусть сделает плакат с этим жестом, подпишет у Соболева и подарит этот "шедевр от любимого футболиста" своей дочери... вот та обрадуется... наверное еще и хвастать будет перед подружками, да, Зарема?