А как Зарема провела сезон? Разносила судейство, жаловалась на «Газпром-лигу», защищала Соболева

Год «Спартака» в ее цитатах.

«Спартак» закончил РПЛ-2022/23 на третьем месте. Весь сезон игру команды осмысляла Зарема Салихова – супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. Оба ушли в октябре 2022-го, но это же не повод молчать!

Давайте переживем главные события года глазами Заремы. С ней регулярно разговаривают «Спорт-Эскпресс» и Metaratings (конечно, спасибо им за это), большинство цитат ниже – именно оттуда.

Ругала судей и всю систему

• В первом туре РПЛ «Спартак» сыграл на выезде вничью с «Ахматом» (1:1). Москвичи больше тайма играли в меньшинстве после удаления защитника Мачея Рыбуса, он получил две желтые от судьи Владислава Безбородова.

Зарема осталась недовольна: «Нас прибивали судейством в прошлом сезоне, в позапрошлом тоже любой спорный эпизод трактовался не в пользу «Спартака». Почему в этом сезоне должно быть по-другому? Разве появились факторы, указывающие на иной сценарий?».

• Вопросы к судейству были и по матчу второго тура против «Краснодара» (4:1), только уже у соперника «Спартака».

«Краснодар» выложил видео со спорными решениями судьи Кирилла Левникова, сопроводив это таким высказыванием: «ФК «Краснодар» присоединяется к поздравлениям господина Федуна по поводу хорошей победы «Спартака». Еще и владелец клуба Сергей Галицкий без разрешения зашел в судейскую.

Зарема отреагировала: «Почему «Краснодар» адресует претензии к Федуну? Спрашивайте разъяснения у судей. Когда мы просили прозрачности, ясности в истолковании эпизодов для футболистов, болельщиков, для всех, кому важно и интересно разбираться в правилах, в изменениях трактовок, почему-то «Краснодар» молчал и никак не поддерживал, жил по принципу «моя хата с краю».

При этом мы никогда не заходили в судейские комнаты, а говорили открыто и публично. Видимо, тогда им было не важно, что это общая проблема российского судейства, которая касается практически всех клубов».

• В следующем матче против «Оренбурга» (4:1) она признала, что судьи отработали хорошо, а потом едко оценила введение платы за обращение в ЭСК РФС: «Можно для «Спартака» оформить годовую подписку со скидкой?»

• В 18-м туре, когда «Спартак» и «Урал» сыграли 2:2, а судья Виталий Мешков отменил гол москвичей в самом конце, свистнув раньше времени, эмоции звучали так:

«Клуб тратит миллионы евро, игроки, тренер пашут на сборах, Соболев спасает на последних минутах, становясь настоящим лидером команды в этом сезоне. А потом судья свистит невпопад, нейтрализуя «Спартак» как соперника «Зенита» за первое место. Это тоже самое, если, ложась на операцию, хирург вместо опухоли случайно вырежет здоровый орган. У меня к судейским результативным ошибкам такое отношение ».

Нападала на Владимира Федотова за наезд на Абаскаля

В октябрьском дерби с ЦСКА (2:2) поссорились Гильермо Абаскаль и Владимир Федотов. В перерыве возмущенный тренер «Спартака» подбежал к сопернику, позже Федотов описал: «Так, прыгало что‑то рядом. Не понял его, о чем он говорил».

Короткий панч Заремы в адрес тренера ЦСКА: «Можно переехать в столицу, но сложно выбить «Сочи» из человека».

Билась с хейтерами и Мостовым

В августе 2022-го «Спартак» обыграл в гостях «Урал» (2:0) благодаря голам Квинси Промеса и Михаила Игнатова.

Зарема Салихова после матча поинтересовалась у болельщиков: «Ну что, хейтеры, как дела?».

Против Заремы активно выступал Александр Мостовой. И по нему прошлась: « Лично что сделал за это время Мостовой? Стал тренером РПЛ – нет, стал хорошим тренером клуба из второго дивизиона – нет, стал юношеским тренером – нет . Я бы ему даже хомячков тренировать не доверила».

Поддерживала Николая Ларина из «Чертаново»

После приговора Николаю Ларину за махинации с «мертвыми душами» в школе «Чертаново» Зарема пожелала ему сил:

«Это трагедия одного футбольного человека, который эффективно работал. Такое резонансное дело осталось без какого-либо внимания со стороны РФС. Значит, все прежние стандарты так и останутся. Тренерам проще вести занятия в оснащенных фитнес-центрах, чем идти в детский футбол.

Сколько тратят академии больших клубов на одного воспитанника и сколько выделяется в государственных школах? Никто не поднимал эти вопросы тогда, а сейчас вообще всем не до футбола. Ларину – сил и дожить до момента, когда его воспитанники услышат гимн России на поле в международных соревнованиях».

Колола «Зенит». Еще и еще

Дуэль с «Зенитом» в медиапространстве – одна из главных фишек Заремы.

• В январе она сравнивала значение «Спартака» и «Зенита» для российского футбола: « Спартак» зачат на народной любви – тем и живет и будет жить при любом спонсоре и владельце. А «Зенит» – искусственно сделанный продукт, который будет велик, пока есть «Газпром» .

• В феврале «Зенит» играл в Кубке России с «Волгой» в Ульяновске. Из-за плохого поля матч поначалу хотели перенести в другое место, а петербургский клуб предлагал заявить свою «Газпром Арену» как резервную и играть там.

Зарема отреагировала моментально: «Я жила в Ульяновске с раннего детства и до окончания школы (любимая 65-я школа, где гоняли в футбол в майках «Спартака»). Очень хочется, чтобы мой родной город не поддался «Зениту» и не менял место проведения матча на «Газпром Арену».

В итоге «Волга» отказалась от переноса и успела вовремя исправить поле. Салихова этому явно обрадовалась: «Спасибо Ульяновску за принципиальность. Надеюсь, команда покажет характер на поле! Конечно, я буду болеть в этой встрече за «Волгу». А «Зенит» пусть угощает своих болельщиков бесплатным питанием. Это очень благородная футбольная практика – кормить бездомных ».

Отказалась от Fan ID. Однозначно

В середине августа член совета директоров «Спартака» Кирилл Клейменов поддержал закон о введении Fan ID и заявил, что не видит оснований для его отмены.

Зарема же высказалась резко против: «Никогда не видела Клейменова. Соответственно, не обсуждалось ничего. Это его личная позиция. О своей я говорила, повторюсь: никакую карту болельщика оформлять не собираюсь на Госуслугах и детей вести в МФЦ тоже . Для меня это очень неудобно.

И вообще странно, когда ты на свой стадион должен получить пропуск на посещение от Госуслуг. Так что лучше в выходной еще раз сходим всей семьей на балет «Спартак» Хачатуряна».

Хвалила «Спартак» и называла команду Абаскаля трансформером

Конечно, о команде тоже много.

• Салихова отмечала работу Луки Каттани как спортивного директора «Спартака»: «У меня была мечта увидеть шарик с надписью «Спартак» на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов, и чтобы наши парни играли в еврокубках.

Ради того, чтобы «Спартак» пошумел в евровесне и регулярно участвовал в еврокубках, мне удалось ценой неимоверных усилий пригласить шеф-скаута из «ПСЖ». Он первый и единственный, кто выполнил мои пожелания, а все новички были подписаны еще до начала сборов. Во время сборов практически все игроки основы продлили контракты.

Наиль Умяров часто вспоминает, как Лука готовил пасту. А я расскажу, как Лука подбирал игроков, словно это ингредиенты идеального блюда: кто-то – тонкий и пикантный, кто-то – с остротой. Главное – не переборщить , и обязательно, чтобы все сочеталось. Получился тот «Спартак» от шефа Луки Каттани: молодой и дерзкий».

• Еще говорила о прогрессе команды при Гильермо Абаскале: «Было очень много негатива по назначению Абаскаля. Высказались практически все, от ветеранов до блогеров, в основном негативно, умышленно коверкая фамилию.

Гильермо за неполные полгода стал любимчиком болельщиков, его имя после победы над «Зенитом» со счетом 3:0 уже в музее «Спартака» . Все смеялись над тимбилдингом, не понимали, чем это «Спартак» занимается в межсезонье, что за упражнения. А «Спартак» становился единым организмом – и мы сейчас видим результат. Абаскаль сделал непредсказуемый «Спартак»-трансформер. Максимально атакующий».

• А в ноябре 2022-го она назвала Абаскаля лучшим тренером РПЛ: «Уверенный и дерзкий атакующий футбол, который он ставит, нравится и команде, и болельщикам».

Защищала Соболева. Предлагала даже мерч с его жестом

Нападающего «Спартака» Александра Соболева в последнее время критикуют, однако Зарема вступается.

В первый раз – после матча сборной России: «Соболев пусть не обращает внимания на критику. Он любимый игрок моей дочки. Уверена, забьет важные голы за «Спартак» и порадует болельщиков».

Жест Соболева в игре с ЦСКА – повод для стильного мерча, считает Зарема: «Я не осуждаю за это, а вот красную за такой жест – зря. Желтой было бы достаточно – это дерби, эмоции. Предлагаю сделать мерч с этим эпизодом. И нужно показывать его перед всеми дерби и матчами против «Зенита» как мотивационный заряд. Всей трибуной в адрес соперника ».

Настроена пессимистично относительно будущего российского футбола

Мнение по глобальному вопросу: «К сожалению, футбол и спорт в России обречены быть изгоями на годы – это печальная реальность.

Частные футбольные клубы вымрут как вид, не получая дивидендов от основных бизнесов, транзакции по трансферам будут недоступны, софт и современные решения в IT, международное сотрудничество в бизнесе и социальной сфере уже исчезают.

Останутся только монополии и их монополистичный футбол. Такого нет ни в одной европейской стране.

Еще вчера на «Спартак» смотрели с восхищением: один из лучших стадионов Восточной Европы, сеть академий от Балтики до Тихого океана, неповторимая история, резонирующие медиапроекты и громкие победы в Лиге Европы. Еще вчера за столом переговоров с City Football Group, во время многочисленных встреч мы понимали, что мы – желанный клуб в рамках международного бизнеса. Нас хвалили и хотели помочь стать еще лучше .

Еще вчера в нашем трансферном списке реальными кандидатами и участниками переговоров были лучшие молодые игроки из европейских клубов. Еще вчера про нас снимал сериал Amazon Prime – «Спартак»: все или ничего».

Международные бренды желали успеть договориться о сотрудничестве перед столетием клуба, мы должны были стать самым диджитальным клубом – клубом, который делает заметные для всего мира вещи не только в медиа и на футбольном поле, но и в маркетинге, и в коммерции. А также: молодые перспективные тренеры, опытные игроки и, конечно же, талантливая молодежь со всей России».

«Наши парни прекрасны!» Хвалила «Спартак» за массовую драку с «Зенитом»

В конце ноября за массовую драку между «Зенитом» и «Спартаком» в Кубке игрокам обеих команд прилетели дисквалификации, зато Салиховой все понравилось: «Я считаю, что наши парни выступили красиво! Особенно перед серией пенальти. Наши парни прекрасны! Хорошо сходили на ужин [с Леонидом Федуном]».

Затем еще добавила в интервью.

– Как можете прокомментировать драку?

– «Зенит» еще легко отделался. Кейта Бальде не хватало в схватке.

– Алексей Миллер искренне рад победе в серии пенальти, которая ничего не решала…

– Фиг с ними. С третьим местом их.

Прибивала Кокорина. В том числе за фразу о тюрьме

Зарема еще в октябре заявила: «Не знаю, какой из трансферов Газизова хуже: Кокорин или Урунов». В декабре нападающий кипрского «Ариса» ответил: «Может, в Монако мы чем-то ее обидели – не позвали куда-то или не поздоровались?»

Салихова продолжила диалог: «Ничего личного абсолютно. Я всегда исходила из интересов команды и видения тренерского штаба. Не надо забывать, что у него футбольное прошлое – зенитовское и в «Сочи». Это им нормально брать у нас игроков, а для меня – нет».

Ну и цитату Александра о тюрьме Салихова не пропустила: «Только не говорите Кокорину, что он упустил возможность стать героем и звезду получить. Сейчас можно попробовать стать депутатом. Должен быть у Родниной оппонент, а у футбола свое лобби!»

Была против перехода РФС в Азию. Резко

Несколько раз за сезон тема ухода РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию была в центре внимания.

«Если задача – уйти из Европы, громко хлопнув дверью и высказав свое «фи», то как бы не услышать азиатское «фу».

Ведь футбольная Европа давно уже там: в коммерческих партнерствах, ТВ-правах, франшизах, предсезонных турах, социальных сетях. А, значит, и в умах азиатов», – считает Салихова.

Уничтожала и Руя Виторию (с инсайдами о переговорах), и Валерия Карпина

Тренерская аналитика.

• Вот реплика с деталями о приглашении Руя Витории: «Смутила безальтернативность и безыдейность. Он прилетел, не посмотрев ни одной игры! Тот «Спартак» не играл в четыре защитника – по любимой схеме Руя.

На переговорах его интересовало только то, как с неустойки, выплаченной арабами, заплатить налоги резидента РФ. Я такого больше ни от одного тренера не слышала. Обычно тренеры вообще контрактные финансовые вопросы не обсуждают, это делает агент до личной встречи с владельцем.

На собеседовании он говорил, что не нужно усиление, для чемпионата этих игроков достаточно. А его агент уже после подписания контракта прислал в августе кандидатов – бывших игроков «Бенфики», играющих в АПЛ, стоимостью от 27 млн по Transfermarkt. Это как?»

• Валерию Карпину тоже досталось: « Поражает неблагодарность Карпина. Его взяли практически с нулевым тренерским опытом работы, закрыли испанские долги от провального бизнеса, дали лучшую команду в стране, неограниченные должностные права : он и гендиректор, и тренер, формирует сам как тренерский штаб, так и менеджерский состав.

Самое главное, у него был безлимит на трансферы! У других тренеров и близко не было такого влияния и полномочий. Но все равно у него во всем виноват Федун.

Единственное, в чем Карпин может обвинять Федуна, – в том, что он всегда отказывался покупать игры и судей. На мой взгляд, Карпину в то время дали слишком много, просто over до хрена в «Спартаке». Он до сих пор не может это переварить».

Прошлась по спартаковским ветеранам. По Ловчеву – персонально

Так Зарема отреагировала на назначение Доменико Тедеско в сборную Бельгии:

«Поразительно, сколько ненависти, зависти, гнусной жестокости исходит от ветеранского пула и прочих «великих» от назначения Тедеско. Доменико никогда не желал и не желает плохого клубу и команде. Это знаю я, Леонид Арнольдович и все, кто близко работал с ним».

А потом добавила про спартаковским ветеранов, намекнув персонально на Евгения Ловчева: «Накануне кубкового финала ветераны были приглашены на базу к команде. Их вклад в трофей существенен. Но надо четко разделять, а каждый ли ветеран – на самом деле ветеран. Например, один из них зажал ромб и регулярно несет пургу на «Матч ТВ».

Одобрила решение «Спартака» не пустить журналистов в раздевалку после игры Кубка России

Зарема высказалась после февральской игры с «Локомотивом»:

«Пусть сначала станет прозрачным судейство, прежде чем журналисты будут ломиться в раздевалки. Раздевалка – это святая святых. Кроме того, это коммерческий актив, наравне с CRM (cистема управления взаимоотношениями с клиентами – Sports.ru) клуба.

Если кого-то пускать, то только для документального киношедевра в стиле All or Nothing (серия спортивных документальных сериалов от Amazon – Sports.ru), а журналистам и блогерам там делать нечего. Если клуб захочет, сам покажет, что было в раздевалке после игры, на своих ресурсах».

Дерзко ответила Смородской

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская сказала о Салиховой: «Она эскортница, сама в интервью признала. Никакой должности никогда в жизни не занимала, ее должность – рожать детей».

Зарема, конечно же, отреагировала: «Бабка поплыла и приплыла. Она таяла от Карпина, когда он был гендиректором «Спартака», поэтому он с легкостью сгружал ей неликвид за приличные деньги. Это все, что надо знать о ней как о специалисте».

Это вообще была знатная перестрелка репликами.

Говорила, что «Спартаку» и «Динамо» нужно объединиться

Повод нашелся.

«Если судейский беспредел на поле продолжится, то считаю, что «Спартаку» и «Динамо» нужно объединиться против этого. Исторические заклятые соперники с момента основания клубов могут выступить общими усилиями против всего этого безобразия. Других способов просто нет. Хватит быть терпилами .

Если не будут опять видеть очевидные пенальти, совершать другие судейские ошибки, то выход один – уводить команду с поля. Надо спрашивать уже не у футбольных судей, а с их руководства, кто создал такую систему в нашем футболе», – идея Заремы.

«На «Спартаке» пиарятся только слабаки. Настоящий hard – это про «Зенит» так же искрометно рассказать». Дзюбе тоже попало

Артем Дзюба в юмористическом шоу «Ну, так нельзя, ###» рассказал, как Федун умолял его не уходить из «Спартака» в «Томь»: «Держался за ногу, ползал. Я в ссылку поехал в Сибирь – как Ермак, я там казачков своих поднимал, #####».

Зарема нашла ответ: «Обычно в таком стиле любят девушки рассказывать: «Я сама от него ушла, всех бросаю я!» Артем, поведай, тебе Федун по ночам не звонил, случайно, и смс не посылал: «Вернись, Артемушка, я все прощу»?

На «Спартаке» пиарятся только слабаки. Настоящий hard – это про «Зенит» так же искрометно рассказать. Про Миллера, Семака и прелести Азмуна».

Приложила «Ростов» за 15 пенальти, передала Комличенко титул дельфина

После матча «Спартака» с «Ростовом» Зарема отметила:

«Забавно видеть, как люди, в пользу которых ставят 15 пенальти за сезон, продолжают критиковать судей, что-то у них выпрашивать. У Литвинова незаслуженная желтая карточка, а он из-за нее пропустит матч в Санкт-Петербурге. Решили подстраховаться».

Досталось и конкретно Николаю Комличенко: « Соболев может торжественно передать титул дельфина Комличенко . Сколько раз игрок «Ростова» пытался заплести свои руки, ноги, хвост, да и любую часть тела, чтобы растянуться в штрафной?

Редкий игрок, у которого падение получается более эффектным, чем игра».

И наконец подвела итоги РПЛ для «Спартака»

После последнего тура и бронзы.

«Вторая половина сезона не радует, хотя были запоминающиеся победы, – считает Зарема. – Есть много факторов, которые повлияли на результат: судейские ошибки, которые отняли важные очки, новый менеджмент.

Инерция закончилась, очков набранных в первой половине хватило, чтобы остаться в тройке. Голову пеплом посыпать точно не нужно. Думаю, выводы сделают и в следующем сезоне увидим сильный «Спартак».

Главное – чтобы под аккомпанемент цитат Заремы Салиховой! Продолжайте, с вами точно приятнее!

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Виталий Тимкив, Евгений Одиноков, Павел Бедняков, Алексей Даничев,Илья Питалев, Александр Вильф; globallookpress.com/Nataliya Kondratenko/Russian Look; кадры трансляции «Матч ТВ» ; youtube.com/Nobel ; spartak.com/Александр Ступников ; fclm.ru/Александр Погребняк ; fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов ; Медиа лига