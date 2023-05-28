«Локо» вырвал дерби: камбэк с «Динамо» в концовке. Жаркие 4:2!
Московское дерби до середины второго тайма шло в пользу «Динамо» даже несмотря на незабитый пенальти, но выиграл его все-таки «Локомотив» – 4:2.
Похоже, объяснений за неделю от нового тренера динамовцам и хватило ровно на неделю. В прошлом туре выиграли у «Торпедо», теперь отдали матч, в котором вели.
События пошли потоком в концовке первого тайма, началось тоже с неудачи «Динамо»: Федор Смолов не забил пенальти. А через пять минут момент реализовал «Локо»: Артем Дзюба вернулся, отдал ассист на Наира Тикнизяна, повели на 45+1.
Правда, «Динамо» успело отыграться еще до паузы, потому что получили еще один пенальти, Смолов решился снова – и реализовал.
Второй тайм начали удачно, Саба Сазонов забил с паса Арсена Захаряна через десять минут.
Но следом – прямо под замену Арсена – «Локомотив» перехватил этот матч.
Максим Глушенков сравнял через восемь минут, на 77-й Максим Ненахов уложил победный мяч.
Вильзон Изидор на 88-й добавил контрольный. Три гола за 25 минут все перевернули, «Локо» вырвал эту победу.
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Этот результат четко отражает состояние команд весной.
• «Локомотив» в хорошей форме: не проигрывает семь матчей подряд, уже выскочил на девятое место. На фоне депрессии в начале сезона – супер. Все изменил Галактионов при нем потерпели лишь одно поражение, и то от «Зенита» (1:2).
• У «Локо» первая победа над «Динамо» за семь матчей – аж с 2019-го. На этом отрезке было три ничьих и три поражения.
• У Артема Дзюбы уже 8+5 результативных действий – лучший показатель с момента возвращения в РПЛ. На одном уровне с ним идет лишь Малком – у него тоже 13, но 11+2 за это время.
• «Динамо» печалит: три домашних поражения подряд. Общий счет – 2:9. В гостях, конечно, две победы – правда, над вылетевшими «Химками» и «Торпедо».
• Олицетворение печали «Динамо» – Федор Смолов. У него всего три гола в 2023-м – и все с точки: с «Локо», «Химками» и «Пари НН». Тут еще и запорол первый шанс.
«Локомотиву» в последнем туре осталось сыграть с «Торпедо», динамовцам – съездить в Оренбург. Пока еще «Локо» на три очка отстает, но как раз может догнать по очкам, а по личным встречам будет выше (в первом круге «Динамо» выиграло 3:1).
- Дата проведения
- 28 мая, 16.30, «ВТБ Арена»
- Голы:
- 1:0 – 45, пенальти Смолов, 1:1 – 45 Тикнизян, 2:1 – 55 Сазонов, 2:2 – 63 Глушенков, 2:3 – 77 Ненахов, 2:4 – 88 Изидор.
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Динамо –
Лещук, Паршивлюк (Даса, 70), Сазонов, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Норманн (Кутицкий, 70), Захарян (Макаров, 61), Смолов (Нгамале, 83), Тюкавин (Грулев, 70), Гладышев.
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Локомотив –
Лантратов, Ненахов, Митай, Кузьмичев, Тикнизян, Миранчук (Изидор, 74), Жемалетдинов (Глушенков, 46), Куликов (Марадишвили, 74), Карпукас, Камано (Пиняев, 46), Дзюба (Игнатьев, 90).
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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