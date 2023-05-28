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«Локо» вырвал дерби: камбэк с «Динамо» в концовке. Жаркие 4:2!

Федор Смолов Федор Смолов
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Максим Глушенков Максим Глушенков
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Вильзон Изидор Вильзон Изидор
Артем Дзюба Артем Дзюба
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Футбол Футбол

Московское дерби до середины второго тайма шло в пользу «Динамо» даже несмотря на незабитый пенальти, но выиграл его все-таки «Локомотив» – 4:2.

Похоже, объяснений за неделю от нового тренера динамовцам и хватило ровно на неделю. В прошлом туре выиграли у «Торпедо», теперь отдали матч, в котором вели.

События пошли потоком в концовке первого тайма, началось тоже с неудачи «Динамо»: Федор Смолов не забил пенальти. А через пять минут момент реализовал «Локо»: Артем Дзюба вернулся, отдал ассист на Наира Тикнизяна, повели на 45+1.

Правда, «Динамо» успело отыграться еще до паузы, потому что получили еще один пенальти, Смолов решился снова – и реализовал.

Второй тайм начали удачно, Саба Сазонов забил с паса Арсена Захаряна через десять минут.

Но следом – прямо под замену Арсена – «Локомотив» перехватил этот матч.

Максим Глушенков сравнял через восемь минут, на 77-й Максим Ненахов уложил победный мяч.

Вильзон Изидор на 88-й добавил контрольный. Три гола за 25 минут все перевернули, «Локо» вырвал эту победу.

***

Этот результат четко отражает состояние команд весной.

• «Локомотив» в хорошей форме: не проигрывает семь матчей подряд, уже выскочил на девятое место. На фоне депрессии в начале сезона – супер. Все изменил Галактионов при нем потерпели лишь одно поражение, и то от «Зенита» (1:2).

• У «Локо» первая победа над «Динамо» за семь матчей – аж с 2019-го. На этом отрезке было три ничьих и три поражения.  

• У Артема Дзюбы уже 8+5 результативных действий – лучший показатель с момента возвращения в РПЛ. На одном уровне с ним идет лишь Малком – у него тоже 13, но 11+2 за это время. 

• «Динамо» печалит: три домашних поражения подряд. Общий счет – 2:9. В гостях, конечно, две победы – правда, над вылетевшими «Химками» и «Торпедо».

• Олицетворение печали «Динамо» – Федор Смолов. У него всего три гола в 2023-м – и все с точки: с «Локо», «Химками» и «Пари НН». Тут еще и запорол первый шанс.

«Локомотиву» в последнем туре осталось сыграть с «Торпедо», динамовцам – съездить в Оренбург. Пока еще «Локо» на три очка отстает, но как раз может догнать по очкам, а по личным встречам будет выше (в первом круге «Динамо» выиграло 3:1).

Динамо – Локомотив 2:4 (1:1, 1:3)
Дата проведения
28 мая, 16.30, «ВТБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 45, пенальти Смолов, 1:1 – 45 Тикнизян, 2:1 – 55 Сазонов, 2:2 – 63 Глушенков, 2:3 – 77 Ненахов, 2:4 – 88 Изидор.
ДинамоЛещук, Паршивлюк (Даса, 70), Сазонов, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Норманн (Кутицкий, 70), Захарян (Макаров, 61), Смолов (Нгамале, 83), Тюкавин (Грулев, 70), Гладышев.
ЛокомотивЛантратов, Ненахов, Митай, Кузьмичев, Тикнизян, Миранчук (Изидор, 74), Жемалетдинов (Глушенков, 46), Куликов (Марадишвили, 74), Карпукас, Камано (Пиняев, 46), Дзюба (Игнатьев, 90).
Предупреждения:
Дзюба (39), Смолов (69), Митай (71), Пиняев (72), Гладышев (82), Грулев (85).

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

2 комментария

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An Kr
За лето нужно брать двух ЦЗ.
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Андрей Валерьевич
Вот так подарок на день пограничника...
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