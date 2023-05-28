«Локо» вырвал дерби: камбэк с «Динамо» в концовке. Жаркие 4:2!

Московское дерби до середины второго тайма шло в пользу «Динамо» даже несмотря на незабитый пенальти, но выиграл его все-таки «Локомотив» – 4:2.

Похоже, объяснений за неделю от нового тренера динамовцам и хватило ровно на неделю. В прошлом туре выиграли у «Торпедо», теперь отдали матч, в котором вели.

События пошли потоком в концовке первого тайма, началось тоже с неудачи «Динамо»: Федор Смолов не забил пенальти. А через пять минут момент реализовал «Локо»: Артем Дзюба вернулся, отдал ассист на Наира Тикнизяна, повели на 45+1.

Правда, «Динамо» успело отыграться еще до паузы, потому что получили еще один пенальти, Смолов решился снова – и реализовал.

Второй тайм начали удачно, Саба Сазонов забил с паса Арсена Захаряна через десять минут.

Но следом – прямо под замену Арсена – «Локомотив» перехватил этот матч.

Максим Глушенков сравнял через восемь минут, на 77-й Максим Ненахов уложил победный мяч.

Вильзон Изидор на 88-й добавил контрольный. Три гола за 25 минут все перевернули, «Локо» вырвал эту победу.

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Этот результат четко отражает состояние команд весной.

• «Локомотив» в хорошей форме: не проигрывает семь матчей подряд, уже выскочил на девятое место. На фоне депрессии в начале сезона – супер. Все изменил Галактионов при нем потерпели лишь одно поражение, и то от «Зенита» (1:2).

• У «Локо» первая победа над «Динамо» за семь матчей – аж с 2019-го. На этом отрезке было три ничьих и три поражения.

• У Артема Дзюбы уже 8+5 результативных действий – лучший показатель с момента возвращения в РПЛ. На одном уровне с ним идет лишь Малком – у него тоже 13, но 11+2 за это время.

• «Динамо» печалит: три домашних поражения подряд. Общий счет – 2:9. В гостях, конечно, две победы – правда, над вылетевшими «Химками» и «Торпедо».

• Олицетворение печали «Динамо» – Федор Смолов. У него всего три гола в 2023-м – и все с точки: с «Локо», «Химками» и «Пари НН». Тут еще и запорол первый шанс.

«Локомотиву» в последнем туре осталось сыграть с «Торпедо», динамовцам – съездить в Оренбург. Пока еще «Локо» на три очка отстает, но как раз может догнать по очкам, а по личным встречам будет выше (в первом круге «Динамо» выиграло 3:1).

Фото: РИА Новости/Александр Вильф