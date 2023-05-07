ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2023
Блог

Семак обошел Газзаева по титулам РПЛ. Осталось три шага до Романцева

Курбан Бердыев Курбан Бердыев
Олег Романцев Олег Романцев
Валерий Газзаев Валерий Газзаев
Массимо Каррера Массимо Каррера
Лучано Спаллетти Лучано Спаллетти
Сергей Семак Сергей Семак
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Зенит Зенит
Футбол Футбол

Наш доминатор.

Чемпионство «Зенита» – важнейший момент еще и лично для Сергея Семака.

Он выиграл пятый чемпионский титул как главный тренер, а значит – вышел на второе место по победам в чемпионатах России. Только что Семак обошел Валерия Газзаева.

• Олег Романцев по-прежнему уверенно лидирует с 8 титулами – благодаря победам из 90-х.

• Сергей Семак собрал пять титулов быстрее всех. Романцев выиграл первые пять чемпионатов не подряд. Зато у него дважды была серия из трех чемпионств без пауз.

• Валерий Газзаев – единственный тренер, выигравший чемпионат России с разными командами: в 1995-м с «Аланией» и в середине нулевых – трижды с ЦСКА. Он же один из двух тренеров, кто приводил к чемпионству команды не из Москвы и Петербурга. Второй – Курбан Бердыев с «Рубином».

• Всего чемпионами России становились 11 тренеров, 7 из них – россияне. Еще дважды к успеху пришли итальянцы: Спаллетти и Каррера. По одному титулу у нидерландской (Адвокат) и португальской (Виллаш-Боаш) тренерских школ. Единственный иностранец не из «Зенита» – Каррера.

• Валерий Газзаев, которого Семак сейчас подвинул на третье место, недавно хвалил коллегу:

«В нынешнем поколении у нас растет хороший тренер – Сергей Семак. Но ему и другим нужно добиваться успехов на международном уровне. Мы учились у Бескова и Лобановского. Сегодня молодым тренерам сложно, потому что им негде проявить себя, кроме как в национальном чемпионате.

Из тех, кто показывает высокий уровень тренерского мастерства, выделю только Семака. А вот мы с Олегом Романцевым уже не вернемся к тренерской деятельности, пусть работают молодые».

Главная причина гегемонии «Зенита» – системные трансферы

Современный «Зенит» или «Спартак» 90-х – чья гегемония мощнее?

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Владимир Федоренко

71 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бартоломью
Вот что значит оказаться в нужное время в нужном месте..
+54
-11
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vasiliy S
Сравнивать Семака-тренера с Семиным, Газзаевым, Романцевым смешно
Рядом с тренерами, он как манекен
+52
-24
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maran
с таким судейством он еще лет 10 будет чемпионом
+47
-26
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Тасминский
Как же конечно у всей Москвы бомбит из-за какого-то там непонятного фола в центре поля перед забитым голом.

Конечно, если бы не этот фол, то чемпионом стал Спартак, но тут опять заговор.
+22
-8
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zzzeeerrrooo
Ответ Vasiliy S
Сравнивать Семака-тренера с Семиным, Газзаевым, Романцевым смешно Рядом с тренерами, он как манекен
Зачем обесценивать чужие достижения?
Чем Семак хуже
+23
-10
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
Ответ levk
ЦСКА при Газаеве никогда не был самым богатым клубом. Побеждали тренерской мыслью и грамотной политикой покупки игроков. Если бы Семак обосрался с такими возможностями, это был бы эпик фейл.
Серьёзно, никогда?
Когда Ярошика и Олича за оврепрайс по тем временам привозили, и он все равно Палычу проигрывал, не были самыми богатыми?)
+17
-5
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Старый Негр
Во фразе "Наш доминатор" пропущено слово "мамкин")
+14
-5
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tiestorzn17
При всем уважении к Сергею Богдановичу, сравнивать его с Романцевым или Газзаевым как минимум не корректно.
Там мастодонты с новаторскими идеями и еврочашками.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivgr
Ответ заблокированному пользователю
Поставь вместе овощного резиновую куклу,ничё не изменится.
Зависть это плохо
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivgr
Ответ Иван Тасминский
Как же конечно у всей Москвы бомбит из-за какого-то там непонятного фола в центре поля перед забитым голом. Конечно, если бы не этот фол, то чемпионом стал Спартак, но тут опять заговор.
И при этом не замечают левый пенальти
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Абрамов
Удивляет какое количество людей не может смириться с чужими достижениями. Романцев был отличным тренером, и Газзаев замечательным. И Семак тоже навсегда в истории лиги. Все эти тренеры руководили превосходными командами своего времени и добивались с ними успехов. Так порадуемся за всех. Зачем устраивать словесную возню?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Иванов
Полный стадион,важнейший матч,объективно слабый соперник находящийся в плохой форме,
Я даже не могу представить с каким тренером Зенит мог играть хуже чем сегодня
Даже когда играли 11 на 10 ощущение было что у Спартака на 3 игрока больше и они даже в меньшинстве забили
Семак ужасен
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zzzeeerrrooo
Ответ Владислав88
Всём, кроме титулов. Кого он воспитал? Что он показал в Европе?
А что он должен ЛЧ с Зенитом взять?
1-18 от Романцева многие помнят
У нас игроков сильных то нет , интенсивность низкая
Он с Кержаковым в воротах должен Европу должен покорить ?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KOT_B_yHTAX
Ответ maran
потому что спартаку не подсуживают так же как зениту)
вы серьёзно? ))) а сколько нытья было после каждого матча, вы только посмотрите, почти все ваши матчи "вымучены" перед судьёй. Позор
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Карпов Стас
Обойдёт! Там хозяева ещё 5 лет назад сказали , что догонят и перегонят! А они врать не будут...
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Соболев
его нельзя сравнивать с другими уважаемыми тренерами. их так нещадно не тащили
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь заблокирован
Поставь вместе овощного резиновую куклу,ничё не изменится.
+16
-14
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
limidi
Ответ zzzeeerrrooo
Зачем обесценивать чужие достижения? Чем Семак хуже
ВСЕМ
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Ягодин
а чё там по еврокубкам?)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivgr
Ответ добрый грек
А кому это Богданыч на фотке зигует?
Набежали долбанутые?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Носитель роя
Ответ zzzeeerrrooo
Зачем обесценивать чужие достижения? Чем Семак хуже
Его уровень был виден в Европе. Просто грустно было смотреть, особенно на выезде. Впрочем, лично моё мнение, из наших тренеров в Европе хорошо смотрелись только Бердыев, Газзаев и Сёмин
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zzzeeerrrooo
Ответ Vasiliy S
Никто не обесценивает 5 титулов случайный или без таланта тренер не возьмет При этом тренера, которых он обошел, являются куда более мастеровыми, и мерить их количеством титулов РПЛ - не корректно
Лол , они и старше его на 20 лет и более лет
Семак ещё новичок как тренер его карьера только начинается
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
levk
ЦСКА при Газаеве никогда не был самым богатым клубом. Побеждали тренерской мыслью и грамотной политикой покупки игроков. Если бы Семак обосрался с такими возможностями, это был бы эпик фейл.
+9
-8
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakovec navsegda
Ответ levk
ЦСКА при Газаеве никогда не был самым богатым клубом. Побеждали тренерской мыслью и грамотной политикой покупки игроков. Если бы Семак обосрался с такими возможностями, это был бы эпик фейл.
И, как вишенка на торте, чемпионство 2006, где еще один "фактор" сказался. Кстати, в те годы, не было даминатора по финансам и ЦСКА входил в пул самых богатых клубов.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
n666
Ответ Vasiliy S
Сравнивать Семака-тренера с Семиным, Газзаевым, Романцевым смешно Рядом с тренерами, он как манекен
Да и Бердыевым
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий