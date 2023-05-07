Семак обошел Газзаева по титулам РПЛ. Осталось три шага до Романцева

Наш доминатор.

Чемпионство «Зенита» – важнейший момент еще и лично для Сергея Семака.

Он выиграл пятый чемпионский титул как главный тренер, а значит – вышел на второе место по победам в чемпионатах России. Только что Семак обошел Валерия Газзаева.

• Олег Романцев по-прежнему уверенно лидирует с 8 титулами – благодаря победам из 90-х.

• Сергей Семак собрал пять титулов быстрее всех. Романцев выиграл первые пять чемпионатов не подряд. Зато у него дважды была серия из трех чемпионств без пауз.

• Валерий Газзаев – единственный тренер, выигравший чемпионат России с разными командами: в 1995-м с «Аланией» и в середине нулевых – трижды с ЦСКА. Он же один из двух тренеров, кто приводил к чемпионству команды не из Москвы и Петербурга. Второй – Курбан Бердыев с «Рубином».

• Всего чемпионами России становились 11 тренеров, 7 из них – россияне. Еще дважды к успеху пришли итальянцы: Спаллетти и Каррера. По одному титулу у нидерландской (Адвокат) и португальской (Виллаш-Боаш) тренерских школ. Единственный иностранец не из «Зенита» – Каррера.

• Валерий Газзаев, которого Семак сейчас подвинул на третье место, недавно хвалил коллегу:

«В нынешнем поколении у нас растет хороший тренер – Сергей Семак. Но ему и другим нужно добиваться успехов на международном уровне. Мы учились у Бескова и Лобановского. Сегодня молодым тренерам сложно, потому что им негде проявить себя, кроме как в национальном чемпионате.

Из тех, кто показывает высокий уровень тренерского мастерства, выделю только Семака. А вот мы с Олегом Романцевым уже не вернемся к тренерской деятельности, пусть работают молодые».

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Владимир Федоренко