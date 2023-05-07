Семак обошел Газзаева по титулам РПЛ. Осталось три шага до Романцева
Наш доминатор.
Чемпионство «Зенита» – важнейший момент еще и лично для Сергея Семака.
Он выиграл пятый чемпионский титул как главный тренер, а значит – вышел на второе место по победам в чемпионатах России. Только что Семак обошел Валерия Газзаева.
• Олег Романцев по-прежнему уверенно лидирует с 8 титулами – благодаря победам из 90-х.
• Сергей Семак собрал пять титулов быстрее всех. Романцев выиграл первые пять чемпионатов не подряд. Зато у него дважды была серия из трех чемпионств без пауз.
• Валерий Газзаев – единственный тренер, выигравший чемпионат России с разными командами: в 1995-м с «Аланией» и в середине нулевых – трижды с ЦСКА. Он же один из двух тренеров, кто приводил к чемпионству команды не из Москвы и Петербурга. Второй – Курбан Бердыев с «Рубином».
• Всего чемпионами России становились 11 тренеров, 7 из них – россияне. Еще дважды к успеху пришли итальянцы: Спаллетти и Каррера. По одному титулу у нидерландской (Адвокат) и португальской (Виллаш-Боаш) тренерских школ. Единственный иностранец не из «Зенита» – Каррера.
• Валерий Газзаев, которого Семак сейчас подвинул на третье место, недавно хвалил коллегу:
«В нынешнем поколении у нас растет хороший тренер – Сергей Семак. Но ему и другим нужно добиваться успехов на международном уровне. Мы учились у Бескова и Лобановского. Сегодня молодым тренерам сложно, потому что им негде проявить себя, кроме как в национальном чемпионате.
Из тех, кто показывает высокий уровень тренерского мастерства, выделю только Семака. А вот мы с Олегом Романцевым уже не вернемся к тренерской деятельности, пусть работают молодые».
Главная причина гегемонии «Зенита» – системные трансферы
Современный «Зенит» или «Спартак» 90-х – чья гегемония мощнее?
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Владимир Федоренко
Рядом с тренерами, он как манекен
Конечно, если бы не этот фол, то чемпионом стал Спартак, но тут опять заговор.
Чем Семак хуже
Когда Ярошика и Олича за оврепрайс по тем временам привозили, и он все равно Палычу проигрывал, не были самыми богатыми?)
Там мастодонты с новаторскими идеями и еврочашками.
Я даже не могу представить с каким тренером Зенит мог играть хуже чем сегодня
Даже когда играли 11 на 10 ощущение было что у Спартака на 3 игрока больше и они даже в меньшинстве забили
Семак ужасен
1-18 от Романцева многие помнят
У нас игроков сильных то нет , интенсивность низкая
Он с Кержаковым в воротах должен Европу должен покорить ?
Семак ещё новичок как тренер его карьера только начинается