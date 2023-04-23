«Локо» спас дерби после часа в меньшинстве. ЦСКА провалил реализацию

Хотя Заболотный забил второй тур подряд.

Яркое московское дерби в Мир РПЛ закончили ничьей – «Локомотив» вытащил одно очко в концовке против ЦСКА, 1:1.

Антон Заболотный разошелся: в прошлом туре он забил «Уралу», а теперь – «Локомотиву». Давление ЦСКА превратилось в гол на 22-й минуте, когда форвард принял мяч от Ивана Облякова и пробил с правой в дальний угол. У него всего третий гол в сезоне – и второй за неделю.

Минутой ранее «Локо» пострадал иначе: пришлось заменить Сергея Пиняева из-за травмы, на замену вышел Марио Митай. Понадобились перестановки: 19-летний албанец пошел в защиту, а Наир Тикнизян передвинулся в середину.

И Митай еще до перерыва поймал две желтые за одинаковые фолы на Облякове – оставил «Локо» в меньшинстве. С учетом добавленного времени пришлось играть вдесятером почти час.

Но «Локо» выжил, справился – не пропустил. И в концовке сравнял. На 87-й минуте с углового нашли Вильзона Изидора: форвард пробил из-под Игоря Дивеева! Можно вписывать ошибку защитнику, можно – аплодировать четкому стандарту «Локо».

Причем Игорь перед угловым жестом спросил: Изидора ли он должен взять на себя.

Взял, но не удержал.

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ЦСКА не выиграл из-за собственных проблем с реализацией. Тактический автор Sports.ru Илья Васильев отмечает, что команда Владимира Федотова доминировала почти весь матч из-за неудачного плана «Локо», травмы Пиняева и игры в большинстве.

«Доминировали и до удаления Митая (14:5 по ударам, 10:4 из штрафной): Дивеев опасно бил после углового, Заболотный забил, но чуть позже поторопился с ударом (Лантратов отбил), Медина слабо пробил с линии вратарской. ЦСКА запорол несколько моментов в большинстве: Чалов плохо ударил после блестящего забегания Облякова, Заболотный дважды пробивал из неплохих позиций, а Обляков с острого угла попал в Лантратова . ЦСКА играл гораздо лучше, но снова потерял очки из-за плохой реализации. Федотов мог забирать на пять-шесть очков больше осенью плюс выигрывать сейчас – это было бы гарантированное второе место».

• У ЦСКА все же серия без поражений – приятная сторона. Шесть побед и три ничьих в девяти последних матчах. Не выигрывали у «Крыльев» и «Урала».

• «Локомотив» получил уже восьмую красную в сезоне – чаще в РПЛ не удаляется никто. Команда лидирует в этом антирейтинге второй год подряд, в прошлом сезоне было девять красных.

• У Вильзона Изидора гол во втором матче подряд – только между ними прошло почти полгода. Он выходил на замену против «Спартака» в ноябре (забил, но проиграли), теперь восстановился после травмы, вернулся и принес «Локо» одно очко в сложном матче.

«Локомотив» даже в таких обстоятельствах спасся против одного из лидеров, даже без гола Артема Дзюбы – весной это команда совсем не для борьбы за выживание.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф