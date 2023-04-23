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«Локо» спас дерби после часа в меньшинстве. ЦСКА провалил реализацию

ЦСКА ЦСКА
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Локомотив Локомотив
Антон Заболотный Антон Заболотный
Вильзон Изидор Вильзон Изидор
Марио Митай Марио Митай
Иван Обляков Иван Обляков
Футбол Футбол

Хотя Заболотный забил второй тур подряд.

Яркое московское дерби в Мир РПЛ закончили ничьей – «Локомотив» вытащил одно очко в концовке против ЦСКА, 1:1.

Антон Заболотный разошелся: в прошлом туре он забил «Уралу», а теперь – «Локомотиву». Давление ЦСКА превратилось в гол на 22-й минуте, когда форвард принял мяч от Ивана Облякова и пробил с правой в дальний угол. У него всего третий гол в сезоне – и второй за неделю.

Минутой ранее «Локо» пострадал иначе: пришлось заменить Сергея Пиняева из-за травмы, на замену вышел Марио Митай. Понадобились перестановки: 19-летний албанец пошел в защиту, а Наир Тикнизян передвинулся в середину.

И Митай еще до перерыва поймал две желтые за одинаковые фолы на Облякове – оставил «Локо» в меньшинстве. С учетом добавленного времени пришлось играть вдесятером почти час.

Но «Локо» выжил, справился – не пропустил. И в концовке сравнял. На 87-й минуте с углового нашли Вильзона Изидора: форвард пробил из-под Игоря Дивеева! Можно вписывать ошибку защитнику, можно – аплодировать четкому стандарту «Локо».

Причем Игорь перед угловым жестом спросил: Изидора ли он должен взять на себя.

Взял, но не удержал.

***

ЦСКА не выиграл из-за собственных проблем с реализацией. Тактический автор Sports.ru Илья Васильев отмечает, что команда Владимира Федотова доминировала почти весь матч из-за неудачного плана «Локо», травмы Пиняева и игры в большинстве. 

«Доминировали и до удаления Митая (14:5 по ударам, 10:4 из штрафной): Дивеев опасно бил после углового, Заболотный забил, но чуть позже поторопился с ударом (Лантратов отбил), Медина слабо пробил с линии вратарской. ЦСКА запорол несколько моментов в большинстве: Чалов плохо ударил после блестящего забегания Облякова, Заболотный дважды пробивал из неплохих позиций, а Обляков с острого угла попал в Лантратова. ЦСКА играл гораздо лучше, но снова потерял очки из-за плохой реализации. Федотов мог забирать на пять-шесть очков больше осенью плюс выигрывать сейчас – это было бы гарантированное второе место».

• У ЦСКА все же серия без поражений – приятная сторона. Шесть побед и три ничьих в девяти последних матчах. Не выигрывали у «Крыльев» и «Урала».

• «Локомотив» получил уже восьмую красную в сезоне – чаще в РПЛ не удаляется никто. Команда лидирует в этом антирейтинге второй год подряд, в прошлом сезоне было девять красных.

• У Вильзона Изидора гол во втором матче подряд – только между ними прошло почти полгода. Он выходил на замену против «Спартака» в ноябре (забил, но проиграли), теперь восстановился после травмы, вернулся и принес «Локо» одно очко в сложном матче.

«Локомотив» даже в таких обстоятельствах спасся против одного из лидеров, даже без гола Артема Дзюбы – весной это команда совсем не для борьбы за выживание.

ЦСКА – Локомотив 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
23 апреля, 19.30, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 22 Заболотный, 1:1 – 87 Изидор.
ЦСКААкинфеев, Гайич (Глебов, 67), Набабкин, Дивеев, Виллиан Роша, Медина, Здьелар (Кучаев, 46), Обляков (Карраскаль, 77), Мендес, Заболотный (Мухин, 85), Чалов (Ермаков, 67).
ЛокомотивЛантратов, Ненахов, Магкеев, Погостнов, Тикнизян, Баринов, Пиняев (Митай, 20), Щетинин (Марадишвили, 46), Камано (Жемалетдинов, 61), Глушенков (Миранчук, 77), Дзюба (Изидор, 77).
Предупреждения:
Обляков (11), Митай (31), Здьелар (33), Дзюба (45), Гайич (61), Заболотный (82), Кучаев (86), Марадишвили (90).
Удаление:
Митай (40).

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф

11 комментариев

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тот самый Кадрус
ЦСКА 10 угловых и не одного опасного момента после них, Локо 1 угловой и гол с него. Эпично)))
+6
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Антон Танцев
Паровоз, у которого появились яйца и характер!
+5
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Shuller18
Ответ Контрольный выстрел
Без нападающих играть сложно. Чалов превратился в какое то днище просто.
А Чалов и не нападающий сейчас, он типа инсайд. И вот это я не пойму: жертвовать Федей ради Зе на острие, ну такое, хоть Антоша и забивать начал.
+3
0
+3
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Алексѣй Пестовъ
Ответ тот самый Кадрус
ЦСКА 10 угловых и не одного опасного момента после них, Локо 1 угловой и гол с него. Эпично)))
Статистика финала ЛЧ-2012 Бавария - Челси:
Удары по воротам 32:9
Угловые 20:1 (Челси забил с углового)

Счёт 1:1 (3:4 пенальти)
+2
0
+2
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Контрольный выстрел
Без нападающих играть сложно. Чалов превратился в какое то днище просто.
+2
-1
+1
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Чётко_как_чечётка
Не смотря на преимущество ЦСКА, у ЛОКО помимо гола было 2 очень опасных момента, штанга Пиняева и момент Погостнова (Глушенков отдал шикарный пас). У ЦСКА запомнились 2 момента, удар Заболотного при счёте 1:0 и удар, когда наш защитник вынес мяч перед Лантратовым, который хоть и заваливался, но скорее всего пропускал мяч под рукой. Но по мне эти два момента менее опасные, чем наши. Новички круто себя проявляют, ну лишь Смольников в тени, но больше всего я рад за Погостнова. Парень очень хорошо играет в защите + неплохой дальний пас. Обидно за Миранчука, не умеет он играть выходя на замену и за Костю Марадишвили, либо он, либо Рифат должны выходить в старте вместо Камано, да даже вместо Пиняева. Последний и так разрывает защитников, а если он будет выходить под уже уставших игроков соперника, то у них вообще не будет шансов. Изидора с возвращением, надеюсь Галактионов будет его использовать именно на остриё, а не мариновать на фланге. Ждём из аренд Кухту, Сильянова и Керка, а ведь есть ещё Едвай, Петров и Педриньо.
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Всё знаю
Спасибо хоть за характер.
Игра просто провальная и чистейший отскок.
Повторюсь, след.сезон будет очень показательным.
Что может Галактионов и игроки.
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An Kr
Ответ тот самый Кадрус
ЦСКА 10 угловых и не одного опасного момента после них, Локо 1 угловой и гол с него. Эпично)))
Так всегда и бывает. Куча таких матчей.
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Всё знаю
Ответ Чётко_как_чечётка
Не смотря на преимущество ЦСКА, у ЛОКО помимо гола было 2 очень опасных момента, штанга Пиняева и момент Погостнова (Глушенков отдал шикарный пас). У ЦСКА запомнились 2 момента, удар Заболотного при счёте 1:0 и удар, когда наш защитник вынес мяч перед Лантратовым, который хоть и заваливался, но скорее всего пропускал мяч под рукой. Но по мне эти два момента менее опасные, чем наши. Новички круто себя проявляют, ну лишь Смольников в тени, но больше всего я рад за Погостнова. Парень очень хорошо играет в защите + неплохой дальний пас. Обидно за Миранчука, не умеет он играть выходя на замену и за Костю Марадишвили, либо он, либо Рифат должны выходить в старте вместо Камано, да даже вместо Пиняева. Последний и так разрывает защитников, а если он будет выходить под уже уставших игроков соперника, то у них вообще не будет шансов. Изидора с возвращением, надеюсь Галактионов будет его использовать именно на остриё, а не мариновать на фланге. Ждём из аренд Кухту, Сильянова и Керка, а ведь есть ещё Едвай, Петров и Педриньо.
Ну давай будем честны, штанга после рикошета - случайный момент, и вряд ли там был бы гол.
Мы сегодня сыграли очень плохо, и отскочили.
По поводу Погостнова, то со второй жк пассажира митая , виноват он.
Ибо потерял зону и Обляков выходил бы 1 на 1.
Ну тут хоть свои играют, а не покупные пассажиры.
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Чётко_как_чечётка
Ответ Всё знаю
Ну давай будем честны, штанга после рикошета - случайный момент, и вряд ли там был бы гол. Мы сегодня сыграли очень плохо, и отскочили. По поводу Погостнова, то со второй жк пассажира митая , виноват он. Ибо потерял зону и Обляков выходил бы 1 на 1. Ну тут хоть свои играют, а не покупные пассажиры.
На счёт зоны не помню, надо пересмотреть, но параллельно бежал Стас, так что не 1 на 1.
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