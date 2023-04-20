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Россия-2023
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Теперь «Спартак» точно вылетел из Кубка России. А «Акрон» в трех шагах от трофея

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Дальше у них «Краснодар».

«Спартак» проиграл в Фонбет Кубке России второй раз подряд: теперь «Акрону» в гостях.

Эти 1:2 – потраченный второй шанс, красно-белые после поражения вылетели из турнира. Кейта Бальде не забил пенальти, пропустили дважды в конце первого тайма, отыграли потом только один – и не смогли защитить титул.

Теперь даже Александр Мостовой, Виктор Мозес и все остальные могут убедиться: у «Спартака» не осталось иных путей к трофею: Путь РПЛ покинули, когда проиграли «Уралу», сейчас «Акрон» выбил и из Пути регионов.

Сама команда Первой лиги продолжает восхождение, «Акрону» осталось сделать три шага до победы в турнире. Их попадание в первый этап финала Пути регионов уже выглядит сенсацией, по дороге из турнира выкинули четыре подряд московских команды РПЛ: «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и вот теперь «Спартак».

Они выбили «Спартак» из Кубка! История «Акрона» и его владельца, который восхищается Галицким

Почему бы не помечтать об идеале? Так выглядит траектория дальнейшего чуда «Акрона»:

🙂 4 мая. Финал Пути регионов, первый этап: нужно выиграть у «Краснодара» (упустили 2:0 в основное время пропущенными на 93-й и 95-й, но взяли серию пенальти)

😁 17 мая. Финал Пути регионов, второй этап: понадобится победа над проигравшим в финале Пути РПЛ – «Урал» или ЦСКА (1:1 в первом матче)

🏆 11 июня. Суперфинал. В «Лужниках» сыграют победители Пути РПЛ и Пути регионов.

Верите, что «Акрон» на такое способен?

«Металлург», «Тосно», «Акрон» и еще 5 команд низших лиг, которые выгоняли «Спартак» из Кубка

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Фото: РИА Новости/Александр Ступников

167 комментариев

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Московские Куницы
1. Ха! Зенит вылетел! Теперь-то мы фавориты! Кубок будет наш!
2. Ну и что? Мы и с нижней сетки победим! С кем там в финале играем? Урал или ЦСКА? Ха!
3. Да и формат был так себе, да и кому нужен кубок вообще? Говночашка…
+383
-35
+348
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Silent2006
"Акрон" - лучшая история этого Кубка. Рад за пацанов!
+164
-3
+161
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Анатолий Торбенков
Не сказал бы что Акрон супер команда, но Спартак вообще дно, начали играть только во второй половине второго тайма когда Акрон устал уже 🙈
+83
-6
+77
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Aleksandr Lesnikov
Ответ AYAYA
Осталось только ЦСКА обыграть в суперфинале и тогда будет флеш-рояль Торпедо Локомотив Динамо Спартак ЦСКА(?)
А если и проиграют, то родится легенда о « Могучем Акроне, которого всей Москвой из кубка выбивали» 😁
+59
0
+59
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AYAYA
Осталось только ЦСКА обыграть в суперфинале и тогда будет флеш-рояль

Торпедо
Локомотив
Динамо
Спартак
ЦСКА(?)
+55
-1
+54
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Нетрезвый Взгляд*
Ответ Московские Куницы
1. Ха! Зенит вылетел! Теперь-то мы фавориты! Кубок будет наш! 2. Ну и что? Мы и с нижней сетки победим! С кем там в финале играем? Урал или ЦСКА? Ха! 3. Да и формат был так себе, да и кому нужен кубок вообще? Говночашка…
Так это классика уже. Любой турнир, включая ЛЧ, в случае вылета или неучастия в нем команды спартак автоматически превращается в говночашку.
+65
-15
+50
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psokol88
Вот хочется сказать, что все ошибаются, бывают у всех чёрные полосы и неудачи. Но Спартак со всем хайпом вокруг него заслуживает только одного: Ура, блин. Привет всем заносчивым красно-белым фанатам. Вы и ваша команда - в очередной раз клоуны
+50
-9
+41
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Женька Овомоела
какой же убогий формат кубка. отдайте кубок уже Акрону и разойдёмся)
+50
-13
+37
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Константин Ловков
Ответ Остап Бендер
Убили Спартак, как всегда, люди со свистком. Минуты три сожрали своими валяниями на траве, и вместо углового на последних секундах - удар от ворот. Сниматься с Кубка за такое(( судейский беспредел
😂
+32
-1
+31
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Московские Куницы
1. Ха! Зенит вылетел! Теперь-то мы фавориты! Кубок будет наш! 2. Ну и что? Мы и с нижней сетки победим! С кем там в финале играем? Урал или ЦСКА? Ха! 3. Да и формат был так себе, да и кому нужен кубок вообще? Говночашка…
забыл пункт номер 0: "Ха-ха, Зенит в пути регионов, ну пусть поездят!"
+29
-1
+28
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igls54
Спартак с "дублем"😁
+24
-1
+23
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Serge Vendino
Ответ Остап Бендер
Убили Спартак, как всегда, люди со свистком. Минуты три сожрали своими валяниями на траве, и вместо углового на последних секундах - удар от ворот. Сниматься с Кубка за такое(( судейский беспредел
Надеюсь, это рофл?
+23
0
+23
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Pazzo7
Такой формат кубка - это беспредел по отношению к клубам не из РПЛ. Ну сделали дабл элиминейшн, так сделайте его для всех!

Почему у Акрона нет возможности проиграть? Реально, они уже чемпионами были бы при старом формате
+23
-2
+21
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redgy
Выбить весь РПЛ и всё ещё в трёх шагах, что за бред.. Акрон давно чемпион
+18
-3
+15
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Aleks Abkhalimov
Ответ Московские Куницы
1. Ха! Зенит вылетел! Теперь-то мы фавориты! Кубок будет наш! 2. Ну и что? Мы и с нижней сетки победим! С кем там в финале играем? Урал или ЦСКА? Ха! 3. Да и формат был так себе, да и кому нужен кубок вообще? Говночашка…
Приключение Даши и спартачка
+20
-6
+14
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ivgr
Ответ Aleksandr Lesnikov
А если и проиграют, то родится легенда о « Могучем Акроне, которого всей Москвой из кубка выбивали» 😁
Ну так и есть))
+12
0
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Ярыч бывалый
Я рад. Может после этого начнут что то менять. Тренер им доверяет, прикрывает. А они ответили вот чем.
Горлуковича как второй тренер пригласите, с битой в руках на обочину поставьте. Дед покажет им где раки зимуют.
+12
-1
+11
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Илья Савчук
Рука Зенита, не иначе. Жду комментариев Заремы, которая куда-то пропала...
+15
-5
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Александр Белов
Ответ пернатый
Пока играют Дуарты, Денисовы и Максименки, никакого результата не будет. Команда ФНЛ просто переиграла "претендентов на чемпионство".
Так ФНЛ - лучшая лига мира, чё им какой то Спартак
+10
0
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Анатолий Дмитриевич
так это чего получается, Спартак зря за ушли тянули в ответном матче с Локо?
+11
-1
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Мельников Михаил
Все-таки бестолковый формат кубка.
Я не понимаю, почему нельзя было сделать два групповых этапа, по образу когда-то разыгрываемого формата Лиги Чемпионов. 8 групп по 4 команды на первом этапе. По 2 команды РПЛ и по 2 из низших лиг, прошедших квалификацию.
Команды РПЛ хотели больше матчей друг с другом? Ну и получили бы второй групповой этап. В котором, ясно совершенно, представителей низших лиг было-бы две-три команды, не больше.
Но была бы вменяемая сетка без всех этих вторых шансов и полностью мертвой логики, когда вылетевшая в полуфинале команда, все же может оказаться в финале и будет там играть против той же команды, которой проиграла двухматчевое противостояние за три недели до финала Кубка.
+11
-1
+10
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Валерий Артеменко
Всех играков лешить месячноой зарплаты,зажрались. За такие деньги можно купить 5 Акронов,позорище.
+13
-3
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ivgr
Ответ psokol88
Вот хочется сказать, что все ошибаются, бывают у всех чёрные полосы и неудачи. Но Спартак со всем хайпом вокруг него заслуживает только одного: Ура, блин. Привет всем заносчивым красно-белым фанатам. Вы и ваша команда - в очередной раз клоуны
И главное теперь даже не пожаловаться что Зенит виноват)). Ведь даже помощь судьям им уже не помогает
+11
-3
+8
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Плеймейкер87
Не нужен никакой Газпром, просто дайте Спартаку быть самим собой
+9
-1
+8
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Павел Ермаков
Ответ Анатолий Торбенков
Не сказал бы что Акрон супер команда, но Спартак вообще дно, начали играть только во второй половине второго тайма когда Акрон устал уже 🙈
Зенит,динамо,Локо,тоже дно.)))
+26
-18
+8
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