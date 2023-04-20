Теперь «Спартак» точно вылетел из Кубка России. А «Акрон» в трех шагах от трофея

Дальше у них «Краснодар».

«Спартак» проиграл в Фонбет Кубке России второй раз подряд: теперь «Акрону» в гостях.

Эти 1:2 – потраченный второй шанс, красно-белые после поражения вылетели из турнира. Кейта Бальде не забил пенальти, пропустили дважды в конце первого тайма, отыграли потом только один – и не смогли защитить титул .

Теперь даже Александр Мостовой, Виктор Мозес и все остальные могут убедиться: у «Спартака» не осталось иных путей к трофею: Путь РПЛ покинули, когда проиграли «Уралу», сейчас «Акрон» выбил и из Пути регионов.

Сама команда Первой лиги продолжает восхождение, «Акрону» осталось сделать три шага до победы в турнире. Их попадание в первый этап финала Пути регионов уже выглядит сенсацией, по дороге из турнира выкинули четыре подряд московских команды РПЛ: «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и вот теперь «Спартак».

Почему бы не помечтать об идеале? Так выглядит траектория дальнейшего чуда «Акрона»:

🙂 4 мая. Финал Пути регионов, первый этап: нужно выиграть у «Краснодара» (упустили 2:0 в основное время пропущенными на 93-й и 95-й, но взяли серию пенальти)

😁 17 мая. Финал Пути регионов, второй этап: понадобится победа над проигравшим в финале Пути РПЛ – «Урал» или ЦСКА (1:1 в первом матче)

🏆 11 июня. Суперфинал. В «Лужниках» сыграют победители Пути РПЛ и Пути регионов.

Верите, что «Акрон» на такое способен?

Фото: РИА Новости/Александр Ступников