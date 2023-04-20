Теперь «Спартак» точно вылетел из Кубка России. А «Акрон» в трех шагах от трофея
Дальше у них «Краснодар».
«Спартак» проиграл в Фонбет Кубке России второй раз подряд: теперь «Акрону» в гостях.
Эти 1:2 – потраченный второй шанс, красно-белые после поражения вылетели из турнира. Кейта Бальде не забил пенальти, пропустили дважды в конце первого тайма, отыграли потом только один – и не смогли защитить титул.
Теперь даже Александр Мостовой, Виктор Мозес и все остальные могут убедиться: у «Спартака» не осталось иных путей к трофею: Путь РПЛ покинули, когда проиграли «Уралу», сейчас «Акрон» выбил и из Пути регионов.
Сама команда Первой лиги продолжает восхождение, «Акрону» осталось сделать три шага до победы в турнире. Их попадание в первый этап финала Пути регионов уже выглядит сенсацией, по дороге из турнира выкинули четыре подряд московских команды РПЛ: «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и вот теперь «Спартак».
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Почему бы не помечтать об идеале? Так выглядит траектория дальнейшего чуда «Акрона»:
🙂 4 мая. Финал Пути регионов, первый этап: нужно выиграть у «Краснодара» (упустили 2:0 в основное время пропущенными на 93-й и 95-й, но взяли серию пенальти)
😁 17 мая. Финал Пути регионов, второй этап: понадобится победа над проигравшим в финале Пути РПЛ – «Урал» или ЦСКА (1:1 в первом матче)
🏆 11 июня. Суперфинал. В «Лужниках» сыграют победители Пути РПЛ и Пути регионов.
Верите, что «Акрон» на такое способен?
«Металлург», «Тосно», «Акрон» и еще 5 команд низших лиг, которые выгоняли «Спартак» из Кубка
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Фото: РИА Новости/Александр Ступников
2. Ну и что? Мы и с нижней сетки победим! С кем там в финале играем? Урал или ЦСКА? Ха!
3. Да и формат был так себе, да и кому нужен кубок вообще? Говночашка…
Торпедо
Локомотив
Динамо
Спартак
ЦСКА(?)
Почему у Акрона нет возможности проиграть? Реально, они уже чемпионами были бы при старом формате
Горлуковича как второй тренер пригласите, с битой в руках на обочину поставьте. Дед покажет им где раки зимуют.
Я не понимаю, почему нельзя было сделать два групповых этапа, по образу когда-то разыгрываемого формата Лиги Чемпионов. 8 групп по 4 команды на первом этапе. По 2 команды РПЛ и по 2 из низших лиг, прошедших квалификацию.
Команды РПЛ хотели больше матчей друг с другом? Ну и получили бы второй групповой этап. В котором, ясно совершенно, представителей низших лиг было-бы две-три команды, не больше.
Но была бы вменяемая сетка без всех этих вторых шансов и полностью мертвой логики, когда вылетевшая в полуфинале команда, все же может оказаться в финале и будет там играть против той же команды, которой проиграла двухматчевое противостояние за три недели до финала Кубка.