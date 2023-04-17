Два мяча на поле – самый горячий момент матча лидеров РПЛ. Аршавин негодует 🤯
Разбираемся.
«Ростов» и «Зенит» не подарили нам голы в центральном матче 23-го тура Мир РПЛ. Зато организовали самый странный (с запасом) момент дня.
На 61-й минуте Кирилл Щетинин резко залетал в штрафную «Зенита» и упал после острого подката Дугласа Сантоса. Хозяева надеялись на 15-й пенальти в сезоне. Было не очень понятно: Дуглас зацепил Щетинина до штрафной или уже в ней?
Но спорно не только это – на расстоянии вытянутой руки от ключевого эпизода почему-то оказался... второй мяч!
Не переживайте, сначала мы тоже ничего не поняли.
Оказалось, что во время атаки с трибун подкинули еще один мяч. Главный арбитр Сергей Карасев не спешил с решением и посоветовался с помощниками. Проверка ВАР показала: Сантос сфолил за пределами штрафной.
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин считает, что Карасев все сделал правильно: «Момент очень редкий. Второй мяч вылетел с трибун. Игру не стоило останавливать, потому что второй мяч никому не мешал. Нападающий и защитник делают технико-тактические действия, которые планировали, и никто не меняет траекторию. Правильно решено продолжить матч».
После слов Лапочкина в эфире «Матч ТВ» начался спор. С арбитром не согласился Андрей Аршавин.
«Мое мнение: между двумя мячами метра полтора, ну максимум два, но точно то, что мяч находится там, где идет эпизод. Я не знаю, насколько мяч должен ближе находится к игровому, чтобы зафиксировать это нарушение правила. Карасева спасает то, что он имел юридическое право назначить не пенальти, а штрафной. Если бы назначил пенальти – был бы скандал», – сказал Аршавин.
Лапочкин ответил: «Андрей, а кому из игроков он мешает?»
Снова Аршавин: «Какая разница! Мяч лежит в двух метрах от того, где происходит эпизод. Может быть, он [Щетинин] пошел наперерез не до штрафной, а вдоль штрафной. Здесь могу напридумывать сколько угодно, но здесь судья, на мой взгляд, обязан свистнуть, что два мяча».
Бывший арбитр и автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев на стороне Лапочкина: «Если второй мяч обнаружен, то он должен быть убран в момент остановки игры. Ближайшей. Никак игроку «Зенита» мяч не мешает. Помешал бы – уже решали бы».
«Зенит» – уже чемпион?
Команда Семака сохранила отрыв от «Ростова» в 9 очков. «Спартак» отстает на 10 от первого места (и на один балл от ростовчан).
Похоже, судьба титула уже решена.
• «Зенит» не проигрывает «Ростову» 8 матчей подряд. Серия длится еще с 2019-го – тогда питерцы уступили в Ростове-на Дону со счетом 0:1.
• Хотя в этот раз все было не так хорошо: «Зенит» ни разу не попал в створ за первый тайм (во втором – один раз). Команда Карпина и правда создавала проблемы.
- Дата проведения
- 16 апреля, 19.00, «Ростов-Арена»
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Ростов –
Песьяков, Лангович (Терентьев, 67), Осипенко, Мелехин (Прохин, 90), Сильянов, Глебов, Миронов (Комаров, 66), Щетинин (Селява, 89), Байрамян, Тугарев, Комличенко (Тошевски, 90).
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Зенит –
Кержаков, Караваев, Чистяков, Ренан, Дуглас Сантос, Барриос, Клаудиньо, Вендел, Мостовой (Кузяев, 65), Малком, Кассьерра (Сергеев, 78).
В трансляции было хорошо видно лицо заметно офигевшего Ренана, который переводил взгляд с одного мяча на другой и в какой-то момент даже попытался остановиться и помахать судье (тут вот выше на третьем кадре конец этого эпизода виден). А поскольку итоговое нарушение случилось именно в зоне ответственности Ренана (который явно еще не привык, что в России можно играть двумя мячами сразу), то с немалой вероятностью игровую ситуацию этот мяч поменял.
Кержаков, кстати, тоже сначала на него пошел выдвигаться, но сообразил, что произошло, быстрее, после чего начал смещаться под игрока с правильным мячом. Что было бы, если бы Сантос не сфолил, неведомо, но на какое-то время и вратарь тоже был дезориентирован.
Даже когда сфолили на Клаудиньо и тот потянулся за мячом и сразу ему ударили в руку, то этот "комментатор" начал визжать, что Клаудиньо притворяется и вообще он не должен был трогать меч, хотя свисток уже прозвучал.
Как они поняли, что не влияет на действия игроков? Они не могут уже годами договориться, что такое игра рукой, а тут прямо телепатически определяют, мешает или нет?
Ему по походу в перерыве прямо как в 90ых пообещали, что он из Ростова не уедет, во всяком случае целым.
Последний раз я подобное видел только в исполнении Петтая.
И раз уж назначению пенальти не помешал явный нырок симулянта Стерлинга (за тавтологию извини), то второй мяч точно никто помехой не рассматривал :D
Звучит так, как будто Зенит не создал никакой опасности у ворот Ростова. Хотя я несколько раз за матч вопрошал, КАК профессиональный футболист может не попасть в ворота из таких позиций?