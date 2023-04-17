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Два мяча на поле – самый горячий момент матча лидеров РПЛ. Аршавин негодует 🤯

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Разбираемся.

«Ростов» и «Зенит» не подарили нам голы в центральном матче 23-го тура Мир РПЛ. Зато организовали самый странный (с запасом) момент дня. 

На 61-й минуте Кирилл Щетинин резко залетал в штрафную «Зенита» и упал после острого подката Дугласа Сантоса. Хозяева надеялись на 15-й пенальти в сезоне. Было не очень понятно: Дуглас зацепил Щетинина до штрафной или уже в ней? 

Но спорно не только это – на расстоянии вытянутой руки от ключевого эпизода почему-то оказался... второй мяч!

Не переживайте, сначала мы тоже ничего не поняли.

Оказалось, что во время атаки с трибун подкинули еще один мяч. Главный арбитр Сергей Карасев не спешил с решением и посоветовался с помощниками. Проверка ВАР показала: Сантос сфолил за пределами штрафной.

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин считает, что Карасев все сделал правильно: «Момент очень редкий. Второй мяч вылетел с трибун. Игру не стоило останавливать, потому что второй мяч никому не мешал. Нападающий и защитник делают технико-тактические действия, которые планировали, и никто не меняет траекторию. Правильно решено продолжить матч».

После слов Лапочкина в эфире «Матч ТВ» начался спор. С арбитром не согласился Андрей Аршавин.

«Мое мнение: между двумя мячами метра полтора, ну максимум два, но точно то, что мяч находится там, где идет эпизод. Я не знаю, насколько мяч должен ближе находится к игровому, чтобы зафиксировать это нарушение правила. Карасева спасает то, что он имел юридическое право назначить не пенальти, а штрафной. Если бы назначил пенальти – был бы скандал», – сказал Аршавин.

Лапочкин ответил: «Андрей, а кому из игроков он мешает?»

Снова Аршавин: «Какая разница! Мяч лежит в двух метрах от того, где происходит эпизод. Может быть, он [Щетинин] пошел наперерез не до штрафной, а вдоль штрафной. Здесь могу напридумывать сколько угодно, но здесь судья, на мой взгляд, обязан свистнуть, что два мяча».

Бывший арбитр и автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев на стороне Лапочкина: «Если второй мяч обнаружен, то он должен быть убран в момент остановки игры. Ближайшей. Никак игроку «Зенита» мяч не мешает. Помешал бы – уже решали бы».

«Зенит» – уже чемпион?

Команда Семака сохранила отрыв от «Ростова» в 9 очков. «Спартак» отстает на 10 от первого места (и на один балл от ростовчан).

Похоже, судьба титула уже решена.

• «Зенит» не проигрывает «Ростову» 8 матчей подряд. Серия длится еще с 2019-го – тогда питерцы уступили в Ростове-на Дону со счетом 0:1.

• Хотя в этот раз все было не так хорошо: «Зенит» ни разу не попал в створ за первый тайм (во втором – один раз). Команда Карпина и правда создавала проблемы.

Ростов – Зенит 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
16 апреля, 19.00, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
РостовПесьяков, Лангович (Терентьев, 67), Осипенко, Мелехин (Прохин, 90), Сильянов, Глебов, Миронов (Комаров, 66), Щетинин (Селява, 89), Байрамян, Тугарев, Комличенко (Тошевски, 90).
ЗенитКержаков, Караваев, Чистяков, Ренан, Дуглас Сантос, Барриос, Клаудиньо, Вендел, Мостовой (Кузяев, 65), Малком, Кассьерра (Сергеев, 78).
Предупреждения:
Клаудиньо (32), Миронов (38), Сильянов (41), Комаров (74).

14 пенальти «Ростова» – рекорд РПЛ. А все ли с ними в порядке? Разбор бывшего судьи ФИФА Лапочкина

107 комментариев

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Фантом
Насчет того, что мяч никому не мешал - очень спорно.

В трансляции было хорошо видно лицо заметно офигевшего Ренана, который переводил взгляд с одного мяча на другой и в какой-то момент даже попытался остановиться и помахать судье (тут вот выше на третьем кадре конец этого эпизода виден). А поскольку итоговое нарушение случилось именно в зоне ответственности Ренана (который явно еще не привык, что в России можно играть двумя мячами сразу), то с немалой вероятностью игровую ситуацию этот мяч поменял.

Кержаков, кстати, тоже сначала на него пошел выдвигаться, но сообразил, что произошло, быстрее, после чего начал смещаться под игрока с правильным мячом. Что было бы, если бы Сантос не сфолил, неведомо, но на какое-то время и вратарь тоже был дезориентирован.
+120
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Fomin525
В более простых моментах при появлении второго мяча на поле почему то судьи сразу свистят, а тут запели что он не мешал
+96
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kilo_gilo
Ответ Ян Константинопольский
Просто подсадной кинул мяч, чтобы сорвать гол Ростова. Очевидно. И стыдно...
и все это часть антиспартаковского заговора!
+94
-10
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Phantom of Opera
ШЕСТЬ (!) рекламных блоков нужно было отсмотреть, чтобы глянуть само видео. Это звездец какой-то. Много кто у вас столько терпения проявляет, спортс?
+49
-3
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Фёдор Кузнецов
Ладно когда мяч лежит просто на поле далеко от момента, но здесь он рядом с эпизодом, как он может никому не мешать?
+42
-5
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Mixet.spb
Ответ Evgeny Trifonov
Карась просто неадекватен.
Комментатор матч тв не адекватен, на первом же повторе видно, что Сантос влетает левой ногой, но он убеждает, что правой
+28
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Big Nick
Ответ Mixet.spb
Комментатор матч тв не адекватен, на первом же повторе видно, что Сантос влетает левой ногой, но он убеждает, что правой
Он весь матч топил против Зенита.
Даже когда сфолили на Клаудиньо и тот потянулся за мячом и сразу ему ударили в руку, то этот "комментатор" начал визжать, что Клаудиньо притворяется и вообще он не должен был трогать меч, хотя свисток уже прозвучал.
+28
-2
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Андрей Яковлев
Ощущение дурдома. На весь матч ТВ один адекватный и тот Шава. Превратили футбол в соккер. Игроки бегают вокруг двух мячей (как на первом стоп-кадре) и второй ни кому, якобы не мешает. Идиоты. Ждете когда второй мячик подножки начнет ставить?))))
+28
-2
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Игорь Борунов
Есть мнение, что второй мяч влияет на эпизод всегда, когда футболисты на поле, хотя бы кто-то из них, его видят.

Как они поняли, что не влияет на действия игроков? Они не могут уже годами договориться, что такое игра рукой, а тут прямо телепатически определяют, мешает или нет?
+26
-2
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Rundatgame
Свистеть надо было еще когда Байрамян был с мячом. Какие тут могут быть обсуждения. Второй мяч однозначно мог влиять и фактически влиял на эпизод.
+23
-1
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vendigo
Ответ Варлампий Варлампий
чистая пенка. Спартаку такие сразу дают и без всяких вар
более того, Спартаку такие сразу дают по три за тайм, вчера видели уже
+22
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pelevin78
Сантосу надо было просто, не догоняя, второй мяч за боковую выбить, и посмотрим, что бы карась смог предъявить
+19
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Levais
Судейство во втором тайме - это натуральный ад в исполнении нашего как бы лучшего судьи.
Ему по походу в перерыве прямо как в 90ых пообещали, что он из Ростова не уедет, во всяком случае целым.
Последний раз я подобное видел только в исполнении Петтая.
+23
-6
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Mixet.spb
Ответ kilo_gilo
и все это часть антиспартаковского заговора!
Стопудово, только в Спб на Спартак положить уже давно
+17
-1
+16
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Фёдор Кузнецов
Ответ Сергей Николаенко
Мяч же лежит, а не катится. Игроки следят за тем у кого мяч и за тем как мяч движется. Перепутать лежащий мяч с движущимся рядом с игроком мячом довольно сложно. Другое дело если игрок увидел второй мяч, остановился и поднял руку сигнализируя судье, но это ничем не отличается от ситуации, когда игрок показывает судье на офсайд ,в который якобы попал соперник.
Ну так он всё равно смущает игроков, Ренан видно что не понимал почему не свистят и сигнализировал
+15
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x-dust
А так в правилах и записано, что если второй мяч не мешает на поле может находится более одного мяча? Сомневаюсь. Там по-моему написано, что в случае нахождения на поле 2 и более мячей игру надо останавливать. Точка.
+17
-4
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delicatefirefox
Ответ Сергей Николаенко
Наткнулся на матч Англия-Дания с Евро 2020 - и там в похожем эпизоде назначили пенальти. Стерлинг пробежал мимо второго мяча, вошел в штрафную и заработал пенальти. Так что Карасёв сработал на европейском уровне в данном моменте))
Это один из самых "темных" моментов на моей памяти. Неудивительно, что после такого выхода в финал, там за итальянцев болел каждый изначально нейтральный болельщик.

И раз уж назначению пенальти не помешал явный нырок симулянта Стерлинга (за тавтологию извини), то второй мяч точно никто помехой не рассматривал :D
+15
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Фантом
Ответ Сергей Николаенко
Как ты определил, что вратарь пошел на второй мяч? Мячи же рядом и следовательно двигаться вратарю нет никакого смысла ,т.к. они оба в поле его зрения, т.е. ему достаточно взгляд немного перевести. Попробуй на удалении в 20 метров поставь два мяча на 2-3 метра друг от друга и посмотри на них.
При показе матча был очень удачный повтор из-за ворот Кержакова, из-за правого их угла. Там четко видно, как вратарь начинает двигаться на появляющийся сбоку мяч, потом внезапно останавливается, буквально всплескивает руками (лица не видно, но подозреваю, что там было что-то непечатное сказано), после чего резко смещается правее.
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Mixet.spb
Какой дикий бред. А если не штрафной и не пенальти, а если гол? Мне было без разницы, что это штрафной или пенальти, я привык к комментаторам матчтв. Но вопрос, как можно такой гол засчитывать было бы? С точки зрения вратаря с 20 метров????вне зависимости от клубных пристрастий!!! Жду коменты
+12
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Александр
Ответ vendigo
более того, Спартаку такие сразу дают по три за тайм, вчера видели уже
,,народная’’ команда-все для победы...
+11
-1
+10
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Сергей Николаенко
Ответ Fomin525
В более простых моментах при появлении второго мяча на поле почему то судьи сразу свистят, а тут запели что он не мешал
Наткнулся на матч Англия-Дания с Евро 2020 - и там в похожем эпизоде назначили пенальти. Стерлинг пробежал мимо второго мяча, вошел в штрафную и заработал пенальти. Так что Карасёв сработал на европейском уровне в данном моменте))
+16
-7
+9
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PopChita
А что за цветные полосочки слева от команд в таблице?
+9
-1
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Петроград
"Хотя в этот раз все было не так хорошо: «Зенит» ни разу не попал в створ за первый тайм (во втором – один раз). Команда Карпина и правда создавала проблемы."

Звучит так, как будто Зенит не создал никакой опасности у ворот Ростова. Хотя я несколько раз за матч вопрошал, КАК профессиональный футболист может не попасть в ворота из таких позиций?
+8
-1
+7
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An Kr
Наши судьи самые бестолковые в мире. Они не умеют трактовать правила как это должно быть. ВАР вмешивается во всё подряд, а не только в явные и очевидные ошибки. С мячом тоже самое, речь в правилах говорится о ситуациях когда мяч на значительном удалении, а не так как в этом эпизоде в 2 метрах. Дугласу нужно было ударить по мячу, а не в подкат кидаться и всё.
+8
-2
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ivgr
Ответ Big Nick
Он весь матч топил против Зенита. Даже когда сфолили на Клаудиньо и тот потянулся за мячом и сразу ему ударили в руку, то этот "комментатор" начал визжать, что Клаудиньо притворяется и вообще он не должен был трогать меч, хотя свисток уже прозвучал.
Так типичный комментатор Матч ТВ
+6
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