Два мяча на поле – самый горячий момент матча лидеров РПЛ. Аршавин негодует 🤯

Разбираемся.

«Ростов» и «Зенит» не подарили нам голы в центральном матче 23-го тура Мир РПЛ. Зато организовали самый странный (с запасом) момент дня.

На 61-й минуте Кирилл Щетинин резко залетал в штрафную «Зенита» и упал после острого подката Дугласа Сантоса. Хозяева надеялись на 15-й пенальти в сезоне. Было не очень понятно: Дуглас зацепил Щетинина до штрафной или уже в ней?

Но спорно не только это – на расстоянии вытянутой руки от ключевого эпизода почему-то оказался... второй мяч!

Не переживайте, сначала мы тоже ничего не поняли.

Оказалось, что во время атаки с трибун подкинули еще один мяч. Главный арбитр Сергей Карасев не спешил с решением и посоветовался с помощниками. Проверка ВАР показала: Сантос сфолил за пределами штрафной.

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин считает, что Карасев все сделал правильно: «Момент очень редкий. Второй мяч вылетел с трибун. Игру не стоило останавливать, потому что второй мяч никому не мешал. Нападающий и защитник делают технико-тактические действия, которые планировали, и никто не меняет траекторию. Правильно решено продолжить матч».

После слов Лапочкина в эфире «Матч ТВ» начался спор. С арбитром не согласился Андрей Аршавин.

«Мое мнение: между двумя мячами метра полтора, ну максимум два, но точно то, что мяч находится там, где идет эпизод. Я не знаю, насколько мяч должен ближе находится к игровому, чтобы зафиксировать это нарушение правила. Карасева спасает то, что он имел юридическое право назначить не пенальти, а штрафной. Если бы назначил пенальти – был бы скандал», – сказал Аршавин.

Лапочкин ответил: «Андрей, а кому из игроков он мешает?»

Снова Аршавин: «Какая разница! Мяч лежит в двух метрах от того, где происходит эпизод. Может быть, он [Щетинин] пошел наперерез не до штрафной, а вдоль штрафной. Здесь могу напридумывать сколько угодно, но здесь судья, на мой взгляд, обязан свистнуть, что два мяча».

Бывший арбитр и автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев на стороне Лапочкина: «Если второй мяч обнаружен, то он должен быть убран в момент остановки игры. Ближайшей. Никак игроку «Зенита» мяч не мешает. Помешал бы – уже решали бы».

«Зенит» – уже чемпион?

Команда Семака сохранила отрыв от «Ростова» в 9 очков. «Спартак» отстает на 10 от первого места (и на один балл от ростовчан).

Похоже, судьба титула уже решена.

• «Зенит» не проигрывает «Ростову» 8 матчей подряд. Серия длится еще с 2019-го – тогда питерцы уступили в Ростове-на Дону со счетом 0:1.

• Хотя в этот раз все было не так хорошо: «Зенит» ни разу не попал в створ за первый тайм (во втором – один раз). Команда Карпина и правда создавала проблемы.