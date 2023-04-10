Шикарный гол «Оренбурга» потряс «Ростов»! Теперь у «Зенита» чистый отрыв в 9 очков
Вот это попадание.
«Оренбург» выдал очень бодрый первый тайм с «Ростовом» – команда Валерия Карпина, занимающая второе место в РПЛ, выглядела намного хуже по игре, да еще и дважды пропустила.
И первый гол от Брайана Мансильи получился реально шикарным: аргентинец прибежал на отскок и идеально подсек мяч под перекладину так, что тот пролетел мимо всех защитников и Сергея Песьякова. Редкое попадание. Просто без шансов!
Мансилья – аргентинец, ему 25 лет, проводит в «Оренбурге» первый сезон, пока чаще выступал как ассистент – по гол+пас у него 1+5 до игры с «Ростовом».
Он воспитанник «Расинга», до сих пор принадлежит этому клубу, хотя не играл там с 2019 года. На родине ездил в аренды в «Хильмес» и «Химнасию Ла-Плату», провел по году в португальских «Витории Сетубал» и «Фаренсе», прошлый сезон снова отыграл в Аргентине – в «Платенсе». Там забил четыре мяча за сезон – так много в профессиональной карьере еще не было.
В «Оренбурге» при ударном финише может как минимум повторить это достижение.
А второй гол «Оренбурга» через 10 минут добавил экс-игрок «Ростова» Владимир Обухов – добил в сетку из вратарской. Обухов, кстати, проникал еще в состав «Спартака», когда там рулил Карпин.
В первом тайме 2:0 выглядит справедливым итогом: 8-4 по ударам, 6-1 по ударам в створ, 55% владения мячом – домашний «Оренбург» Марцела Лички как всегда очень хорош. Но во втором «Ростов» взбодрился: на 80-й один мяч отыграл Егор Голенков, на 89-й команду спас Максим Осипенко. И 2:2.
• «Ростов» теперь уступает «Зениту» 9 очков в гонке за чемпионство. В следующие выходные очный матч – а всего в одном очке от «Ростова» «Спартак».
• «Оренбург», несмотря на ничью, остается домашней суперкомандой – 26 очков в 11 домашних матчах из 33 возможных. Лучше только «Зенит» – 30 очков в тех же 11 матчах. Оренбуржцы же делят второе место с ЦСКА (26 очков в 11 матчах) и «Ростовом» (26 очков в 12 матчах).
• Игра снова получилось результативной для «Оренбурга» – 4 гола. Матчи южноуральцев – самые веселые в РПЛ, в среднем за игру с участием «Оренбурга» забивается 3,9 гола. Причем разница мячей – 43-43, то есть «Оренбург» как много забивает, так и много пропускает.
Цифра дня. Вероятность чемпионства «Зенита» – 99%
- Дата проведения
- 10 апреля, 17.00, «Газовик»
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Оренбург –
Сысуев, Сиваков, Гойкович, Стаматов, Перес, Вера, Флорентин (Марин, 83), Эктов, Ковалев (Полуяхтов, 90), Мансилья (Оганесян, 90), Обухов (Аюпов, 73).
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Ростов –
Песьяков, Лангович (Терентьев, 88), Осипенко, Сильянов, Прохин, Чернов (Щетинин, 29), Селява (Комаров, 67), Миронов, Байрамян, Тугарев (Голенков, 66), Комличенко.
- Предупреждения:
- Флорентин (3), Тугарев (18), Чернов (19), Прохин (34), Щетинин (45), Обухов (56), Стаматов (62), Байрамян (82), Перес (82), Карпин (90).
- Удаление:
- Перес (90).
Фото: vk.com/fcorenburg
Гол и правда отменный.