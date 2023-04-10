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Шикарный гол «Оренбурга» потряс «Ростов»! Теперь у «Зенита» чистый отрыв в 9 очков

Владимир Обухов Владимир Обухов
Ростов Ростов
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Оренбург Оренбург
Брайан Мансилья
Футбол Футбол

Вот это попадание.

«Оренбург» выдал очень бодрый первый тайм с «Ростовом» – команда Валерия Карпина, занимающая второе место в РПЛ, выглядела намного хуже по игре, да еще и дважды пропустила.

И первый гол от Брайана Мансильи получился реально шикарным: аргентинец прибежал на отскок и идеально подсек мяч под перекладину так, что тот пролетел мимо всех защитников и Сергея Песьякова. Редкое попадание. Просто без шансов!

Мансилья – аргентинец, ему 25 лет, проводит в «Оренбурге» первый сезон, пока чаще выступал как ассистент – по гол+пас у него 1+5 до игры с «Ростовом». 

Он воспитанник «Расинга», до сих пор принадлежит этому клубу, хотя не играл там с 2019 года. На родине ездил в аренды в «Хильмес» и «Химнасию Ла-Плату», провел по году в португальских «Витории Сетубал» и «Фаренсе», прошлый сезон снова отыграл в Аргентине – в «Платенсе». Там забил четыре мяча за сезон – так много в профессиональной карьере еще не было. 

В «Оренбурге» при ударном финише может как минимум повторить это достижение. 

А второй гол «Оренбурга» через 10 минут добавил экс-игрок «Ростова» Владимир Обухов – добил в сетку из вратарской. Обухов, кстати, проникал еще в состав «Спартака», когда там рулил Карпин.

В первом тайме 2:0 выглядит справедливым итогом: 8-4 по ударам, 6-1 по ударам в створ, 55% владения мячом – домашний «Оренбург» Марцела Лички как всегда очень хорош. Но во втором «Ростов» взбодрился: на 80-й один мяч отыграл Егор Голенков, на 89-й команду спас Максим Осипенко. И 2:2. 

• «Ростов» теперь уступает «Зениту» 9 очков в гонке за чемпионство. В следующие выходные очный матч – а всего в одном очке от «Ростова» «Спартак».

• «Оренбург», несмотря на ничью, остается домашней суперкомандой – 26 очков в 11 домашних матчах из 33 возможных. Лучше только «Зенит» – 30 очков в тех же 11 матчах. Оренбуржцы же делят второе место с ЦСКА (26 очков в 11 матчах) и «Ростовом» (26 очков в 12 матчах).

• Игра снова получилось результативной для «Оренбурга» – 4 гола. Матчи южноуральцев – самые веселые в РПЛ, в среднем за игру с участием «Оренбурга» забивается 3,9 гола. Причем разница мячей – 43-43, то есть «Оренбург» как много забивает, так и много пропускает.

Цифра дня. Вероятность чемпионства «Зенита» – 99%

Оренбург – Ростов 2:2 (2:0, 0:2)
Дата проведения
10 апреля, 17.00, «Газовик»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 14 Мансилья, 2:0 – 22 Обухов, 2:1 – 80 Голенков, 2:2 – 89 Осипенко.
ОренбургСысуев, Сиваков, Гойкович, Стаматов, Перес, Вера, Флорентин (Марин, 83), Эктов, Ковалев (Полуяхтов, 90), Мансилья (Оганесян, 90), Обухов (Аюпов, 73).
РостовПесьяков, Лангович (Терентьев, 88), Осипенко, Сильянов, Прохин, Чернов (Щетинин, 29), Селява (Комаров, 67), Миронов, Байрамян, Тугарев (Голенков, 66), Комличенко.
Предупреждения:
Флорентин (3), Тугарев (18), Чернов (19), Прохин (34), Щетинин (45), Обухов (56), Стаматов (62), Байрамян (82), Перес (82), Карпин (90).
Удаление:
Перес (90).

Фото: vk.com/fcorenburg

4 комментария

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Куй Бышевец
Ответ jexOn
Быстрее включить компьютер, открыть сайт в браузере и найти гол, нежели дождаться пока пройдет реклама автомобиля в приложении:( Гол и правда отменный.
Вот бы увидеть это пе....ха, кто всунул эту рекламу
0
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MyGerodot
Уже 2-2, Ростов не сдаётся
+4
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+4
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jexOn
Быстрее включить компьютер, открыть сайт в браузере и найти гол, нежели дождаться пока пройдет реклама автомобиля в приложении:(

Гол и правда отменный.
+8
0
+8
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Кирилл Голивец
То чувство, когда взял Мансилью в фэнтези
+1
0
+1
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