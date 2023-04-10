Шикарный гол «Оренбурга» потряс «Ростов»! Теперь у «Зенита» чистый отрыв в 9 очков

Вот это попадание.

«Оренбург» выдал очень бодрый первый тайм с «Ростовом» – команда Валерия Карпина, занимающая второе место в РПЛ, выглядела намного хуже по игре, да еще и дважды пропустила.

И первый гол от Брайана Мансильи получился реально шикарным: аргентинец прибежал на отскок и идеально подсек мяч под перекладину так, что тот пролетел мимо всех защитников и Сергея Песьякова. Редкое попадание. Просто без шансов!

Мансилья – аргентинец, ему 25 лет, проводит в «Оренбурге» первый сезон, пока чаще выступал как ассистент – по гол+пас у него 1+5 до игры с «Ростовом».

Он воспитанник «Расинга», до сих пор принадлежит этому клубу, хотя не играл там с 2019 года. На родине ездил в аренды в «Хильмес» и «Химнасию Ла-Плату», провел по году в португальских «Витории Сетубал» и «Фаренсе», прошлый сезон снова отыграл в Аргентине – в «Платенсе». Там забил четыре мяча за сезон – так много в профессиональной карьере еще не было.

В «Оренбурге» при ударном финише может как минимум повторить это достижение.

А второй гол «Оренбурга» через 10 минут добавил экс-игрок «Ростова» Владимир Обухов – добил в сетку из вратарской. Обухов, кстати, проникал еще в состав «Спартака», когда там рулил Карпин.

В первом тайме 2:0 выглядит справедливым итогом: 8-4 по ударам, 6-1 по ударам в створ, 55% владения мячом – домашний «Оренбург» Марцела Лички как всегда очень хорош. Но во втором «Ростов» взбодрился: на 80-й один мяч отыграл Егор Голенков, на 89-й команду спас Максим Осипенко. И 2:2.

• «Ростов» теперь уступает «Зениту» 9 очков в гонке за чемпионство. В следующие выходные очный матч – а всего в одном очке от «Ростова» «Спартак».

• «Оренбург», несмотря на ничью, остается домашней суперкомандой – 26 очков в 11 домашних матчах из 33 возможных. Лучше только «Зенит» – 30 очков в тех же 11 матчах. Оренбуржцы же делят второе место с ЦСКА (26 очков в 11 матчах) и «Ростовом» (26 очков в 12 матчах).

• Игра снова получилось результативной для «Оренбурга» – 4 гола. Матчи южноуральцев – самые веселые в РПЛ, в среднем за игру с участием «Оренбурга» забивается 3,9 гола. Причем разница мячей – 43-43, то есть «Оренбург» как много забивает, так и много пропускает.

Фото: vk.com/fcorenburg