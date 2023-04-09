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🔥 Дзюба против «Зенита»: не пожал руку Семаку, Малком и Клаудиньо высмеяли слова про Рио-де-Жанейро

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Горячо после матча.

Матч «Локомотива» против «Зенита» многими воспринимался как дуэль Дзюбы против бывшего клуба – Артем в таких ситуациях максимально мотивирован и часто забивает. Но не в этот раз – «Локо» проиграл 1:2, Дзюба не забил. И был ярче уже после финального свистка

Дзюба не пожал руку Семаку. Говорит, что не видел тренера

Главная статистика Дзюбы в матче против «Зенита» – 0 пожатых рук Сергея Семака. После финального свистка тренер пошел к нападающему с протянутой рукой, Артем обернулся, но потом пошел дальше – и тренер махнул в его сторону.

Семак отнесся к произошедшему спокойно: «Ничего. Это абсолютно его желание. Не против, чтобы он три забил, а мы [бы] выиграли 4:3. Отношение у меня ко всем хорошее, а у каждого отношение ко мне свое».

А вот помощник тренера «Зенита» Вильям Де Оливейра в интервью Севастьяну Терлецкому сказал чуть больше: «Дзюба отказался пожать руку Семаку? Это проблема Дзюбы. Есть ли у Артема обида? Сейчас у нас все идет хорошо, Дзюба тоже нашел себе мотивацию играть за «Локо». Мы считали, что он не так мотивирован, поэтому он нашел себе новую команду. У Семака точно нет никаких обид».

А вот как Дзюба объяснил не пожатую руку Семака: «Я его не видел».

Семак среагировал и на это: «Не увидел — ничего страшного. Устал, наверное. Это же не моя проблема. Дзюба обиделся на меня? Я не понимаю и абсолютно не знаю почему. Надо спросить у Артема. Если устал, значит, устал. Я благодарен каждому игроку и рад за каждого, кто у нас играл».

Бразильцы припомнили Дзюбе слова про «Зенит Рио-де-Жанейро» 

Бразильцы из «Зенита», которых Дзюба подколол в интервью Нобелю Арустамяну, после победы над «Локомотивом» припомнили бывшему капитану сборной России слова про «Зенит Рио-де-Жанейро».

Например, Малком на смеси русского и английского сказал:

«This is... Это Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, э! Three more points. Спокойно! Ахаха»

Клаудиньо тоже присоединился: «Here is De Janeiro».

Дзюба говорил так: «Понимал, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу. Прекрасно к ребятам отношусь – понятно, сейчас бразильское направление. Считаю, это неправильно. В российской команде должен быть костяк россиян».

Впрочем, ни Малком, ни Клаудиньо не забили. Зато отличились бразилец Вендел и колумбиец Кассьерра.

Как Дзюба сыграл? Много боролся, но даже ни разу не пробил по воротам

Единственный гол «Локо» в матче забил Глушенков – сам подкараулил момент, запрессинговал Вендела и прошил Кержакова. А вот у Дзюбы матч получился не таким ярким. Статистика подтверждает:

90 минут на поле

0 ударов (0 в створ)

45 касаний (больше всех в атаке «Локо»)

5 касаний в чужой штрафной (больше всех в «Локо»)

1 пас под удар

16 точных передач (из 29 попыток)

5 выигранных верховых единоборств (больше всех в матче)

2 отбора, 3 выноса, 3 потери мяча

«Соперник только длинными забросами на Дзюбу играл, мы про это знали, – сказал в послематчевом интервью Андрей Мостовой. – Не разговаривали о том, что Дзюба забивает бывшим командам, знали, что он очень сильный нападающий. Но также понимали, как с ним играть и что у него будет больше инициативы с длинными передачами. Закрыли ли мы его? Да, он не забил. Цеплялся, с его габаритами это делать полегче, чем нашим защитникам, но главное, что он не забил и мы победили».

Локомотив – Зенит 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
9 апреля, 20.00, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 26 Глушенков, 1:1 – 40 Вендел, 1:2 – 77 Кассьерра.
ЛокомотивЛантратов, Ненахов (Смольников, 46), Магкеев, Погостнов, Тикнизян, Баринов, Пиняев (Митай, 78), Карпукас (Марадишвили, 78), Камано (Жемалетдинов, 54), Глушенков (Миранчук, 66), Дзюба.
ЗенитКержаков, Караваев, Родригао, Ренан, Дуглас Сантос, Кузяев, Клаудиньо (Круговой, 81), Вендел, Мостовой (Барриос, 89), Малком (Сутормин, 88), Сергеев (Кассьерра, 56).
Предупреждения:
Ненахов (31), Родригао (90).

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Гальперин

Как вам поступок Дзюбы?
1030 голосов
Ничего страшного
22%
Артем Дзюба
Некрасиво
78%
Зенит

47 комментариев

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Мансур Абдрахимов
Дзюба никогда и нигде не будет своим.и он это знает.хоть он и перегонит Кержа или Месси...и да ,кто то когда то ему сказал в шутку что он отлично шутит и у него отличное чувство юмора -а он взял и поверил в это!!! С/л Баста
+1
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DoDidDone
де-Жанейро Бакаева в поисках смысла
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Всё знаю
Раздули из мухи слона.
Не пожал, ну и не пожал.
Что бубнить-то.
0
-1
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Максим Пантелеев
Ответ Адепт Суперлиги
Пока такие как Пиняев киснут в нашем бей-беги, такое невозможно. Но есть тот же Миранчук, очень тонкий и техничный игрок, так что не стоит зарекаться на "никогда". Если у нас когда-нибудь, хоть через 10, 100, 1000 лет, возьмутся нормально за футбол, то появятся и Малкомы, и Халки свои, и даже Месси.
Беда нашего футбола, что многих привозят не футбольным интересами ведомы. Главное бюджет освоить. Потому из нашего чемпа игроки на повышение не идут. Редкое исключение Витсель и Паредос в ПСЖ оказался по какой-то мутной схеме. И паспортисты. У кого агент круче -тот и играет, а талантливые ребята сливаются. Мы теряем все таланты еще на ранних стадиях.
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Алексей Ильин
Такой же клоун как и смолов
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Curry30
Ответ An Kr
Бесполезна, это твоя голова, ты её используешь не по назначению.
твоя голова вообще ни на что не годна в этой жизни, только ты, к сожалению, этого еще не понял)
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Семён Жебровский
Ответ An Kr
Бесполезна, это твоя голова, ты её используешь не по назначению.
он в неё ест
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Охрана и безопасность
Ответ Артём Шевченко
Уж лучше я посмотрю на Де Жанейро, чем на тебя, дорогой. Отличный форвард, но мозгами остался юниором. Жаль, жизнь-то впереди большая и длинная.
Так и смотри, еблан ага
🤦‍♀️
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Максим Пантелеев
Ответ Виктор Иванович
Видали, как сегодня бразильцы накоротке мяч разыгрывали и как успешно финтили? Наши так не смогут никогда, так что пусть будет Рио-де-Жанейро, мне на этот футбол приятно смотреть, а не на наше родное "бей-беги".
Так раньше не финтили, потому что в команде был деревянный уволень и всех заставляли играть на него, никакой самодеятельности.
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Максим Пантелеев
Ответ Сергей Логинов
Ладно Карпин, ладно Манчини, но он даже с Семаком на штыках (с которым столько трофеев выиграл). Сказочный персонаж
Сказочно гнилой персонаж. У кого с проницательностью нормально - давно распознали в нём редкостного подонка.
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градус ненависти
Ответ Виктор Иванович
Видали, как сегодня бразильцы накоротке мяч разыгрывали и как успешно финтили? Наши так не смогут никогда, так что пусть будет Рио-де-Жанейро, мне на этот футбол приятно смотреть, а не на наше родное "бей-беги".
Аршавин, Цымбаларь, Измайлов, Зырянов, Широков в такой игре накоротке в разы сильнее тех бразильцев, о которых вы говорите. У вас кликбейтный коммент, но нулевое знание футбола
+1
-2
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Илья Савчук
35 лет практически, а мозгов как не было, так и нет, а этот поступок и интервью Нобелю лишь подтверждение.
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Максим Пантелеев
Ответ Evgeny Trifonov
Думаю если Локомотив победил, а Дзюба забил. Артём первый побежал руку жать и его ещё неделю не заткнуть было. А так в очередной раз показал что он мерзкий персонаж. Семак ему точно ничего плохо не делал и всегда поддерживал,даже когда у него игра не шла.
Вот именно! Ему бы Семаку ноги целовать. Он терпел его 4 сезона. Не давали менять. Играли из-за него в самый дебильный футбол. Даже Кокорина прогнали,чтобы конкуренции у него не было. Это Семак должен быть зол, а ни этот деревянный уволень.
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Фантом
Ответ Tydeus
Ну там Кузяев с Караваевым пару раз симпатичные стеночки-пяточки играли. Но Вендел в плане контроля мяча и продвижения – машина, понятно
Ну так поэтому Кузяев с Караваевым и являются игроками основы "Зенита" - потому что могут действовать на том же уровне.
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RKarpov
Ответ sokolspb
Артём "обиженка" Дзюба (с)
"обижулька"
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Максим Пантелеев
Ответ Контрольный выстрел
По моему, после вью с Нобелем, всем должно быть очевидно - Дзюба взбалмошный, самовлюбленный эгоист подросток) Игрок хороший, но не знаю, почему все удивляются его поведению. )
Вы слишком лояльны. Там за пропастью давно .Просто подонок.
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ivgr
Ответ Curry30
бесполезный игрочишко, как же я рад, что эта посредственность больше не связана с Зенитом...
Конечно)) За чем нам один из лучших напов
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Максим Пантелеев
Ответ Артем Галкин
На сколько же Семак тактичный человек. Артёму многие тоже не заметили сегодня на поле
Кроме комментаторов. Даже откок мяча от Буратины называют "классной попыткой паса". Представляю как им самим противно. Но начальник приказал. У всех ипотеки.
+1
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Tydeus
Ответ Виктор Иванович
Видали, как сегодня бразильцы накоротке мяч разыгрывали и как успешно финтили? Наши так не смогут никогда, так что пусть будет Рио-де-Жанейро, мне на этот футбол приятно смотреть, а не на наше родное "бей-беги".
Ну там Кузяев с Караваевым пару раз симпатичные стеночки-пяточки играли.
Но Вендел в плане контроля мяча и продвижения – машина, понятно
+5
0
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Максим Пантелеев
Наболтал гадостей за глаза. Наверное подумал Семак у него спросит. И ссыкливо избежал встречи в глаза. Невероятный позорник. Пропаганда уже ищет отмазки : А может Дзюба не видел? Зато мы все видели. В теле мужика из гаражей живет огромный глист, сожрал изнутри и советь и стыд, вообще все хорошее что может быть в человеке. Оставил только самое плохое.
+2
-3
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wesbahnhof
Читаю комментарии, все конечно такие прям моралисты. Не пожал руку, да что ж такое. Ведь это так важно кто там кому и что жмет
+4
-5
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Артем Галкин
На сколько же Семак тактичный человек. Артёму многие тоже не заметили сегодня на поле
+8
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Ромазан
Темка руку для более важных дел чем Семак поберег..
+7
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Голубой лев
Ну и дурак.
+1
-1
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Адепт Суперлиги
Ответ Виктор Иванович
Видали, как сегодня бразильцы накоротке мяч разыгрывали и как успешно финтили? Наши так не смогут никогда, так что пусть будет Рио-де-Жанейро, мне на этот футбол приятно смотреть, а не на наше родное "бей-беги".
Пока такие как Пиняев киснут в нашем бей-беги, такое невозможно. Но есть тот же Миранчук, очень тонкий и техничный игрок, так что не стоит зарекаться на "никогда". Если у нас когда-нибудь, хоть через 10, 100, 1000 лет, возьмутся нормально за футбол, то появятся и Малкомы, и Халки свои, и даже Месси.
+11
-4
+7
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