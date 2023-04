🔥 Дзюба против «Зенита»: не пожал руку Семаку, Малком и Клаудиньо высмеяли слова про Рио-де-Жанейро

Горячо после матча.

Матч «Локомотива» против «Зенита» многими воспринимался как дуэль Дзюбы против бывшего клуба – Артем в таких ситуациях максимально мотивирован и часто забивает. Но не в этот раз – «Локо» проиграл 1:2, Дзюба не забил. И был ярче уже после финального свистка

Дзюба не пожал руку Семаку. Говорит, что не видел тренера

Главная статистика Дзюбы в матче против «Зенита» – 0 пожатых рук Сергея Семака. После финального свистка тренер пошел к нападающему с протянутой рукой, Артем обернулся, но потом пошел дальше – и тренер махнул в его сторону.

Семак отнесся к произошедшему спокойно: «Ничего. Это абсолютно его желание. Не против, чтобы он три забил, а мы [бы] выиграли 4:3. Отношение у меня ко всем хорошее, а у каждого отношение ко мне свое».

А вот помощник тренера «Зенита» Вильям Де Оливейра в интервью Севастьяну Терлецкому сказал чуть больше: «Дзюба отказался пожать руку Семаку? Это проблема Дзюбы. Есть ли у Артема обида? Сейчас у нас все идет хорошо, Дзюба тоже нашел себе мотивацию играть за «Локо». Мы считали, что он не так мотивирован, поэтому он нашел себе новую команду . У Семака точно нет никаких обид».

А вот как Дзюба объяснил не пожатую руку Семака: «Я его не видел».

Семак среагировал и на это: «Не увидел — ничего страшного. Устал, наверное. Это же не моя проблема. Дзюба обиделся на меня? Я не понимаю и абсолютно не знаю почему. Надо спросить у Артема. Если устал, значит, устал. Я благодарен каждому игроку и рад за каждого, кто у нас играл».

Бразильцы припомнили Дзюбе слова про «Зенит Рио-де-Жанейро»

Бразильцы из «Зенита», которых Дзюба подколол в интервью Нобелю Арустамяну, после победы над «Локомотивом» припомнили бывшему капитану сборной России слова про «Зенит Рио-де-Жанейро».

Например, Малком на смеси русского и английского сказал:

«This is... Это Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, э! Three more points. Спокойно! Ахаха»

Клаудиньо тоже присоединился: «Here is De Janeiro».

Дзюба говорил так: «Понимал, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу. Прекрасно к ребятам отношусь – понятно, сейчас бразильское направление. Считаю, это неправильно. В российской команде должен быть костяк россиян».

Впрочем, ни Малком, ни Клаудиньо не забили. Зато отличились бразилец Вендел и колумбиец Кассьерра.

Как Дзюба сыграл? Много боролся, но даже ни разу не пробил по воротам

Единственный гол «Локо» в матче забил Глушенков – сам подкараулил момент, запрессинговал Вендела и прошил Кержакова. А вот у Дзюбы матч получился не таким ярким. Статистика подтверждает:

90 минут на поле

0 ударов (0 в створ)

45 касаний (больше всех в атаке «Локо»)

5 касаний в чужой штрафной (больше всех в «Локо»)

1 пас под удар

16 точных передач (из 29 попыток)

5 выигранных верховых единоборств (больше всех в матче)

2 отбора, 3 выноса, 3 потери мяча

«Соперник только длинными забросами на Дзюбу играл, мы про это знали, – сказал в послематчевом интервью Андрей Мостовой. – Не разговаривали о том, что Дзюба забивает бывшим командам, знали, что он очень сильный нападающий. Но также понимали, как с ним играть и что у него будет больше инициативы с длинными передачами. Закрыли ли мы его? Да, он не забил. Цеплялся, с его габаритами это делать полегче, чем нашим защитникам, но главное, что он не забил и мы победили».

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Гальперин