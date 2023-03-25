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Гончаренко дисквалифицировали за мат в адрес судей. Четвертый раз за 4 года!

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КДК РФС
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Футбол Футбол

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко пропустит ближайшие три матча. В игре с «Динамо» он обматерил арбитра Алексея Амелина и получил красную карточку уже в добавленное время.

«У Гончаренко не кончился испытательный срок. Это у него рецидив. Один условный матч стал реальным – и добавилось еще два», – объяснил дисквалификацию глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Что взбесило Гончаренко? 

На четвертой компенсированной минуте при счете 1:0 в пользу «Динамо» защитник Милан Майсторович недалеко от штрафной в борьбе выбил мяч. Игроки «Урала» увидели прием рукой, а тренер на нервах из-за результата атаковал судью.

«На мой взгляд, была явная игра рукой, которую старательно не заметил рефери. Конечно, я вскипел, может быть, перебрал немного, но считаю, что мы заслужили стандарт, а не контратаку», – так уже Гончаренко оправдывал свое поведение.

Гончаренко был на испытательном сроке с сентября 2021-го

В сентябре 2021 года белорусский коуч, работавший тогда с «Краснодаром», не очень здорово проявил себя в игре с «Ахматом». Краснодарцы выиграли 2:0, но по ходу игры Гончаренко нецензурно высказывал претензии рефери Ивану Сиденкову и оскорблял его, особенно разошелся после фола Зорана Нижича. Сиденков сначала удалил тренера, а затем – после паузы и помощи ВАР – игрока «Ахмата» за фол.

«За что мне показали красную карточку? Это надо у судьи спросить», – иронизировал тренер после игры.

После этого КДК отстранил Гончаренко на два матча (плюс один условно), оштрафовал на 250 тысяч рублей и установил ему двухлетний испытательный срок. Собственно, отсюда и третий матч дисквалификации в 2023-м – назначенный испытательный срок еще не закончился.

Но и это не первый конфликт Гончаренко с судьями

В истории взаимоотношений КДК и Гончаренко это не первая дисквалификация. Гончаренко еще в ЦСКА собрал два бана – разумеется, за оскорбления.

В ноябре 2019-го он на повышенных тонах пообщался с судьей Станиславом Васильевым в перерыве игры с «Сочи» (и, конечно, нецензурно). Это был самый мемный наезд от тренера: «Эй, товарищ судья, когда с вами разговаривают, чуть-чуть лицо делайте попроще, хорошо, да? Хорошо? Потому что вы прекрасно научились, ##### (блин), отвечать, так вы, ##### (блин), принимайте критику, которую вам говорят, хорошо? Потому что вы с такими лицами отвечаете, что ##### ###### (блин трындец)».

Гончаренко наехал на судей в перерыве игры с «Сочи». Употребил слова «#####», «######» и «#####»

«Свое поведение он объяснил эмоциональным состоянием и ошибками судей. При этом он сказал, что такое поведение недопустимо в его положении. Гончаренко извинился за свое поведение», – рассказывал глава КДК Григорьянц.

Комитет учел, что это было первое подобное нарушение со стороны Гончаренко – его дисквалифицировали на одну игру, еще одну дали условно с испытательным сроком до конца сезона-2019/20 и оштрафовали на сто тысяч.

А уже в следующем сезоне белорус несколько раз злил арбитров, но не на красную – и к декабрю 2020-го собрал четыре желтые карточки, после чего пропустил игру с «Химками». А еще его снова оштрафовали на сто тысяч рублей.

Итого – четыре дисквалификации и 450 тысяч рублей штрафа. И шесть пропущенных матчей (с учетом трех, выписанных на этой неделе). В итоге Гончаренко не сможет руководить командой с «Зенитом», «Ахматом» и ЦСКА.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

20 комментариев

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Sergeev55
Ответ Zombieset
Колхозный материньо
Недостаток витамина "хайп"
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trashbox
А у него FanID есть ?
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Nikita_C47
"Не учатся ничему некоторые и учиться не хотят" (с)
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Сергей Богатырев
## #### ####!!!
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Тюменский медвежонок
Ответ Новый рычаг
Т.е когда Тедеско на бровки слишком активно двигается - это он клоун, а когда тренер матерится - это не колхозное б*дло, а «крутой мужик»... )))
а причем тут Тедеско? хоть слово о нем в статье или в моем комментарии имеется? вас Зарема укусила? или у вас синдром Спартака? везде приплетать себя и т.д.
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Новый рычаг
Ответ Тюменский медвежонок
Гончаренко на самом деле очень крутой мужик, в интервью со Слуцким показал себя интеллектуалом с поставленной речью, причем все очень круто рассказывал и объяснял, но на поле эмоции (точнее около поля) бьют эмоции через край и это нормальная реакция тренера на происходящее, тем более с нашими судьями не материться невозможно
Т.е когда Тедеско на бровки слишком активно двигается - это он клоун, а когда тренер матерится - это не колхозное б*дло, а «крутой мужик»...
)))
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krokodilych
Ну, #####, это вообще ######, #####!
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Анатолий Magicbrain
ну ладно когда он #### сказал, еще куда ни шло, но вот ##### уже совсем никуда не годится
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Даниил Конин
Ответ Тюменский медвежонок
Гончаренко на самом деле очень крутой мужик, в интервью со Слуцким показал себя интеллектуалом с поставленной речью, причем все очень круто рассказывал и объяснял, но на поле эмоции (точнее около поля) бьют эмоции через край и это нормальная реакция тренера на происходящее, тем более с нашими судьями не материться невозможно
У Гончаренко, кажется, есть проблемы с эмоциональным интеллектом. Неумение сдерживать свои эмоции - это именно про это.
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Quiet Dad
К слову, у него это на регулярной основе. Знающие камрады говорили, что и в Белоруссии он не стеснялся на судей поорать плохими словами.
Кто прав? Кто виноват?) Однако, дисквалификация вот она и не слабая. Возможно, такой срок перебор. Или уж арбитрам он очень не нравится)))
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Вадим Жданюк
все это показатель того, что он отдается работе полностью и переживает за команду и результат. мог бы просто кивать гривай и набивать карманы
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Pertinax Gandi
А с виду такой культурный человек. Я бы даже сказал застенчивый.
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Тюменский медвежонок
Гончаренко на самом деле очень крутой мужик, в интервью со Слуцким показал себя интеллектуалом с поставленной речью, причем все очень круто рассказывал и объяснял, но на поле эмоции (точнее около поля) бьют эмоции через край и это нормальная реакция тренера на происходящее, тем более с нашими судьями не материться невозможно
+5
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Zombieset
Ответ Guillermo
Белорусский Моуриньо?
Колхозный материньо
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Guillermo
Белорусский Моуриньо?
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градус ненависти
Просто Гончаренко - классический гопник с постсоветского пространства. Давно наблюдаю за его поведением во время матчей и за интервью. Это не «эмоциональный человек, сердцем болеющий за своё дело», это именно быдлятина
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garp
истеричка
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петров петр
Михалыч все правильно сделал...
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Михаил Максаков
Ну всё, теперь опять захнычет и убежит в Белоруссию
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Bashibuzuck
"Я матом не ругаюсь, я им разговариваю"(c)😁
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