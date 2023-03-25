Гончаренко дисквалифицировали за мат в адрес судей. Четвертый раз за 4 года!

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко пропустит ближайшие три матча. В игре с «Динамо» он обматерил арбитра Алексея Амелина и получил красную карточку уже в добавленное время.

«У Гончаренко не кончился испытательный срок. Это у него рецидив. Один условный матч стал реальным – и добавилось еще два», – объяснил дисквалификацию глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Что взбесило Гончаренко?

На четвертой компенсированной минуте при счете 1:0 в пользу «Динамо» защитник Милан Майсторович недалеко от штрафной в борьбе выбил мяч. Игроки «Урала» увидели прием рукой, а тренер на нервах из-за результата атаковал судью.

«На мой взгляд, была явная игра рукой, которую старательно не заметил рефери. Конечно, я вскипел, может быть, перебрал немного, но считаю, что мы заслужили стандарт, а не контратаку», – так уже Гончаренко оправдывал свое поведение.

Гончаренко был на испытательном сроке с сентября 2021-го

В сентябре 2021 года белорусский коуч, работавший тогда с «Краснодаром», не очень здорово проявил себя в игре с «Ахматом». Краснодарцы выиграли 2:0, но по ходу игры Гончаренко нецензурно высказывал претензии рефери Ивану Сиденкову и оскорблял его, особенно разошелся после фола Зорана Нижича. Сиденков сначала удалил тренера, а затем – после паузы и помощи ВАР – игрока «Ахмата» за фол.

«За что мне показали красную карточку? Это надо у судьи спросить», – иронизировал тренер после игры.

После этого КДК отстранил Гончаренко на два матча (плюс один условно), оштрафовал на 250 тысяч рублей и установил ему двухлетний испытательный срок. Собственно, отсюда и третий матч дисквалификации в 2023-м – назначенный испытательный срок еще не закончился.

Но и это не первый конфликт Гончаренко с судьями

В истории взаимоотношений КДК и Гончаренко это не первая дисквалификация. Гончаренко еще в ЦСКА собрал два бана – разумеется, за оскорбления.

В ноябре 2019-го он на повышенных тонах пообщался с судьей Станиславом Васильевым в перерыве игры с «Сочи» (и, конечно, нецензурно). Это был самый мемный наезд от тренера: «Эй, товарищ судья, когда с вами разговаривают, чуть-чуть лицо делайте попроще, хорошо, да? Хорошо? Потому что вы прекрасно научились, ##### (блин), отвечать, так вы, ##### (блин), принимайте критику, которую вам говорят, хорошо? Потому что вы с такими лицами отвечаете, что ##### ###### (блин трындец)».

«Свое поведение он объяснил эмоциональным состоянием и ошибками судей. При этом он сказал, что такое поведение недопустимо в его положении. Гончаренко извинился за свое поведение», – рассказывал глава КДК Григорьянц.

Комитет учел, что это было первое подобное нарушение со стороны Гончаренко – его дисквалифицировали на одну игру, еще одну дали условно с испытательным сроком до конца сезона-2019/20 и оштрафовали на сто тысяч.

А уже в следующем сезоне белорус несколько раз злил арбитров, но не на красную – и к декабрю 2020-го собрал четыре желтые карточки, после чего пропустил игру с «Химками». А еще его снова оштрафовали на сто тысяч рублей.

Итого – четыре дисквалификации и 450 тысяч рублей штрафа. И шесть пропущенных матчей (с учетом трех, выписанных на этой неделе). В итоге Гончаренко не сможет руководить командой с «Зенитом», «Ахматом» и ЦСКА.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын