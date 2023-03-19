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2/20 – ЦСКА так редко выигрывает у «Зенита», что эта победа особенная

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Ждали с 2018-го.

ЦСКА выиграл у «Зенита» в 20-м туре Мир РПЛ – 1:0 с голом Федора Чалова.

Это не просто победа над сильным соперником: из последних 20 игр против «Зенита» ЦСКА выиграл всего две – последние восемь с лишним лет армейцам очень трудно.

• Это первая победа над «Зенитом» с 2018-го: тогда еще команда Виктора Гончаренко выиграла 2:0, а тоже забил Чалов, а добавил уже ушедший Арнор Сигурдссон.

• Сейчас ЦСКА прервал депрессивную серию из шести поражений подряд, худшую на этом отрезке – до того почаще чередовали проигранные матчи с ничьими. Общий счет на отрезке – депрессивные 4:16.

• Все началось еще при Леониде Слуцком: за 20 матчей с «Зенитом» выиграли всего пять. Тогда результаты против принципиального соперника покатились: из первых пяти встреч Слуцкий выиграл три, а потом провел сем подряд вообще без побед.

• Смена тренеров не помогла: ни Виктор Гончаренко (10 матчей: 4 поражения, 1 победа), ни Алексей Березуцкий (2 матча: 2 поражения) не поменяли ситуацию. Еще на скамейку заносило Ивицу Олича и Сергея Овчинникова, но с «Зенитом» они не встречались.

• За 19 матчей этого отрезка до нынешней победы у ЦСКА было 12 поражений при шести ничьих и одной победе, общий счет – 13:31. Последние цифры подправили не сильно, но побед теперь в два раза больше!

Федор Чалов после матча признался, что в команде обсуждали неудачи против «Зенита», и это дополнительно мотивировало.

Главный тренер Владимир Федотов выиграл у «Зенита» со второго раза, он доволен: «Заслуженная победа. Мы доминировали в первом тайме. Хотели подарить победу преданным болельщикам. Это желание и страсть стали залогом победы. У нас был план оказывать давление на каждом участке поля. Мы знаем мастеровитых футболистов «Зенита». Если дать им свободу, то они будут резвиться, создавать и обыгрывать. Нам не надо было давать им скорость».

Не дали.

«Зенит» проиграл! Благодаря голу Чалова с рикошетом чуть сократился отрыв

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

3 комментария

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Alex Metallov
Ответ воен
В последних 3-4 матчах игровой перевес был за ЦСКА, но реализация подводила, а в обороне играли не безупречно, поэтому был вопрос времени, когда состоится победа. Структурно ЦСКА не слабее Зенита, но индивидуально не хватает сильных игроков. Были бы хотя бы Гбамен, Марио, Языджи, Эджуке - это совсем другая команда была бы.
Ну, да. ну, да. Реально сильных игроков считай нет. Конечно совсем в никчёмность полную не скатываемся, но и за медали не боремся.
+1
0
+1
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воен
В последних 3-4 матчах игровой перевес был за ЦСКА, но реализация подводила, а в обороне играли не безупречно, поэтому был вопрос времени, когда состоится победа. Структурно ЦСКА не слабее Зенита, но индивидуально не хватает сильных игроков. Были бы хотя бы Гбамен, Марио, Языджи, Эджуке - это совсем другая команда была бы.
+4
-1
+3
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Слово о полку Михалыча
Сегодня впервые за долгое время была равная игра весь матч между командами, а где-то и ЦСКА продолжительно доминировал, хотелось бы надеяться, что это маленький шажок к возрождению интриги в нашем с Питером противостоянии, все-таки в свое время это был топ-матч, если дерби берет прежде всего атмосферой и околофутболом, то ЦСКА-Зенит вывеской и качеством футбола. Парням спасибо за то, что преодолели важный психологический барьер последних лет, пусть и с таким мощным поколением Зенита, но все же надо биться все 90 минут и стараться навязывать борьбу.
+4
0
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