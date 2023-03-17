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Россия-2023
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Сборная России возвращается: впервые за год вызваны Головин и Миранчук, в составе доминирует «Спартак»

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Сыграем с Ираном и Ираком.

Оглашен состав сборной России на ближайшие матчи. И вот как он выглядит:

Вратари: Александр Селихов («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов»), Илья Помазун («Урал»).

Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит»), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов (все – «Спартак»), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба – «Ростов»), Артем Макарчук («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Далер Кузяев («Зенит»), Ильзат Ахметов («Краснодар»), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба – «Динамо»), Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов (все – «Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Алексей Миранчук («Торино»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие: Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Константин Тюкавин («Динамо»).

Что стоит отметить?

Возвращение «легионеров»

В сборную вернулись россияне, играющие в Европе – Александр Головин и Алексей Миранчук. Они не появлялись в сборной год – вот как Валерий Карпин это объяснял: «Это даже не про перелеты и логистику. Как мне Головина, который играл с «Монако» против «ПСЖ», мотивировать непонятно на что? Поэтому зачем мне Головин? Давайте лучше вызовем молодого, неопытного, так скажем, футболиста, который никогда не был в сборной, для него это вызов».

Миранчук за это время даже сменил клуб, и в «Торино» поначалу допускали, что могут не отпустить Алексея в сборную. Но теперь и «Монако», и «Торино» подтвердили: Головин и Миранчук поедут в национальную команду, с этим все в порядке.

Доминирование «Спартака» (и частично «Ростова»)

«Спартак» отправит в сборную восемь футболистов. Гильермо Абаскаль выпускает в старте по 8-9 россиян, а недавно вообще попал в историю: на кубковый матч с «Локомотивом» вышли 11 человек с российским паспортом. К тому же «Спартак» бодро начал весну, это главный преследователь «Зенита» в чемпионате и один из претендентов на победу в Кубке России. 

У «Ростова» в заявке пять человек – больше остальных. Немного удивительно для команды, которая хоть и идет на третьем месте, но весной скорее отваливается от борьбы за второе место, чем гонится за «Зенитом». «Ростов» выиграл всего два матча из пяти (оба – у «Пари НН», в чемпионате и Кубке). Что касается остальных: по три игрока из «Динамо» и «Локомотива», по два – из «Зенита» (неудивительно – лидер чемпионата далек от спартаковской схемы с 11 россиянами в старте) и «Краснодара», по одному – из ЦСКА, «Урала», «Сочи», «Крыльев Советов», «Торино» и «Монако».

Тройка дебютантов

В окончательной заявке из 29 игроков сразу три новичка – стандартная практика для Карпина (особенно последнего года). Это Помазун из «Урала», Денисов и Пруцев из «Спартака» (удивительно, но парочка спартаковцев, несмотря на яркую игру осенью, до этого в сборную России не попадали). У Помазуна же с «Уралом» мощная беспроигрышная серия – в том числе и благодаря его игре.

Когда матчи, с кем сыграем?

Россия встретится с одной из сильнейших команд Азии – Ираном. Этот матч пройдет в Тегеране 23 марта.

А 26 марта проведет первый домашний матч с 11 ноября 2021 года – в Санкт-Петербург приедет Ирак.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com, Edgar Breshchanov/Global Look Press

10 комментариев

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Ильдар Фарукшин
Что за разговоры. Миранчук, Головин что их Карпин силой заставил. Сами захотели. Дома давно не были. Родственники подъедут. Сейчас много в "дружескую" Европу не полетаешь. Хорошей игры
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Синяя Кровь
духовный лидер россии вова опять всех перехетрил.
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Виталий
Зачем нужно было вытаскивать Миранчука с Головиным , нет в этом необходимости . По составу в целом всё топ . Как по мне с Ираном будет полезно сыграть , хорошего уровня соперник . Удачи Сборной России и побед )
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JBa
Ответ воен
Такая показуха, конечно, вызвать Головина и Миранчука ради того, чтобы показать, что сборная ещё что-то может на уровне Ирака )
Лучше бы ты сказал что-нибудь вразумительное, чтобы показать, что после падения с пятого этажа ты еще способен соображать
0
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Дмитрий Грачев
У обоих соперников всегда были крепкие команды.
0
-1
-1
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Miras Tolegenov
Уахахахаххахах
0
-1
-1
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adimsonekat
🤦🤦🤦
0
-1
-1
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воен
Такая показуха, конечно, вызвать Головина и Миранчука ради того, чтобы показать, что сборная ещё что-то может на уровне Ирака )
0
-3
-3
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Тиджани Бабангида
На полноценную сборную с полноценным соперником(Ираном) посмотреть можно.
+4
-1
+3
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Борис Громов
соперники огонь
+1
-2
-1
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