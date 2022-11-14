Гол с лету, два удаления, незабитый пенальти – вот это шоу от «Динамо» и ЦСКА!

Красиво попрощались.

Матч «Динамо» и ЦСКА (2:1) эффектно завершил первый этап сезона РПЛ – впереди еще два кубковых тура, но некоторые футболисты уезжают в сборные, а Премьер-лига вернется только в марте.

«Динамо» открыло счет на 40-й минуте: Фомин нашел в штрафной Скопинцева, и тот зарядил выше Акинфеева. ЦСКА начал матч немного мощнее, но динамовцы выдержали натиск и во второй половине тайма были лучше. А после перерыва организовали еще один гол: на 63-й минуте Нгамале, который поедет на ЧМ в составе сборной Камеруна, точно пробил головой.

Но всего через две минуты ЦСКА отыграл один мяч: Иван Обляков поймал рикошет в штрафной и с лету мощно пробил в угол. Шикарный мяч.

Спустя 15 минут Обляков отличился снова: сфолил в своей штрафной, привез пенальти и получил желтую, которая стала для него второй.

Правда, министр пенальти России Даниил Фомин не забил – Игорь Акинфеев потащил удар из угла. Если бы Фомин попал, то побил бы рекорд чемпионата, установленный Георги Пеевым. Никто не забивал с точки больше 17 раз подряд.

Вскоре случилось второе удаление – вышедший во втором тайме Гладышев схватил две карточки за пять минут и отправился в раздевалку.

Впрочем, ЦСКА это не помогло: команда Владимира Федотова попыталась организовать навал, но так и не придумала суперопасных моментов у ворот Шунина.

• Бело-голубые были намного острее: 3,5 против 0,92 по xG. Для сравнения – в матче «Оренбурга» с «Краснодаром» соотношение xG было таким: 3,29 против 0,78. А там «Оренбург» забил 5. Ну и в целом динамовцы чаще били по воротам и уступили сопернику только по владению мячом.

• «Динамо» после невзрачного отрезка в сентябре-октябре добавило: у команды Славиши Йокановича 5 побед и 1 ничья в шести последних матчах (уступили только «Ростову»). Благодаря этой победе динамовцы догнали ЦСКА по очкам в таблице (по 29) и вышли на четвертое место.

• ЦСКА же, наоборот, после яркого старта, лидерства и борьбы с «Зенитом» сдал в последних турах: всего 1 победа в 7 матчах. Армейцы уже на пятом месте, до «Зенита» – 13 очков. До идущего вторым «Спартака» – 7.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов