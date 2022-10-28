Плей-офф ЛЕ Черчесова с «Ференцварошем» – история. У клуба не было евровесны с 1975-го!

Обошли «Монако» Головина в группе.

«Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова залетел в плей-офф Лиги Европы – венгры выстояли против «Монако» (1:1) и выиграли группу H за тур до конца.

Черчесов взял историческую вершину – для «Ференцвароша» это первая евровесна с 1975 года.

Важное напоминание. Первое место гарантирует прямое попадание в 1/8 финала ЛЕ, а второе запускает в еще один раунд плей-офф – там предстоит сыграть с третьими местами из групп ЛЧ. Так что первое место в группе не стоит недооценивать. «Ференцварош» – уже в 1/8 финала.

Фанаты отметили замечательный вечер максимально красиво.

Еще эпичнее достижение «Ференцвароша» выглядит на фоне стоимости состава остальных команд. Сайт Transfermarkt оценивает тот же «Монако» почти в 9 раз дороже:

• «Монако» – 347 млн евро;

• «Трабзонспор» – 145 млн;

• «Црвена Звезда» – 56 млн;

• «Ференцварош» – 40 млн .

«В какой-то момент я решил немного успокоить парней. Мы слишком спешили и часто теряли мяч. Но мы хотели исправить это. Я сделал замены в перерыве, чтобы играть более агрессивно. Нашей целью было добиться ничьей против сильной команды. Наш успех в том, что вся команда смогла сражаться как единое целое. Теперь начинается настоящая работа», – спокоен Черчесов.

Выход «Ференцвароша» – история

«Ференцварош» в плей-офф – прорыв для клубного футбола Венгрии.

Команда Черчесова вышла в плей-офф еврокубка, пройдя при этом групповой этап – такого просто еще не было.

Венгерские команды в целом очень давно не заходили так далеко – главные успехи пришлись на прошлое столетие. Тогда венгры трижды сыграли в полуфинале Кубка чемпионов (сезоны-1957/58, 1964/65, 1973/74). А «Ференцварош» добирался до четвертьфинала в 1966 году. Зато годом ранее клуб выиграл Кубок ярмарок, обыграв «Ювентус».

В 1975-м «Ференцварош» проиграл в финале Кубка Кубков киевскому «Динамо» (0:3). Это и оставалось последним появлением команды в евровесне. Прошло 47 лет!

При современных форматах Лиги чемпионов и Кубка УЕФА/Лиги Европы венгерские клубы не выходили в плей-офф.

И вот!

Фото: facebook.com/fradi.hu; REUTERS/Bernadett Szabo