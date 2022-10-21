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Злость Мостового из-за обратной замены: поругался с Семаком и ушел в раздевалку. Это его больное место

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Было дважды в сборной Черчесова.

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в Кубке России 2:1, но у Сергея Семака появилась проблема – недовольный Андрей Мостовой.

Андрей, один из лучших игроков команды в этом сезоне, вышел на поле на 62-й минуте, а уже на 83-й Семак заменил его на Густаво Мантуана.

Даже в трансляции было видно, как сильно Мостовой недоволен обратной заменой. Сначала он неохотно протянул руку Мантуану.

Затем поспорил с тренерским штабом.

Выговаривал Семаку. 

И ушел прямо в раздевалку. Видимо, вдохновившись Криштиану Роналду.

Что говорят: Семак критикует игру Андрея, тот молчит

После игры Мостовой не стал общаться с журналистами и молча прошел зону для интервью. Семаку отмолчаться было сложнее, на пресс-конференции его спросили про обратную замену. Вот что он ответил:

«Мостовой хотел спросить, почему его заменили. Думаю, такие вещи нужно решать в раздевалке. Что касается замены, то у нас была дилемма: заменить Малкома или Андрея. Мостовой вышел не так хорошо, как хотелось бы, поэтому Мантуан вышел вместо него.

Обратная замена – это достаточно обидно, но такие моменты нужно понимать и принимать. Невозможно подстраиваться под всех, поэтому мы ставим во главу угла игру и результат команды. Игроки, будучи живыми людьми, реагируют по-разному».

В этом сезоне у Мостового 5 голов и 2 ассиста в 13 матчах.

Мостового уже меняли так в сборной Черчесова. Причем дважды

Для Мостового обратные замены – не самая приятная тема. Андрея дважды обратно меняли в матчах за сборную России, и оба раза это сделал Станислав Черчесов. Сначала на 91-й минуте матча против Турции в октябре 2020-го (вышел на 71-й, заменили на 91-й), потом против Словакии в марте 2021-го (вышел на 46-й, заменили на 65-й). 

«Обратная замена нечасто случается, но дело не в игре Мостового. Нам нужно было усиливать центр и выпустить игрока. Сделали обратную, хотя, повторюсь, это не относится именно к Андрею. Понятно, что неприятный момент, но замена тактическая», – объяснил тренер сборной после игры со Словакией.

До этого Андрея трижды обратно меняли в «Химках», но там в двух случаях это было на 90+ минуте. А один раз он заменил на 11-й минуте травмированного и ушел на 66-й. Получается, в матче «Зенита» и «Крыльев» Мостового минимум в пятый раз убрали по ходу игры после выхода на замену. 

Судя по реакции, случай в матче с «Крыльями» Мостовой воспринял особенно болезненно. Все-таки уходить напрямую в раздевалку он еще никогда не решался.

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