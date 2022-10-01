Кошмар «Локо» в деталях: 4 гола от «Урала», 1 очко до зоны вылета, худший старт за 19 лет

4 поражения подряд в РПЛ – впервые в истории.

«Локомотив» снова проиграл: получили от «Урала». Итоговые 2:4 выглядят намного лучше, чем происходившее на самом деле. Потому еще на 90-й минуте москвичи дома летели в четыре мяча.

Хроника ужасного матча: как складывались 0:4, которые чуть скрасили

Кошмар начался уже на 7-й минуте: уральцы легко разобрали оборону «Локо», забил Алексей Каштанов – пробил точно в угол мимо Даниила Худякова

Фанаты быстро сориентировались и сразу зарядили ключевое: «Увольняйте немцев из клуба».

Через пару минут Максим Ненахов грубо влетел в Газинского – игрок «Урала» в динамике вроде бы убирал ногу, но все же было слишком опасно. После ВАР-просмотра судья Сергей Иванов поменял изначальную желтую на прямую красную.

С 13-й минуты «Локо» остался вдесятером.

«Локо» отдал инициативу, на 30-й минуте Тин Едвай чуть не срезал в свои ворота (немного не попал).

Через семь минут Йозеф Циннбауэр понял, что пора что-то делать – и вместо Антона Миранчука вдруг выпустил Дмитрия Баринова. Центр поля насытили еще одним опорником и после момента Изидора даже показалось, что «Локо» может все перевернуть.

Спойлер: не вышло.

Еще до перерыва Тикнизян очень нелепо и обидно поскользнулся – «Урал» убежал на ворота и реализовал. В этом эпизоде, пожалуй, метафора всего сезона «Локо».

«Урал» простил и не забил третий до перерыва – попал в перекладину, Юшин был близок. Но во втором тайме нагнали.

За четыре минуты «Локо» получил еще два мяча: «Урал» разрывал как хотел, забивали в том числе прямо из вратарской.

Уже при 0:4 и выходе Марка Мампасси на замену Йозец Циннбауэр передал Дмитрию Баринову ту самую записку.

Не сразу, но после удаления у «Урала» и уже в добавленное время «Локо» вдруг включился – и сам забил дважды за три минуты. Но голы самого Баринова и Ивана Игнатьева повлияли разве что на приличие итоговоего счета, но не на впечатление от игры.

«Играли здорово! Могли восемь забить! – сиял президент «Урала» Григорий Иванов. И он прав. Разница в два мяча – маловато.

«Локо» очень-очень плохо. Старт среди худших в истории

Поражение от «Урала» – лишь верхушка проблем «Локомотива».

• Команда проиграла четвертый матч РПЛ подряд, это произошло впервые в клубной истории : в серии поражения от «Спартака», «Факела» и «Ахмата». Кубковые 5:0 с покером Педриньо проскочили где-то в параллельной реальности – бразилец и тут был в основе, но совсем не запомнился.

• «Локо» пропустил четыре уже второй раз за сезон. Ведь уже были 0:5 от «Зенита», тогда все тоже получал Даниил Худяков. Больше москвичей (22) в РПЛ пропустил только «Оренбург» (у них 27 в сумме и были 0:8 от «Зенита»), даже у «Химок» с «Торпедо» оборона прочнее.

• У команды Циннбауэра всего две победы в 11 матчах Мир РПЛ. «Локо» набрал всего девять очков – только 12-е места. Ниже лишь новички лиги «Факел» и «Торпедо», а также «Химки» с «Уралом».

Хуже в современной истории стартовали только в сезоне-2003: тогда после 11 тура шли на 13-м месте – он было бы зоной стыков, если бы переходные матчи тогда уже проводили. Правда, тогда набрали 12 очков – в этом смысле сейчас даже хуже. Тоже 12 очков было после 11 туров в сезоне-2016/17 – тогда шли на 11-м.

• Теперь «Локомотиву» осталось всего одно очко до зоны вылета – «Урал» все еще там, но победой команда Виктора Гончаренко подтянулась и притянула к пропасти москвичей.

«Мы не будем бороться за выживание в РПЛ, – почему-то уверен Йозеф Циннбауэр. – «Локомотив» будет биться, чтобы подняться выше. Это очень плохой день для команды. Не только плохой результат, но и выступление в целом. Прошлый матч выиграли – и все были счастливы. Сейчас проиграли – и нас критикуют».

Философия, которая пока мало влияет на игру и совсем не помогает результатам команды.

По информации «СЭ», пока Циннбауэра не уволят.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович