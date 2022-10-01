Хотел, чтобы лучше играли ногами.

В 11-м туре Мир РПЛ ЦСКА обыграл «Химки» – 2:1. И снова вышел на промежуточное второе место в таблице – дальше все зависит от воскресного матча «Зенита» с «Ростовом».

Чалов забил дважды – но первый мяч переписали как автогол. Справедливо ли?

Оба гола гостей забил в первом тайме Федор Чалов. Сначала нападающий катнул мимо Ильи Лантратова после паса Константина Кучаева.

Правда, этот мяч может и не войти в статистику форварда – после игры РПЛ уточнила, что в протоколе это автогол Брайана Идову, который летел в подкате выносить с ленточки, но в итоге добил в свои.

Оценить этот момент в обзоре можно на 0:55, второй, без сомнений Чалова – на 3:19).

Второй мяч получился благодаря привозу защитника «Химок» Артура Черного: Федор добил в пустые ворота после перехвата и удара Кучаева, а также крутого спасения Лантратова, которые в итоге не помогло, но запомнилось.

Нервов добавил гол Бутты Магомедова на 88-й минуте, «Химки» даже придавили ЦСКА на последних минутах – но армейцы удержали победу.

У Федора Чалова уже 9 (8+1) результативных действий в 12 матчах за ЦСКА этого сезона, если считать дубль с «Химками». Он забивает два матча подряд – до этого был победный в ворота «Сочи» в Кубке России (2:1).

Федор с семью (опять же при дубле) голами в Мир РПЛ вышел на четвертое место в гонке бомбардиров – по восемь у Квинси Промеса, Эдуарда Сперцяна и Кристиана Нобоа.

Удивление дня: замена вратаря в перерыве у «Химок». Как это объяснил Гогниев?

На второй тайм Спартак Гогниев поменял вратаря: вместо Ильи Лантратова вышел Виталий Гудиев. Причем у Лантратова не было травмы – тренер «Химок» поменял его по игровым причинам.

Спартак Гогниев после игры в эфире «Матч Премьера» объяснил замену Ильи Лантратова. «Хотели, чтобы немножко лучше начинали играть ногами. Потому что выбивали постоянно мяч, а мы хотели вытянуть команду соперника на свою половину поля. В принципе, это получилось».

Это вторая замена вратаря в перерыве в этом сезоне Мир РПЛ – занятно, что оба случая произошли в матчах с ЦСКА. До этого тренер «Ахмата» Андрей Талалаев убрал с поля Гиорги Шелию, вместо которого вышел Михаил Опарин.

Рокировка Лантратова на Гудиева – 17-й случай замены вратаря по ходу матча с сезона-2009, и лишь третий – по игровым причинам. Помимо уже упомянутого Шелии тренер «Ростова» Олег Долматов на 47-й минуте заменил Романа Геруса на Станислава Хотеева в матче с «Кубанью».

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ЦСКА в следующем туре принимает московское «Динамо», а «Химки» едут к «Уралу».

Фото: VK/pfc_cska