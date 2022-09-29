ЦСКА опять выиграл у «Сочи», «Оренбург» ушел с 0:2 против «Динамо» в меньшинстве. Главное из Кубка России

Не только покер Педриньо.

Продолжается групповой раунд Фонбет Кубка России: команды РПЛ играют друг против друга, разыгрывая путевки в плей-офф. Вот что интересного произошло в матчах 28 сентября.

«Урал» забил на 27-й секунде, а «Торпедо» не забило даже с пенальти (1:0)

Пару недель назад «Урал» и «Торпедо» уже встречались в рамках Премьер-лиги – тогда все решил дубль Эрика Бикфалви. Сейчас худшие команды РПЛ выдали ремейк в рамках Кубка России.

Уже на 27-й секунде Алексей Каштанов из «Урала» открыл счет. Удивительно, но это не самый быстрый гол Кубка даже в этом сезоне – Лопатин из брянского «Динамо» забивал на 25-й секунде.

Моменты команды создавали, но реализация подводила. Так и подошли к последней десятиминутке со счетом 1:0. На 83-й минуте вернувшийся в Екатеринбург Денис Кулаков уронил в своей штрафной Султонова – пенальти вызвался бить Марк Коста. И промахнулся!

В итоге у «Урала» уже вторая победа в этом розыгрыше Кубка России – в трех матчах группового этапа команда из Екатеринбурга набрала больше очков, чем в 10 играх Премьер-лиги. Хорошая заявка на выход.

«Оренбург» отыгрался с 0:2 в меньшинстве. А потом переиграл «Динамо» в серии пенальти (2:2, серия пенальти – 4:3)

«Динамо» все контролировало в Оренбурге. В первом тайме Захарян забил после паса пяткой от Федора Смолова – для Арсена это первый гол с июля.

На 59-й минуте Грулев сам протащил мяч к штрафной, классно пробил и сделал 2:0. На 76-й минуте еще и удалили Николая Титкова из «Оренбурга» – и москвичи совсем успокоились.

И зря. Сначала Павловец забил головой после углового, а потом хозяева заработали пенальти, который реализовал Сычевой. За 7 минут «Оренбург» в меньшинстве превратил 0:2 в 2:2. Класс!

Благодаря этому игра перетекла в серию пенальти. Точнее били хозяева: Лещук отбил удар Оганесяна, а у «Динамо» не забили Гладышев и Лесовой.

Благодаря победе в серии пенальти «Оренбург» заработал 2 очка и немного поправил турнирное положение.

ЦСКА пересилил «Сочи» – хотя Сарвели очень старался (2:1)

Владимир Федотов снова играл против «Сочи» – и снова выиграл. Если в июле по игре был разгром, то сейчас сочинцы сильно огрызались и вполне могли забирать ничью.

ЦСКА начал давить с самого свистка и забил первым: на 23-й минуте Мухин подработал себе под левую на боковой линии штрафной и сделал удобный наброс на Гайча, тот хорошо пробил, но Джанаев отразил мяч. Совсем рядом был Кучаев – 1:0. Армейцы не успокоились и продолжали атаковать.

Но до перерыва забить еще один не вышло – и хозяева быстро поплатились. На 52-й минуте Владислав Сарвели получил мяч в штрафной, быстро развернулся и низом так идеально послал в дальний угол, что ЦСКА не помог даже Акинфеев.

Еще через 15 минут Сарвели умчался вперед и резко замедлился в опасной зоне, а Виллиан Роша воткнулся в соперника сзади. Арбитр Алексей Сухой сначала поставил пенальти, но после просмотра ВАР отменил решение.

После этого армейцы резко проснулись. Уже через две минуты Мойзес рванул вперед по левому полуфлангу и сделал низкую подачу на Чалова, а тот шикарно пробил головой в падении.

У ЦСКА 3 из 3 в Кубке. А еще 5 побед в последних 6 матчах. Кстати, армейцы выиграли все домашние встречи сезона с общим счетом 21:6.

«Краснодар» дожал «Пари НН» в самой концовке (2:0)

Против «Нижнего» краснодарцы выдали не лучший матч в плане реализации, но все равно победили – 2:0.

Причем оба гола забили уже после 80-й минуты: на 83-й Джон Кордоба проскочил между защитниками и пробил Артура Нигматуллина, а еще через две минуты Олакунле Олусегун улизнул от соперника и изящно прокатил мяч мимо оставшегося в одиночестве кипера. Сделав результат, команда довела игру до победы.

Хотя на гол «Краснодар» претендовал сильно раньше – и не только из-за огромного количества моментов. На 19-й минуте Кордоба рухнул в штрафной, а под конец первого тайма свалился на газон в после верхового единоборства с Гоцуком. Но в обоих случаях нарушения правил не зафиксировали.

После трех туров у «Краснодара» семь очков – и отличные шансы выйти из группы.

Педриньо сделал покер в ворота «Химок»(5:0)

В матче «Локомотива» и «Химок» главной звездой стал Педриньо (или, как его называют в «Локомотиве», Педро Габриэл). Бразилец забил первые голы в России – сразу четыре. Покера в Кубке России не было с 2004 года.

Счет 5:0 – это еще и неприятный дебют за «Химки» для Антона Митрюшкина.

У «Локо» две подряд победы в Кубке – в прошлом туре осилили «Краснодар» по пенальти. После игры тренер железнодорожников Йозеф Циннбауэр радовался, а вот Спартак Гогниев взял вину на себя. «Химки» потерпели уже седьмое поражение за последние девять матчей.