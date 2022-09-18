«Зенит» не прошел через микст-зону – это нарушение регламента. А что, его всегда соблюдают?

Регулярный игнор.

«Зенит» слаженно отработал на «ВТБ-Арене», обыграв «Динамо» – 2:0. Но за пределами поля к команде были вопросы – после игры не все футболисты прошли через микст-зону.

Проход через микст-зону обязателен – есть пункт в регламенте

Да, в статье 7.13 регламента РПЛ говорится: «Все игроки обязаны пройти через микст-зону после выхода из раздевалок по окончании матча. Зона прохода игроков должна быть огорожена барьерами, которые не мешают проведению съемки и интервью».

В микст-зону вышли лишь несколько игроков «Зенита». До пресс-атташе «Зенита» Антона Макаренко довели просьбы об интервью футболистов, но те уже были в автобусе. Делегата матча в зоне видимости не оказалось.

Позже инсайдер Иван Карпов сообщил, что делегат все-таки отразил в протоколе факт нарушения регламента игроками «Зенита».

Наши клубы регулярно игнорируют журналистов в микст-зонах – в этом сезоне так делали «Торпедо», ЦСКА и «Спартак»

Случай с «Зенитом» – не уникальное событие. Игроки многих команд РПЛ регулярно отказываются разговаривать с журналистами в микст-зонах.

•‎ Защитник «Торпедо» Игорь Смольников после победы над ЦСКА вышел к журналистам только потому, что заблудился. «Так а как выйти-то?» – разводил руками Игорь. На просьбы журналистов об интервью защитник ответил: «Я тороплюсь, честно».

•‎ Еще один инцидент с участием игроков «Торпедо» произошел после кубкового матча с «Сочи». Тогда журналист Артем Локалов хотел взять комментарий у авторов голов – Игоря Лебеденко и Александра Рязанцева – но оба просто прошли мимо. Это очень расстроило Локалова, который до последнего пытался вернуть игроков: «Игорь, Александр, опомнитесь! Возвращайтесь, ну-ка быстро назад!»

•‎ После Суперкубка России «Спартак» в полном составе проигнорировал микст-зону.

•‎ Из всех футболистов ЦСКА после августовского поражения от «Зенита» с журналистами в микст-зоне поговорил только новичок команды Саша Зделар.

Из микстов есть интересные истории: Захарян рассказывал об общении с Фабрицио Романо, Варела обещал остаться в «Динамо», а Лещук жалил Умярова

Уже в этом сезоне из микст-зоны было получено немало фактурных историй.

•‎ Новичок «Локомотива» Педро Габриэл после матча с «Краснодаром» рассказал журналистам, почему московский клуб не хочет, чтобы его называли «Педриньо»: «Потому что это типа гей, голубой. Поэтому они решили это не использовать».

• После победы над «Спартаком» вратарь «Динамо» Игорь Лещук уколол Наиля Умярова, который пытался помешать Даниилу Фомину в финале Кубка России прошлого сезона. «Вывод, по крайней мере, для меня: надо меньше разговаривать и больше играть. Никого не осуждаю, это дело каждого», – рассуждал Лещук.

• Арсен Захарян после срыва трансфера в «Челси» выдал роскошный инсайд. «Мне писал Фабрицио Романо. Спросил, когда я приеду. Думаю, он сам в курсе, что там и предложение было, и все, возможно, состоялось бы. Я со своим косым английским ответил, что пока не знаю, жду информации», – передавал слова Захаряна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

• Гильермо Варела после июльского матча с «Ростовом» на вопрос о том, останется ли он в «Динамо», ответил: «Да, я остаюсь. У меня еще есть контракт с «Динамо». Готов ли я отыграть в этой команде весь сезон? Да, я готов!» Через 6 дней уругваец тайно сбежал с базы «Динамо» и перешел во «Фламенго».

Легендарные фразы из микст-зоны: «тренеришка», «извините, пирожки» и «часть антиспартаковского заговора»

Среди многочисленных интервью из подтрибунных помещений есть по-настоящему легендарные хиты.

• В 2012 году корреспондент «Удара головой» Иван Панчин с очень серьезным лицом спросил у Валерий Карпина: «Считаете ли вы сегодняшнюю погоду частью антиспартаковского заговора?» Ответа не получил – Карпин молча развернулся и ушел.

• Рязанцев и раньше отказывался от разговоров с журналистами, но делал это гораздо изящнее. «Извините, пирожки», – так технично от общения с медиа, кажется, не уходил никто.

• Самый резонансный разговор в микст-зоне произошел почти 10 лет назад, когда «Спартак» проиграл «Динамо» 1:5. После игры к журналистам вышел злой Артем Дзюба и выпалил: «Пусть говорит наш тренеришка». Унаи Эмери, за которым прозвище плотно закрепилось, был уволен из клуба в тот же день.

А как другие лиги регулируют общение в микст-зонах?

Вот принципы действия микст-зон на примере двух ведущих европейских лиг – АПЛ и Ла Лиги.

• В регламенте АПЛ к сезону-2021/22 сказано: «Каждый из игроков в заявке на матч должен пройти через микст-зону. Возможен вариант с отправкой минимум шести игроков от клуба, но при этом клуб должен гарантировать, что каждый вещатель сможет задать вопрос хотя бы одному из таких игроков».

• В правилах Ла Лиги говорится: «Микст-зона должна находиться по дороге на выход со стадиона, но игрокам проходить через нее необязательно. Каждый клуб самостоятельно определяет количество игроков, которые могут дать интервью в микст-зоне».

Фото: globallookpress.com/Edgar Breshchanov; РИА Новости/Артур Лебедев, Александр Вильф