«Чуть взгрустнул. Уже отошел». Эмоции Захаряна от срыва трансфера в «Челси»

Верит, что все получится зимой.

После победы над «Уралом» главным героем микст-зоны был не автор чудо-гола Денис Макаров, а человек, который ушел без результативных действий – Арсен Захарян.

Если бы не сложности между английскими и российскими банками, 19-летний полузащитник мог бы в субботу засветиться уже где-то здесь, но переход в «Челси» не получился.

Ценно, что Захарян не закрылся и не включил режим сурового футболиста – вместо этого после матча он доброжелательно высказался на ключевые темы.

Об эмоциях и мотивации в «Динамо»

– Я нормально все пережил. Все еще будет, я думаю.

– Но ведь, когда срывается такой трансфер, это нелегко...

– Понимаю, да. Ну, я чуть-чуть взгрустнул, но уже отошел.

Ребята меня подкалывали. Шутили в раздевалке. Обычные шутки – ничего такого.

(Позже рядом пройдет Федор Смолов и будет распевать в стиле фанатов: «Челси! Челси!» – «Бывает и хуже», – отреагирует Арсен).

– У тебя не будет из-за этой ситуации проблем с мотивацией?

– Я сейчас набираю форму, пропустил часть предсезонки. Надо проявлять себя еще больше.

Об общении с «Челси» и шансах уйти зимой

– Я знал, что они и раньше мной интересовались. Зимой, по-моему...

Конечно, приятно, что такие авансы мне выдаются, что большие клубы следят за мной. Я буду стараться еще больше. Да, сейчас что-то не получается, я все понимаю. И критику принимаю. Но я стараюсь, тренируюсь...

– Ты общался с кем-то из «Челси»?

– Да, общался.

– С кем?

– Ну-у, общался. Было предложение, но просто не получилось. Вы знаете, наверное, причины.

– Ты дал свое согласие?

– А как я мог отказаться? Конечно, я дал согласие.

– Трансфер еще может сложиться зимой?

– Надеюсь, что все будет. Возможно.

О желании играть в «Челси»

– Появились слухи, что ради игры в «Челси» ты хотел менять гражданство.

– Да ребят, это были только разговоры. Я не могу это комментировать.

– То есть только разговоры?

– Ничего я не собирался менять. Я собирался играть там и больше ничего.

– Как думаешь, ты потянул бы уровень АПЛ?

– Конечно, там уровень намного выше, чем в РПЛ, но все возможно. Может быть, получилось бы там. А может поехал бы по арендам.

О сообщении в личку от Романо

– Кто самый известный человек, который писал тебе по поводу трансфера в «Челси»?

– Фабрицио Романо писал. Спрашивал, когда я приеду.

– Проверял информацию, получается?

– Думаю, он знал, что предложение было, что все могло состояться.

– Что ответил ему?

– Я со своим косым английским... Сказал, что пока не знаю (смеется).

– Ты говорил, что собираешься учить язык.

– Да, у меня уже такой, приличный английский. Учу, все понимаю.

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский