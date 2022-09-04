«Чуть взгрустнул. Уже отошел». Эмоции Захаряна от срыва трансфера в «Челси»

Верит, что все получится зимой.
После победы над «Уралом» главным героем микст-зоны был не автор чудо-гола Денис Макаров, а человек, который ушел без результативных действий – Арсен Захарян.
Если бы не сложности между английскими и российскими банками, 19-летний полузащитник мог бы в субботу засветиться уже где-то здесь, но переход в «Челси» не получился.
Ценно, что Захарян не закрылся и не включил режим сурового футболиста – вместо этого после матча он доброжелательно высказался на ключевые темы.
Об эмоциях и мотивации в «Динамо»
– Я нормально все пережил. Все еще будет, я думаю.
– Но ведь, когда срывается такой трансфер, это нелегко...
– Понимаю, да. Ну, я чуть-чуть взгрустнул, но уже отошел.
Ребята меня подкалывали. Шутили в раздевалке. Обычные шутки – ничего такого.
(Позже рядом пройдет Федор Смолов и будет распевать в стиле фанатов: «Челси! Челси!» – «Бывает и хуже», – отреагирует Арсен).
– У тебя не будет из-за этой ситуации проблем с мотивацией?
– Я сейчас набираю форму, пропустил часть предсезонки. Надо проявлять себя еще больше.
Об общении с «Челси» и шансах уйти зимой
– Я знал, что они и раньше мной интересовались. Зимой, по-моему...
Конечно, приятно, что такие авансы мне выдаются, что большие клубы следят за мной. Я буду стараться еще больше. Да, сейчас что-то не получается, я все понимаю. И критику принимаю. Но я стараюсь, тренируюсь...
– Ты общался с кем-то из «Челси»?
– Да, общался.
– С кем?
– Ну-у, общался. Было предложение, но просто не получилось. Вы знаете, наверное, причины.
– Ты дал свое согласие?
– А как я мог отказаться? Конечно, я дал согласие.
– Трансфер еще может сложиться зимой?
– Надеюсь, что все будет. Возможно.
О желании играть в «Челси»
– Появились слухи, что ради игры в «Челси» ты хотел менять гражданство.
– Да ребят, это были только разговоры. Я не могу это комментировать.
– То есть только разговоры?
– Ничего я не собирался менять. Я собирался играть там и больше ничего.
– Как думаешь, ты потянул бы уровень АПЛ?
– Конечно, там уровень намного выше, чем в РПЛ, но все возможно. Может быть, получилось бы там. А может поехал бы по арендам.
О сообщении в личку от Романо
– Кто самый известный человек, который писал тебе по поводу трансфера в «Челси»?
– Фабрицио Романо писал. Спрашивал, когда я приеду.
– Проверял информацию, получается?
– Думаю, он знал, что предложение было, что все могло состояться.
– Что ответил ему?
– Я со своим косым английским... Сказал, что пока не знаю (смеется).
– Ты говорил, что собираешься учить язык.
– Да, у меня уже такой, приличный английский. Учу, все понимаю.
Главное по Захаряну в «Челси». Есть ли для него роль? Кто конкуренты? Поможет ли Тухель?
Захарян так и не перешел в «Челси» этим летом. Но еще может перейти зимой
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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