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Сказка 2Drots в Кубке России закончилась. Проиграли «Текстильщику» по пенальти

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Не повезло.

Первый медиаклуб вылетел из Фонбет Кубка России – 2Drots уступили «Текстильщику» в серии пенальти и притормозили на стадии 1/128 финала. Хотя любители и забили первыми (сыграли 1:1), в серии пенальти решающий сэйв сделал вратарь «Текстильщика».

«Текстильщик» отнесся к 2Drots серьезно – а вот болельщики протестовали

• Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов еще перед матчем призывал не прибедняться, говоря о сопернике: «Понятное дело, что в 2DROTS любителями-то и не пахнет. Там все поигравшие, так что сказки рассказывать не надо. Абсолютно нормальная команда, которая прошла сборы, готовилась. Если бы их с улицы собрали – это одно… Они профессионально готовятся. Только рассказывают, что там какие-то блогеры.

Доля правды в смысле такого способа популяризации футбола есть. Просто не надо думать, что там реально играют люди с улицы. На самом деле там собраны достаточно живенькие футболисты, которые в свое время куда-то не пробились, которые хотят доказать, показать. Очень заведенные и мотивированные, хотят удивить».

• А вот болельщики «Текстильщика» не упустили возможности зацепить соперника вот таким баннером на секторе за воротами.

Намек на блогерское происхождение очевиден – можно вспомнить, что болельщики «Зоркого» говорили об «Амкале» (да и некоторые игроки тоже). Клуб в соцсетях едко отзывался о критических комментариях.

Но в целом болельщики отнеслись к Кубку серьезно – полный стадион, все билеты выкуплены (хотя это был будний день). На трибунах появился мощный баннер с подписью «Последний танец самурая» и изображением битвы двух персонажей, которые представляют команды.

Это отсылка к прозвищу 2Drots – самураи. На самом деле у клуба никаких ассоциаций с самураями нет – просто основатели Некит и Жека фанатеют от японской культуры и придумали клубу такой никнейм.

«Текстильщик» выиграл только в серии пенальти – это одна из лучших команд Второй лиги, так что 2Drots в порядке

• Любители забили первыми – после стандарта (эту их сильную черту выделял и Колыванов) мяч в ворота заковырял защитник Илья Сальников. Но в остальном явно больше работы было у голкипера и легенды «самураев» Дмитрия Сычева.

• «Текстильщик» во втором тайме дожал соперника (отличился Илья Карпук), а в серии пенальти оказался удачливее – вратарь Никита Яворский взял удар Артема Талабко. Сычев же не взял ни одного пенальти в серии. «Не так просто играть с такими командами, у них настрой на позитив – бегут, стараются, упираются, причем у них 10 человек в обороне играло. Такие команды очень сложно вскрыть. Когда соперник чуть раскрывался, мы сразу создавали момент. Но по пенальти «Текстильщик» выиграл, футбольный бог оказался на нашей стороне», – сказал Колыванов.

«Хотели преподнести сюрприз, – улыбался на пресс-конференции тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов. – Заставили немножко понервничать [«Текстильщик»]. Но самое главное, что я [соперникам] на поле пожелал повышения в классе».

«Текстильщик» на самом деле одна из лучших команд второго дивизиона – лидирует в своей подгруппе, выиграл шесть матчей из семи с разницей 22-4, а в последних трех встречах победил с разницей 11-0. Плюс ивановцы только в прошлом сезоне выступали в Первой лиге, хоть и без шансов вылетели оттуда. Но теперь явно собираются вернуться.

Игрок 2Drots вышел на матч Кубка России с разноцветными волосами. Он проиграл в челлендже по штрафным ударам

Фото: VK/fc_textil

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