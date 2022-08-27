«Спартак» перевернул матч с «Факелом» за 6 минут – помогли 2 мощных залпа Зобнина и Денисова

Добили мячами Промеса и Рыбуса.
«Спартак» обыграл «Факел» в гостях – 4:1. Воронежский клуб открыл счет на 23-й минуте и лидировал вплоть до начала второго тайма, но затем «Спартак» включился – и перевернул игру за 6 минут.
Первый гол забил Роман Зобнин – после долгой комбинации полузащитник получил мяч на линии штрафной и мощно пальнул в дальний угол, забив второй гол в сезоне. Кстати, Зобнин провел 188-й матч в составе «Спартака» и по этому показателю догнал Романа Павлюченко и Валерия Шмарова.
Почти сразу же подоспел гол 20-летнего Даниила Денисова – полузащитник забил из той же зоны, что и Зобнин. Денисов стал первым игроком 2002 года рождения, отличившимся за «Спартак».
После этого последовало затишье – зато в конце матча «Спартак» опять взорвался. Сначала забил Квинси Промес – на левом фланге технично разобрался с двумя защитниками и с левой всадил в ближний угол.
Точку в матче поставил Мачей Рыбус, который вышел на поле на 67-й минуте. Промес (на этот раз на правом фланге) растерзал игроков «Факела» и прострелил на дальнюю – польскому защитнику оставалось только замкнуть.
«Спартак» после семи туров набрал 16 очков. Это лучший результат команды с чемпионского сезона-2016/17 – тогда после седьмого тура было 19 баллов.
- Дата проведения
- 27 августа, 17.30, «Центральный стадион профсоюзов»
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Факел –
Свинов, Черов (Магаль, 66), Дашаев, Суслов (Мастерной, 73), Божин, Шляков, Акбашев (Гонгадзе, 73), Мендель (Квеквескири, 28), Дмитриев (Шаваев, 73), Аппаев, Максимов.
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Спартак –
Максименко, Джикия, Литвинов, Хлусевич (Пруцев, 80), Зобнин, Мартинс Перейра (Рассказов, 90), Умяров (Чернов, 46), Денисов, Промес, Игнатов (Зиньковский, 46; Рыбус, 67), Соболев.
- Предупреждения:
- Акбашев (3), Максимов (33), Дмитриев (37), Зобнин (49), Максименко (86).
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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