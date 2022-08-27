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«Спартак» перевернул матч с «Факелом» за 6 минут – помогли 2 мощных залпа Зобнина и Денисова

Роман Зобнин Роман Зобнин
Даниил Денисов Даниил Денисов
Мачей Рыбус Мачей Рыбус
Квинси Промес Квинси Промес
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Добили мячами Промеса и Рыбуса.

«Спартак» обыграл «Факел» в гостях – 4:1. Воронежский клуб открыл счет на 23-й минуте и лидировал вплоть до начала второго тайма, но затем «Спартак» включился – и перевернул игру за 6 минут.

Первый гол забил Роман Зобнин – после долгой комбинации полузащитник получил мяч на линии штрафной и мощно пальнул в дальний угол, забив второй гол в сезоне. Кстати, Зобнин провел 188-й матч в составе «Спартака» и по этому показателю догнал Романа Павлюченко и Валерия Шмарова.

Почти сразу же подоспел гол 20-летнего Даниила Денисова – полузащитник забил из той же зоны, что и Зобнин. Денисов стал первым игроком 2002 года рождения, отличившимся за «Спартак».

После этого последовало затишье – зато в конце матча «Спартак» опять взорвался. Сначала забил Квинси Промес – на левом фланге технично разобрался с двумя защитниками и с левой всадил в ближний угол.

Точку в матче поставил Мачей Рыбус, который вышел на поле на 67-й минуте. Промес (на этот раз на правом фланге) растерзал игроков «Факела» и прострелил на дальнюю – польскому защитнику оставалось только замкнуть.

«Спартак» после семи туров набрал 16 очков. Это лучший результат команды с чемпионского сезона-2016/17 – тогда после седьмого тура было 19 баллов. 

Факел – Спартак 1:4 (1:0, 0:4)
Дата проведения
27 августа, 17.30, «Центральный стадион профсоюзов»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 23 Дашаев, 1:1 – 51 Зобнин, 1:2 – 57 Денисов, 1:3 – 90 Промес, 1:4 – 90 Рыбус.
ФакелСвинов, Черов (Магаль, 66), Дашаев, Суслов (Мастерной, 73), Божин, Шляков, Акбашев (Гонгадзе, 73), Мендель (Квеквескири, 28), Дмитриев (Шаваев, 73), Аппаев, Максимов.
СпартакМаксименко, Джикия, Литвинов, Хлусевич (Пруцев, 80), Зобнин, Мартинс Перейра (Рассказов, 90), Умяров (Чернов, 46), Денисов, Промес, Игнатов (Зиньковский, 46; Рыбус, 67), Соболев.
Предупреждения:
Акбашев (3), Максимов (33), Дмитриев (37), Зобнин (49), Максименко (86).

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

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