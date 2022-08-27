«Спартак» перевернул матч с «Факелом» за 6 минут – помогли 2 мощных залпа Зобнина и Денисова

Добили мячами Промеса и Рыбуса.

«Спартак» обыграл «Факел» в гостях – 4:1. Воронежский клуб открыл счет на 23-й минуте и лидировал вплоть до начала второго тайма, но затем «Спартак» включился – и перевернул игру за 6 минут.

Первый гол забил Роман Зобнин – после долгой комбинации полузащитник получил мяч на линии штрафной и мощно пальнул в дальний угол, забив второй гол в сезоне. Кстати, Зобнин провел 188-й матч в составе «Спартака» и по этому показателю догнал Романа Павлюченко и Валерия Шмарова.

Почти сразу же подоспел гол 20-летнего Даниила Денисова – полузащитник забил из той же зоны, что и Зобнин. Денисов стал первым игроком 2002 года рождения, отличившимся за «Спартак».

После этого последовало затишье – зато в конце матча «Спартак» опять взорвался. Сначала забил Квинси Промес – на левом фланге технично разобрался с двумя защитниками и с левой всадил в ближний угол.

Точку в матче поставил Мачей Рыбус, который вышел на поле на 67-й минуте. Промес (на этот раз на правом фланге) растерзал игроков «Факела» и прострелил на дальнюю – польскому защитнику оставалось только замкнуть.

«Спартак» после семи туров набрал 16 очков. Это лучший результат команды с чемпионского сезона-2016/17 – тогда после седьмого тура было 19 баллов.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков