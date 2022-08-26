«Спартак» анонсировал Кейта картинкой с черной икрой. Это отсылка к великой цитате Федуна про бутерброд

Наследие живет.

«Спартак» (уже без Федуна) усилил атаку новым нападающим – свободным агентом взяли сенегальского форварда Бальде Кейта. Воспитанник «Барселоны» последние 5 лет активно меняет клубы: летом ушел из «Кальяри», до этого играл в «Лацио», «Монако», «Интере», «Сампдории».

Красно-белые оригинально намекнули на появление новичка – картинкой с изображением черной икры.

Это отсылка к одной из самых знаменитых цитат Леонида Федуна в «Спартаке» – про трансферы и икру с маслом.

Трансферы – это икра на бутерброд с маслом из хорошего состава. Так говорил Федун

Перенесемся в 2012 год. В январе «Спартак» подписал Динияра Билялетдинова, а в начале февраля Федун в интервью произнес красивую фразу:

«Да, возможны новички еще на две позиции, но назвать их не готов. Если в этом плане все завершится успешно, то это будет уже икра на бутерброд с маслом. Масло у нас уже есть. Команда».

Вот только до 24 февраля (даты закрытия окна) в «Спартак» так никто и не пришел. В апреле болельщики на матче с «Кубанью» вывесили баннер с суровым вопросом: «Где икра, ######## [обманщик]?»

Досталось и Карпину, которого болельщики тоже приложили баннерами «Твое время прошло. Гендиректор , гл. тренер ». Федуну даже пришлось оправдываться:

«Где икра? Пардон, это уже вопрос к селекционерам. У них был чек, а то, что они недоработали, я уже говорил», – отбивался владелец «Спартака».

Весной «Спартак» финишировал вторым, но навязать борьбу «Зениту» не получилось – от первого места отстали на 13 очков. Летом московский клуб провел серьезную трансферную компанию: пришли Ромуло, Инсаурральде и Чельстрем. Но с ними «Спартак» стал четвертым – видимо, на икру не потянули.

Болельщики регулярно припоминали цитату про бутерброд и икру при обсуждении трансферов. А на прошлой неделе, когда закончилась эпоха Федуна в «Спартаке», все еще раз вспомнили гениальное сравнение в сборниках лучших цитат.

Теперь важно, чтобы икра не оказалась имитацией.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко, Александр Вильф