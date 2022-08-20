Сюткин выступит перед матчем «Динамо» и «Спартака». Футбольные строчки в хите «Вася» – ради любимого клуба

Обещал выступить беспристрастно.

Матч 6-го тура между «Динамо» и «Спартаком» откроет выступление Валерия Сюткина – советского и российского певца и музыканта, который получил известность как фронтмен культовой группы «Браво».

Мы уже рассказывали, что приглашение популярных музыкантов на стадион перед матчами РПЛ – это новая традиция лиги. Сюткина неслучайно позвали именно на «Динамо» – «Спартак», в его знаменитой песне «Вася» есть такая строчка: «Футбольный матч «Спартак» – «Динамо», и переполнен стадион».

Сюткин – давний фанат «Спартака», но обещал не показывать этого на выступлении

Когда Валерия попросили дать комментарий о грядущем выступлении, он признался, что давно болеет за «Спартак» – но никак не будет это демонстрировать.

«Поступило приглашение. Я не вижу причин отказаться. У меня есть репертуар, который прозвучит деликатно по отношению к хозяйке стадиона и к команде «Спартак». Я буду сдержан. Никто не узнает о моих пристрастиях. Хорошо выполню свою работу, не более того.

Клубные пристрастия никак не скажутся на моем выступлении. Если бы я пришел на стадион зрителем, дал бы совершенно другой ответ. Мое появление будет максимально сдержанным! Будут песни о Москве вживую на полную катушку. Наша задача – доставить болельщикам удовольствие. Никаких атрибутов на мне не будет! Будет хорошее рок-н-ролльное выступление», – говорил Сюткин.

Как в песне «Вася» появился «Спартак»?

В интервью Starhit от 2019 года Сюткин признался, что строчкой «Футбольный матч «Спартак» – «Динамо», и переполнен стадион» он хотел увековечить память любимого клуба.

В любви «Спартаку» Сюткин признался еще в 90-х: «Я уже долгие годы поклонник «Спартака». Спортивный оракул я неважный, но все же мне кажется, подопечные Олега Романцева должны выиграть (это был прогноз «СЭ» на игру с ЦСКА в 1999-м). Прежде всего, за счет более высокого уровня мастерства. Ну и везение тоже не помешало бы».

«Вася» – дебют Сюткина в «Браво». Героя песни хотели назвать по-другому, но Валерий настоял, чтобы все оставили как есть

«Вася» стала первой песней, которую Сюткин записал в составе группы «Браво». Позже Валерий подробно рассказывал о процессе создания композиции.

«Я приехал на репетиционную базу, прихватив с собой широкополую черную шляпу – для образа. Вхожу в зал, музыканты уже в сборе. Женя Хавтан (создатель группы «Браво» – прим. Sports.ru) с ходу наигрывает мотив – пам-пам-пам-пам и заявляет: «Нам нужна песня про стиляг». А я писал тексты для групп «Фен-о-мен», «Зодчие» и «Телефон», но поэтом себя не считал. Предлагаю: «Жень, давай сценарий сначала набросаем? Про что вообще хотим сказать?»

Тут же родился сюжет: «Красивый герой идет по Москве, все вокруг падают штабелями – и звучит вопрос: кто этот стиляга? «Каждый ответит, каждый ответит… Конечно, Эдик». А все стиляги звали себя как-то вычурно. Нам же хотелось добавить немного иронии. «Может, Петя или Гриша?» И тут наш басист Сережа Лапин говорит: «Вася!» Хавтан в ужасе: «Только не Вася!» А я зацепился за имя: «Стоп, именно Вася. Раз возникло отторжение, значит, публике запомнится». Так родился хит», – говорил Валерий.

Песня вошла в альбом «Стиляги из Москвы», который выпустили на лейбле Sintez Records в 1991 году. Композиция стала главным хитом релиза – возглавила хит-парады, постоянно звучала по радио и стала обязательным элементом всех концертов «Браво».

Что мы знаем о болении Сюткина за «Спартак»?

Музыкант в 2020 году дал интервью порталу Spartakworld.ru, в котором подробно рассказал об истории любви к московскому клубу.

•‎ Начал болеть за клуб после просмотра одноименного фильма: «Болеть за «красно-белых» я решил в середине 60-х годов, когда посмотрел фильм «Спартак» с Кирком Дугласом – хотя мой отец, преподаватель Военно-инженерной академии имени Куйбышева, всегда болел за ЦСКА. Разные предпочтения сделали просмотр футбола и хоккея в семье более интересным».

•‎ Общался с легендами клуба – Федором Черенковым и Николаем Писаревым: «Когда стал артистом, встречался и с Черенковым, и с Писаревым. Во Владивостоке мы с группой «Браво» пригласили на концерт футболистов, а те после него решили отметить наше знакомство и на следующий день сыграли в Находке не так, как хотелось бы Олегу Романцеву. Не проиграли, но и не выиграли. И Романцев сказал, чтобы этих стиляг близко не было с командой. Хотя для меня, как болельщика, период его работы в «Спартаке», безусловно, связан с самыми приятными воспоминаниями».

•‎ «Спартак» часто приглашает на стадион – а с фанатами «красно-белых» Сюткин даже записал песню: «Мне регулярно звонят из «Спартака» и приглашают на стадион. Внимательно относятся, за что благодарен. Недавно я тряхнул стариной и поучаствовал в создании видеоинструкции, как петь «Лучший город земли», песню, которую я исполнял после Муслима Магомаева, когда был солистом «Браво». Записал ее вместе с членами фан-клуба «Спартака». Теперь болельщики поют многотысячным хором на всех матчах: «Песня плывет, сердце поет. Эти слова о тебе, Москва». Так что свою лепту в поддержку команды вношу. Я все равно с ней, несмотря на то, что на стадион не хожу.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Александр Макаров, Дмитрий Донской