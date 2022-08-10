Черчесов и «Монако» Головина аут, камбэки «Рейнджерс» и «Динамо» Киев. Главные сюжеты вечера в ЛЧ

«Ференцварош» не космос.

Фиксируем самое интересное из ответных игр 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Ференцварош» Черчесова вдруг проиграл дома 1:3 и вылетел – дальше Лига Европы

«Ференцварош» Станислава Черчесова неожиданно получил дома 1:3 от «Карабаха» и вылетел из Лиги чемпионов. Хотя после ничьей в Азербайджане (1:1) верилось в сценарий из предыдущих раундов. Там «Ференцварош» тоже не брал первые матчи: были ничья с «Тоболом» (0:0) и поражение от «Слована» (1:2), зато в ответных – два разгрома.

Но здесь получилось иначе: по ходу матча «Ференцварош» уступал 0:3 и только на 86-й минуте парни Черчесова отыграли один гол. В составе «Карабаха» ассистом отметился Рамиль Шейдаев, который когда-то выбирал между сборными России и Азербайджана. А в запасе нашлась легенда «Спартака» Филип Озобич.

«Сегодня мы не смогли показать себя на поле. С самого начала мы не подошли к матчу должным образом. И он прошел не так, как мы планировали.

Мы уступили более доминирующему сопернику. Должен сказать, что это заслуженное поражение. После такого матча можно увлечься эмоциями, поэтому сейчас надо сделать шаг назад, снова спокойно посмотреть матч, и только тогда я смогу его правильно оценить. У меня были слова и для футболистов отдельно, но они мои игроки, а мои игроки лучшие в мире», – резюмировал Черчесов.

Так Черчесов остался с двумя победами в ЛЧ за тренерскую карьеру: «Тобол» (5:1) в 1-м отборочном раунде и «Слован» (4:1) – во 2-м.

«Ференцварош» отправился в квалификацию Лиги Европы. Соперник там – «Шэмрок Роверс» из Ирландии.

«Монако» тоже мимо группы, камбэк «Рейнджерс», экстра-таймы Динамо» Киев

• ПСВ прошел «Монако» в самой статусной паре раунда. Эйндховенцы забили первыми, потом пропустили дважды – и до 89-й минуты вылетали (в первом матче было 1:1).

Героем стал Люк де Йонг: сначала сделал голевую на Эрика Гутьерреса, а в экстра-тайме забил сам . 3:2!

Кстати, только Клас-Ян Хунтелар забил больше голов за голландские команды в Европе в XXI веке (24), чем де Йонг (22).

Монегаски с Головиным вновь остались без Лиги чемпионов. Александр отыграл 53 минуты.

• Киевское «Динамо» тоже устроило камбэк – перевернуло игру со «Штурмом» в дополнительное время . Неделю назад киевляне победили 1:0, а здесь «Штурм» забил и вел в счете до 97-й минуты. Но «Динамо» отыгралось. После удаления у австрийцев забили и второй – на 112-й! Тут герой – Виктор Цыганков (у него 1+1).

• В матче загребского «Динамо» и «Лудогорца» случился настоящий концерт (4:2), но счет не главное. Тут назначили сразу три пенальти, а «Лугодорцу» дали три красные карточки – на 17-й, 37-й и 87-й. Потом красную получил еще и тренер «Лудогорца» Анте Шимунджа. Он показал жест Жозе Моуринью в «Интере» – скрестил руки будто в наручниках.

«Вы можете схватить меня, арестовать, но моя команда сильна и все равно победит, даже если нас оставят вдевятером», – расшифровывал послание Жозе после двух удалений в матче с «Сампдорией» в 2010-м.

• «Рейнджерс» в первом матче проиграли бельгийскому «Лестеру» – «Юниону» (0:2). В ответной игре шотландцы показали характер: загрузили дерзкому сопернику три и отправились в следующий раунд.

• «Буде-Глимт» после 5:0 в Норвегии мог не нервничать с «Жальгирисом». Закончили 1:1, но есть печальный момент – травма российского вратаря Никиты Хайкина, его пришлось заменить на 15-й минуте.

• А вот «Маккаби» пришлось понервничать: после 4:0 с «Аполлоном» казалось, что миссия выполнена, но киприоты забили два гола уже к 26-й минуте. Правда, на большее их не хватило – дальше прошли израильтяне.

Какие пары дальше?

Таким будет плей-офф квалификации ЛЧ:

«Карабах» – «Виктория» Пльзень;

«Буде-Глимт» – «Динамо» Загреб;

«Маккаби» Хайфа – «Црвена Звезда»;

«Копенгаген» – «Трабзонспор»;

«Динамо» Киев – «Бенфика»;

«Рейнджерс» – ПСВ.

Первые матчи пройдут 16-17 августа, ответные – 23-24 августа.

Фото: globallookpress.com/Marius Simensen, IMAGO/Revierfoto