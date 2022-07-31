«И кто бы что ни говорил, мы будем жить». Фанаты ЦСКА бойкотируют матчи, но красиво пришли к команде с «Дельфином»

Призывают покупать абонементы.

ЦСКА отлично стартовал в чемпионате – две уверенные домашние победы над «Уралом» и «Сочи». В третьем туре команде Владимира Федотова едет в Нижний Новгород. Перед игрой с «Пари НН» армейцы получили заряд положительных эмоций: домашнюю тренировку перед выездом посетили активные фанаты ЦСКА – объединение под названием «Люди в черном».

Болельщики заряжали на фоне баннера с надписью: «И кто бы что ни говорил, мы будем жить!». Это – строчка из песни Дельфина под названием «Я буду жить», выпущенной в 1999 году.

Посыл ясен: фанатов нет на стадионах, но они никуда не исчезли, все еще активно поддерживают команду.

На фоне баннера No ultras – no party фанаты кричали: «ЦСКА всегда будет первым!» Футболисты и тренерский штаб с удовольствием поддержали.

Особое внимание фанаты уделили новичку – хавбеку Саше Здьелару, пришедшему из «Партизана». «Мы знали, насколько высоко тебя ценили в Сербии. Теперь ты в братском клубе», – эмоционально говорил в мегафон один из фанатов. Специально для футболиста заготовили заряд: «ЦСКА, «Партизан» – братство верности и чести».

«Люди в черном» бойкотируют матчи ЦСКА из-за введения Fan ID – но призывают покупать абонементы

Причина массового посещения болельщиками тренировки ЦСКА очень проста – они бойкотируют Fan ID. Об этом «Люди в черном» объявили еще в начале февраля, но в середине июля выпустили новое заявление, где призвали остальных болельщиков клуба покупать абонементы, но бойкотировать матчи.

«Да, возможно, кому-то этот призыв покажется странным, учитывая грядущий бойкот всех матчей РПЛ. Но абонемент – это не только пропуск на все домашние матчи. Это твое финансовое участие в жизни клуба, это гарантия того, что выкупленное место останется пустым и одним человеком в кокошнике на фанатских секторах будет меньше.

Понимаем, что не каждый готов, особенно в нынешние непростые времена, расставаться с деньгами только ради идеи, однако для того, чтобы это было именно бойкотом, а не просто отказом от посещения матчей, мы, объединение «Люди в черном», призываем всех поступить именно так. Уважение многим, кто уже продлил!» – говорится в заявлении объединения.

Фото: vk.com/pfc_cska