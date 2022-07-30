Абаскаль перед домашним дебютом: не сделает из «Спартака» «Барсу», против критики судей, видит Мозеса десяткой

Жалобы на судейство – пустая трата времени.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал интервью клубной пресс-службе перед первым домашнем матчем – сегодня примут «Оренбург». Испанец рассказал об отношении к российским судьям, комфортной позиции для Мозеса и поделился воспоминаниями об игре за академию «Барселоны». Выбрали самые любопытные моменты разговора.

Уважает работу арбитров и считает жалобы на судейство пустой тратой времени

«Я с уважением отношусь к работе судей. Задача команд – набирать очки, а арбитров – верно оценивать все эпизоды на поле. Все мы можем ошибаться, но важно прогрессировать и расти. Когда я работал в Греции, там на принципиальные матчи часто приглашали иностранных судей. Но мне кажется, что правильнее доверять своим арбитрам. Только так они смогут совершенствоваться. Что же касается жалоб на судейство, то лично я считаю это пустой тратой времени. Разумеется, клуб должен вести диалог с федерацией на эту тему, ведь нужно понимать, как сегодня трактуются те или иные эпизоды.

Но тренеру или игрокам говорить об этом после матчей, на мой взгляд, бесполезно. Эту энергию правильнее тратить на то, чтобы лучше играть и не зависеть в итоге от судейских решений».

Правда, тут же тренер потратил энергию.

«Удивил момент в Грозном, когда судья не назначил пенальти в ворота соперника. Если нарушения не было, мы должны были подавать угловой. А судья показал голкиперу вводить мяч в игру от ворот. Это было очень странно».

На позиции «десятки» Мозес чувствует себя лидером

«Мы [с Мозесом] провели три или четыре основательных беседы, когда он вернулся. Я понял, что Виктор – очень разумный и ответственный игрок, который хочет доказать свою преданность команде. Решил использовать его на позиции десятки, потому что в этой роли он чувствует себя лидером. И это вдохновение компенсирует то, что он пропустил работу с нами в Тарасовке.

Характеристики Мозеса позволяют ему быть оптимальным связующим звеном между полузащитой и атакующей линией. При этом он обладает отличным ударом. Так что на этой позиции он особенно эффективен. В полуфланге Виктор тоже полезен, а вот на фланге оказывается далеко от ворот. Поэтому я не вижу его игроком бровки. Только если речь идет об оборонительных действиях».

Не хочет делать из «Спартака» российскую «Барселону». Уверен, что доминировать на поле можно без мяча

«Ни в коем случае нет желания делать из «Спартака» российскую «Барсу» – если только по количеству титулов и психологии победителя. Но не с точки зрения игры. Все же у меня немного другая философия. «Барселона» – это про тотальный контроль мяча, желание закатить мяч в ворота после сотни передач. Мне же нравится играть более вертикально: вынуждать соперника освобождать пространство, чтобы мы могли врываться в свободные зоны, использовать скоростные качества игроков.

Как доминировать на поле без владения? Иногда, отдавая мяч сопернику, ты вынуждаешь его больше раскрываться, получаешь больше пространства. Поэтому порой владение соперника можно обратить в свою пользу – грамотно выстроить оборону, забрать мяч и быстро наказать соперника атакой. Но все зависит от соперника, поэтому хорошая команда должна уметь быть хамелеоном.

Называет оператора «Спартака» Чаловым. Почему?

«Сейчас обязанности в тренерском штабе распределяются так: Василий Кузнецов и Александр Мельников отвечают за подготовку вратарей. Фернандо Перес Лопес и Саша Зайченко – за физподготовку. Владимир Слишкович в первую очередь занят анализом соперников, а Карлос – подготовкой к тренировкам. Кроме того, важную работу выполняют оператор команды Федор Киселев и аналитик Даниил Баженов.

Почему называю оператора Чаловым? Потому что это второй человек с таким именем в моей жизни – в «Базеле» я работал с Федором Чаловым. Оба Феди, которых я теперь знаю, очень любят улыбаться – это их общая черта. Больше никому прозвищ пока не придумал. Мне бы имена запомнить. Сплошные Саши, Паши, Леши. Легко запутаться!»

Вспомнил, как в академии «Барсы» играл с Жорди Альбой и Джовани дос Сантосом

«Во время игровой карьеры я был нападающим. И не очень хорошим. Хотя забивал много, потому что в академии «Барселоны» моими партнерами были Жорди Альба, Джованни дос Сантос, Яго Фальке. После их передач оставалось только подставлять ногу.

После Барселоны я вернулся в родную Севилью, и мне стало сложно находить в себе мотивацию, чтобы продолжать. Во-первых, мне не нравился собственный уровень. Во-вторых, сложно было смириться с тем, что после «Барсы» я оказался в футбольной среде, которая объективно была намного слабее.

Я большой счастливчик: мало кому выпадает честь провести несколько лет в «Ла Масии». Это огромный жизненный и футбольный опыт. Там собираются лучшие таланты не только из Испании, но и из других стран. И там тебя учат, как правильно добиваться успеха, воспитывают хороший футбольный вкус.

Не жалею, что завершил карьеру в 19 лет – хотя принять это решение было сложно. Я из спортивной семьи. Мой папа – профессиональный регбист, брат – гандболист. И от меня тоже ждали многого, особенно когда в 13 лет я попал в «Ла Масию». Поэтому, когда вернулся домой, ловил на себе разочарованные взгляды. К счастью, это продолжалось недолго, потому что вскоре я четко определился с тем, чем хочу заниматься. В девятнадцать я решил начать путь тренера».

Фото: spartak.com