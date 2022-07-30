«В судейскую зашел Галицкий, и вы теперь судите по-другому?» Григорий Иванов взбешен работой Москалева

У него две претензии, одна резонная.

Президент «Урала» Григорий Иванов возмутился работой арбитра Владимира Москалева в матче с «Краснодаром» (1:3). Две ключевые претензии: 1) возможный пенальти в начале игры, 2) эпизод с падением Алексея Ионова и пенальти уже в ворота команды Иванова.

Пламенный спич Иванова с ехидной отсылкой к Галицкому

Вот главное из небольшого, но сурового интервью «Спорт-Экспрессу»:

– Ну а что мне о судьях говорить? Вы разве сами ничего не видели? На 1-й минуте не ставит чистый пенальти в ворота гостей... Там чистая рука была! А они нам потом рассказывают: это не рука, это не совсем то... Ну как так-то? Вся страна видит, что это рука, а у арбитра свое мнение... Его зовут посмотреть монитор, а он все равно говорит: не пенальти...

– У вас вопросы только по этому эпизоду?

– Почему? А второй пенальти в наши ворота? Их игрок сам втыкается в Помазуна... Все же видно. А арбитр показывает на точку. Ну первый пенальти еще был – ладно. Но тут-то... Как же так?

– Обратитесь в ЭСК?

– Конечно, будем обращаться. А как же? Только счет уже на табло...

Я вот подошел к арбитру после матча и говорю ему. Без оскорблений спрашиваю: «Мне тоже, может, в раздевалку зайти? В прошлом туре в судейскую зашел Галицкий, и вы теперь судите по-другому?»

Иванов имел в виду ситуацию, когда Сергей Галицкий зашел в судейскую после матча со «Спартаком» в прошлом туре. За это КДК оштрафовал «Краснодар» на 200 тысяч рублей и обязал клуб провести один домашний матч на нейтральном стадионе в другом городе. Правда, условно: испытательный срок – до конца сезона-2022/23.

Пенальти на Ионове и правда спорный. А вот к руке защитника вопросов нет

Разберем обе претензии Иванова.

• На 3-й минуте прострел Игоря Коновалова нашел руку летнего новичка «Краснодара» Михайло Баняца – она была позади корпуса футболиста. Судейская бригада Москалева не посчитала это основанием для пенальти – и, скорее всего, не ошиблась.

«Рука в естественном положении внизу. Все ок. Проверка проведена быстро. Не может не радовать. Москалев и [арбитр на ВАР Павел] Шадыханов сработали хорошо», – вердикт от телеграм-канала «Але, рэф!», который ведет бывший арбитр Анатолий Синяев.

• А вот эпизод со вторым пенальти в ворота «Урала» не такой уж и понятный. На 70-й минуте Алексей Ионов воспользовался классной передачей Сперцяна и опередил Помазуна на рывке. Показалось, что кипер рукой зацепил ногу Ионова на углу вратарской – Москалеву этого было достаточно для пенальти. Потом его позвали посмотреть ВАР, и главный судья оставил решение в силе.

«В динамике с общего плана (ровно как и с позиции Москалева) похоже было на 11 метров. Но повторы с разных ракурсов не просто так придумали. Ключевой момент – вратарь положил руки на газон и не делал дополнительного движения в нападающего.

Это как игрок врезался бы в уже стоящего на пути защитника и попытался заработать пенальти. Поддерживаю Шадыханова, для которого ошибка была очевидной», – еще одно мнение от «Але, рэф!».

Кажется, на этот раз эмоции Иванова можно понять.

Фото: fc-ural.ru