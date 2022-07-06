Стал директором по стратегическому развитию.

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в последнее время проявлял себя высказываниями о событиях на Украине, но теперь вернулся в футбол – и стал директором по стратегическому развитию «Торпедо».

Такой должности раньше в менеджменте не было – ее создали специально для Геркуса. В зоне его ответственности и спортивная вертикаль, и коммерческая деятельность с маркетингом.

«Для меня это серьезный вызов, большая ответственность и очень волнующее событие. Готов употребить весь свой профессиональный опыт, знания и энергию для развития клуба, увеличения эффективности его коммерческих структур, приумножения числа его болельщиков и развития вертикали подготовки игроков. Уверен, что вместе с коллегами мы сможем вывести клуб на новый уровень», – сказал Геркус.

Так-так, но ведь Геркус четко говорил: в «Торпедо» не пойду

Да, и совсем недавно. Вот выдержка из декабрьского интервью «Матч ТВ»:

– В клуб ФНЛ пошли бы?

– Зависит от клуба. В «Торпедо» не пошел, например.

– Фундаментально расходитесь с владельцами?

– Фундаментально расходятся болельщики. Локомотивские не любят торпедовских, причем сильно. Тяжело работать в таких условиях, поэтому когда забрезжила перспектива, даже не стал обсуждать . В другой клуб ФНЛ, особенно с амбициями подняться выше, может, и пойду, почему нет? Зависит от обстоятельств.

Болельщики «Торпедо» в комментариях под объявлением о назначении Геркуса не очень рады появлению экс-президента «Локо».

Недавнее заявление Геркуса теперь выглядит нелогично. Он и сам это понял, потому что в телеграм-канале попытался пояснить:

«Думаю, что должен сказать несколько слов болельщикам «Локо» о моих изменившихся жизненных обстоятельствах. О «Торпедо».

Друзья! Мне было очень интересно и очень круто работать в вашем Клубе. Я старался не за страх, а за совесть. У меня остались самые теплые воспоминания и, надеюсь, у вас тоже. Но время идет, у «Локо», как известно, свой путь, у меня свой. Я желаю вам удачи и болельщицкого счастья, ну а я займусь тем, что люблю и, надеюсь, умею делать».

А давно у фанатов «Локо» и «Торпедо» вражда?

Возможно, дерби «Локомотива» и «Торпедо» – не самое раскрученное в России, но у фанатов плохие отношения еще с конца 90-х. Корни конфликта – в Советском Союзе, но причину вряд ли назовут даже сами фанаты.

Предполагается, что дело просто в серии совпадений: за «Торпедо» болела в основном интеллигенция, за «Локо» – больше железнодорожники и другие работяги; ни у тех, ни у других не было таких масс, чтобы всерьез тягаться со «Спартаком», ЦСКА или «Динамо» – зародилась конкуренция на своем уровне; когда «Локомотив» пошел вверх, «Торпедо» как раз покатилось – на этом фоне у одних появилось больше поводов насмехаться, у других – обижаться на это.

Отчасти из-за локомотивского прошлого в «Торпедо» были проблемы у Сергея Игнашевича – серьезные конфликты с фанатами. Игорь Лебеденко тоже после появления в «Торпедо» в 2019-м столкнулся с жестким приемом трибун из-за времени в «Локомотиве» до того.

«Я раньше реально не знал, что фанаты «Локомотива» и «Торпедо» враждуют. Вот честно, – признавался Лебеденко. – Никто мне об этом не говорил – тогда и у «Торпедо» мало фанатов на трибуны ходило, и у «Локомотива». Меня же сначала критиковали не за сам факт перехода, а за то, что я якобы что-то сказал нехорошее болельщикам. Так утверждало руководство клуба.

Хотя я ничего плохого на протяжении всей карьеры не говорил. Потом спросил как-то у фанатов: «Ну и что такого я сказал?» Уже никто и не помнил, зато стали припоминать сам факт перехода. Но если болельщики клубов так враждовали, зачем тогда «Локомотив» меня подписывал?! Не понимаю.

Перед переходом [в «Торпедо»] пообщался [с фанатами]. Предупредили: будет много негатива с трибун. Я говорю: «У меня трое детей, вся семья будет на первом матче». Отвечают: «Может, не надо?» Я говорю: «Нет, они должны быть. Если хотят спортивную карьеру, должны видеть, как бывает в жизни».

Дети спросили: «Пап, почему так?» Я объяснил. Если бы я об этом просто рассказал, они бы не представили и не поняли. А так прочувствовали, услышали, восприняли и – может быть – поняли, что это часть большого сурового спорта», – вспоминал Игорь в интервью Sport24.

Но в итоге Лебеденко приняли – а как будет с Геркусом?

Фото: torpedo.ru