Почему бы и нет.

«Зенит» этим летом отправился на шоппинг в «Сочи»: нападающий Матео Кассьерра едет в Петербург, вслед за ним может перейти и защитник Родригао. Рассказывая о грядущих трансферах, гендиректор «Зенита» Александр Медведев выдал потрясающую фразу.

То есть процесс не комментируем, но к заключению контракта с Кассьеррой близки.

Забавно, но это даже не первый комментарий Медведева по Кассьерре, хотя результата – официального объявления о переходе – все еще нет. На прошлой неделе гендиректор «Зенита» охарактеризовал ситуацию с трансфером такой фразой:

«Все играли в детскую игру «Горячо или холодно». На сегодня могу сказать, что тепло. Будут ли ещe новички? Не исключено».

Так все же комментируем процесс или нет?

Медведев уже говорил, что не комментирует процессы. А потом комментировал процессы

Медведев этим летом уже напоминал про один из главных принципов «Зенита» , когда его спрашивали про переход Бакаева.

Впервые фраза «Не комментируем процесс, только результат» прозвучала 2 августа 2019-го на презентации Малкома в качестве игрока «Зенита». Так Александр охарактеризовал интерес к Чистякову и Мартыновичу:

«У нас есть принцип: «Мы не комментируем процесс, мы комментируем результат», – сказал среди прочего гендиректор.

А вот такие цитаты Медведева можно найти в заголовках Sports.ru в конце июля 2019-го. Как раз про Малкома.

Последняя фраза – отсылка к сотрудничеству «Зенита» и «Эрмитажа».

Тем же летом несколько игроков «Зенита» перешли в «Сочи». Вот так генеральный директор петербургского клуба не комментирует процесс.

Межсезонье-2020 – и продление контракта с Кузяевым. Ничего про процесс Медведев не сказал.

Прыгаем в зиму-2022. Тут сразу несколько трансферных саг, о которых Медеведев ничего не сказал: переход Сергеева, переход Юри Алберто и уход Азмуна в «Байер».

Прямо сейчас обсуждается аренда Юри Алберто в «Коринтианс». Из клуба не просочилось ни одной детали переговоров.

Александр Медведев всегда открыт для комментариев по поводу переходов, это здорово!

Фото: fc-zenit.ru