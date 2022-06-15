Кто в штабе Федотова? Вместе играли в «Урале» начала 2000-х, вывели стандарты «Сочи» на топ-уровень

Знакомимся с новыми тренерами ЦСКА.

Владимир Федотов, один из лучших тренеров России последних четырех лет, подписал долгосрочный контракт с ЦСКА. В Москву Федотов переезжает не один, а с тремя помощниками из «Сочи».

Кто они?

Олег Фоменко, 49 лет

Первый ассистент Федотова.

Как игрок никогда не добирался до высшей лиги. Лучшим отрезком в карьере стала пятилетка в «Амкаре» (1997-2002). «У меня был шанс в 1999 году. Ездил на просмотр в Самару, прошел один сбор, Александр Тарханов тогда «Крылья» тренировал. Но клубы не договорились. В том году закончились контракты с «Амкаром» у Кости Зырянова и Сережи Яковенко – они перешли соответственно в «Торпедо» и «Факел».

Я был единственным игроком центра поля, кто оставался на контракте. Поэтому в конце концов меня и не продали. Понятно, что не в «Спартаке», но в средних клубах высшего дивизиона, считаю, вполне мог заиграть», – рассказывал Фоменко.

Большая часть тренерской карьеры Фоменко прошла в «Краснодаре». При Сергее Ташуеве и Славолюбе Муслине тренерский штаб обсуждал вместе все вопросы, при Олеге Кононове Фоменко отвечал за оборону, при Мураде Мусаеве – за стандарты. «Игорь Шалимов за все больше отвечал сам», – отмечал Фоменко.

В сезоне-2019/20 Фоменко возглавил «Краснодар-2», но спустя четыре месяца покинул клуб. В январе 2020-го оказался в штабе Федотова – они вместе играли за «Урал» в 2003-м.

«У нас есть тренерский совет, как в «Краснодаре» при Ташуеве и Муслине. Тут нет такого, что кто-то конкретно отвечает за оборону или атаку – все обсуждается в процессе. Только Мурат Искаков работает над стандартами», – рассказывал Фоменко в интервью Sports.ru летом 2020-го.

Мурат Искаков, 49 лет

В штабе Федотова отвечает за стандарты.

Большую часть игровой карьеры провел в нальчикском «Спартаке» (тогда выступал в первой лиге) и Казахстане. В 2010-м возглавил молодежку Нальчика, а затем долго помогал Юрию Красножану – работал ассистентом в «Локомотиве», «Анжи», «Кубани» и сборной Казахстана.

В 2016-м оказался в «Тамбове», который тогда возглавил Андрей Талалаев. С ним Искаков пересекался в штабе Красножана в «Кубани». Летом 2018-го Искаков стал главным тренером «Тамбова» и практически вывел команду в РПЛ.

Искакова уволили из «Тамбова» за шесть туров до конца сезона, когда команда лидировала с четырехочковым отрывом. «Решение о прекращении сотрудничества далось нелегко. Это сложный момент. Однако необходимо двигаться дальше, делать важный шаг вперед. Правильным ли он окажется, покажет время. Перед нами стоят амбициозные и серьезные задачи, впереди решающий отрезок сезона и ключевые матчи, в которых команда уже не имеет права на осечку», – говорил президент «Тамбова» Арсен Габуев.

После «Тамбова» Искаков несколько месяцев возглавлял курский «Авангард», а зимой 2020-го оказался в «Сочи».

В сезоне-2020/21 «Сочи» стал второй командой РПЛ по голам со стандартов без учета пенальти (11). В прошедшем чемпионате в атаке выступили немного хуже (8, пятое место в лиге), зато прибавили в обороне (пропустили на 2 мяча меньше, 6 против 8 в 2020/21, вошли в топ-4 по качеству допущенных моментов).

Радик Ямлиханов, 54 года

В 22 года как игрок добрался до дубля киевского «Динамо», но за основу так и не сыграл. Дальше были шесть лет в «Факеле» (с перерывом) и четыре – в «Уралмаше», где и произошла встреча с Федотовым. В 2003-м Ямлиханов вернулся в Екатеринбург – тогда и образовалось трио с Федотовым и Фоменко.

Как тренер работал в низших российских и украинских лигах и в качестве главного, и в качестве ассистента. Единственный опыт на высшем уровне до попадания в штаб Федотова – павлодарский «Иртыш».

С Федотовым-тренером – с 2018-го, когда Владимир приехал спасать «Оренбург», скатившийся на 13-е место в ФНЛ. Зимой 2020-го Ямлиханов ушел в «Сочи» вслед за Федотовым, летом 2022-го – в ЦСКА.

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев; pfcsochi.ru