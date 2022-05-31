Ротенберг покидает «Локомотив». С 2016-го у него 360 игровых минут и несколько операций

Уходит эпоха!

История Бориса Ротенберга в «Локомотиве» подошла к концу. Клуб оставит 36-летнего защитника без контракта, в соцсетях с ним уже попрощались. За шесть лет с москвичами Борис забрал аж пять титулов: золото РПЛ-2017/18, три Кубка России (в 2017-м, 2019-м и 2021-м) и Суперкубок-2019.

Ротенберг всего пять раз выходил в старте «Локо», а в декабре 2018-го порвал кресты и очень долго лечился

Карьера Бориса в «Локомотиве» сплошь окутана болью и травмами. Хотя в первые 2,5 года он даже иногда играл: с августа 2016-го по декабрь 2018-го он провел 360 минут во всех турнирах. Это уложилось в 17 выходов на поле, 12 из них – на замену после 80-й минуты (5 – на 90-й).

Последний матч за «Локомотив» Ротенберг провел 5 декабря 2018-го – сыграл в четвертьфинале Кубка России против «Рубина» (1:0). Борис тогда в пятый раз за все время вышел в старте, но провел на поле всего 16 минут – получил страшную травму крестов и заменился на Рифата Жемалетдинова. Лечение получилось для Ротенберга очень тяжелым.

Борису сделали операцию в итальянской клинике «Вилла Стюарт».

Тогда игрок не сдавался и хотел вернуться на поле: «Многие считают, что Ротенберг заканчивает карьеру. Но история Ротенберга на футбольном поле еще не закончилась».

• В марте 2019-го у Бориса обнаружили инфекцию. На сборе у Ротенберга поднялась температура. «У него было заражение крови. Хорошо, что он вообще находится сейчас с нами», – говорил агент защитника Дмитрий Селюк.

«Во время операции колено Бориса было инфицировано. Увы, такое бывает. Это жестокая статистика. Любая, даже самая простая операция – это риск. Международная статистика говорит, что вероятность инфицирования во время операции – 0,04%», – объяснил в интервью «Чемпионату» врач «Локомотива» Никита Карлицкий.

После этого Ротенберг перенес новую операцию – уже в Барселоне у доктора Рамона Кугата. Восемь месяцев пил антибиотики и не тренировался. «Мало что осталось от мышц», – говорил Карлицкий.

• В апреле 2019-го Селюк заявил, что в проблемах защитника виновата клиника «Вилла Стюарт» – объяснил, что заражение пошло оттуда, поэтому пришлось сделать еще одну операцию.

• Сторона Ротенберга видела и вину медицинского штаба «Локо». «Спорт-Экспресс» писал, что, по мнению представителей игрока, врачи могли заметить проблему раньше, тогда лечение прошло бы проще.

• Медицинский штаб планировал, что Ротенберг вернется в общую группу в декабре 2020-го. Не сложилось: в январе 2021 года «Локо» сообщил, что у защитника прошла очередная операция – удалили фиксирующую пластину из колена.

В конце 2021-го с Ротенбергом продлили контракт, а через несколько месяцев он попал под санкции

Сейчас у Бориса закончился полугодовой контракт, который предложили ему в декабре 2021-го. Дмитрий Селюк тогда отреагировал на продление так: «Клуб поступил достойно. «Локомотив» выбрал европейский вектор. Они не бросили игрока, в травме которого они и виноваты. Делают все, чтобы он поправился. Боря работает как тигр. Очень профессионально. Врачи говорят, что зимой он будет работать в общей группе. Надеемся, что так оно и будет».

Но в апреле 2022-го для Ротенберга пришли и плохие новости: Великобритания расширила пакет санкций против россиян, связанных с футболом. Тогда под них попал и защитник «Локомотива», а вместе с ним ограничения наложили на президента РФС Александра Дюкова (возглавляет «Газпром нефть») и Леонида Михельсона (входит в попечительский совет РФС и руководит «Новатэком»). Санкции предусматривают запрет на въезд в Великобританию и блокировку всех имеющихся британских активов.

Теперь Борису уготовлена должность в клубе?

Возможно. Например, Дмитрий Селюк предлагал его на роль спортивного директора «Локо»: «После истечения контракта решать [Александру] Плутнику (председатель совета директоров клуба – Sports.ru). Бориса могут пригласить на должность в клубе, где он будет полезен. На мой взгляд, Боря смог бы быть спортивным директором. У него есть нужное образование. Он мог бы быть связующим звеном между командой и высшим руководством».

Юрий Семин тоже несколько раз говорил, что Ротенбергу подойдет эта должность. «Это независимый человек, который знает футбол изнутри. Ему не нужны никакие взаимоотношения с агентами, он будет отталкиваться в первую очередь от квалификации футболистов. Только если игрок подходит клубу, он станет разговаривать с агентами. Причем с разными, а не одними и теми же», – сказал Семин.

Но это пока лишь теория, по будущему Бориса еще ничего не известно. «Поговорим с ним и обсудим дальнейшие действия, тогда станет ясно», – прокомментировал Селюк.

Фото: fclm.ru