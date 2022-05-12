Всего 2-й раз в истории «Спартак» – «Динамо» в финале Кубка. Такое было вскоре после войны: играли Бесков, Симонян и Нетто

Включаем машину времени.

«Спартак» и «Динамо» сыграют в финале Кубка России – и это очень редкая вывеска для решающего матча кубкового финала.

Для российской истории вообще первая, да и с учетом советской – всего второй случай!

А первый – аж 72 года назад. Включаем машину времени и отправляемся в 1950-й.

«Спартак» шел к финалу через «Зенит» и ЦДКА. Динамовцев вел наставник Яшина

У красно-белых зарождалась мощная команда, которую называли золотой и одной из лучших в истории «Спартака». За «Динамо» первый сезон проводил Лев Яшин – правда, он был третьим номером и в финале не сыграл. Основным вратарем тогда был Вальтер Саная – считается, что он шефствовал над юным Яшиным.

Обе команды к финалу – а для них тогда турнир начался со стадии 1/8, прямо как сейчас для спартаковцев благодаря еврокубкам – шли уверенно: «Спартак» обыграл 7:0 кишиневский «Буревестник», потом выбил «Зенит» (3:1) и ЦДКА (4:0).

«Динамо» дважды выиграло по 7:0 – у ереванского «Динамо» и куйбышевских «Крыльев», а между ними в полуфинале доигрались до овертайма с «Локомотивом» (2:1).

Немного о нравах и особенностях времени: в советском кубке действовала система с переигровками. «Спартак» и «Динамо» всех побеждали сразу, а вот, например, «Крыльям Советов» в 1/8 финала с ташкентским «Домом офицеров» пришлось играть аж три раза: 15 и 16 октября сыграли по 0:0 (с дополнительным временем оба раза!), 18-го куйбышевцы все-таки выиграли 2:0 по пути к полуфинальному разгрому от «Динамо».

В 1/32 финала участвовали аж восемь разных «Домов офицеров»: из Ашхабада, Минска, Новосибирска, Петрозаводска, Риги, Свердловска, Тбилиси плюс ташкентский, вместе со свердловчанами дошедший дальше всех.

«Динамо» получило разгром в финале дома. «Спартак» взял уже 3-й Кубок СССР после войны

Финал проводили 6 ноября – к тому моменту оставалось сыграть только пару отложенных матчей чемпионата, все ключевые позиции были распределены: «Динамо» подходило к решающему матчу за Кубок СССР как серебряный призер, «Спартак» в том сезоне остался без медалей, закончил пятым.

Правда, лучшим бомбардиром стал спартаковец Никита Симонян – с рекордными 34 голами при чемпионате из 36 туров. Планка продержалась до 80-х, когда превзошел Олег Протасов из «Днепра».

Для динамовцев финал был домашним: 50 тысяч московских зрителей пришли на стадион в Петровском парке. И смотрели матч в ноябрьский ветер, дождь и при температуре около нуля.

«Спартак» уверенно разобрался с соперником: дважды забил в первом тайме, добавил третий после перерыва (3:0). Голы у Олега Тимакова, Виктора Терентьева и Николая Дементьева.

Так спартаковцы выиграли уже пятый Кубок СССР – и третий послевоенный: побеждали в 1938-м и 1939-м до, затем в 1946-м и 1947-м сразу после Великой Отечественной. Потом, кстати, взяли паузу на восемь лет: трижды выигрывали чемпионат, но с кубковым форматом не складывалось.

Легенды «Спартака» создавали тот самый стиль – под руководством идеолога Дангулова

В составе «Спартака»-1950 – сплошь легенды. Игорь Нетто, Василий Соколов, Алексей Парамонов, Никита Симонян, Николай Дементьев. Ну а главным идеологом того «Спартака» был тренер Абрам Дангулов – именно ему приписывают создание современного спартаковского футбола: с короткими передачами и треугольниками, «Спартак» не играл жестко, не играл в длинный пас и «бей-беги», в отличие от других советских команд того времени. Как раз Парамонов, Симонян и другие удачно переносили идеи Дангулова на поле.

«Мяч у спартаковского нападения идет от игрока к игроку как бы углами и треугольниками: в конце концов, вершина одного из них острием своим вонзается в ворота противника. Это требует высокого совершенства в обработке мяча, безукоризненно точного понимания задачи, безошибочного взаимодействия игроков и очень сложного рисунка игры», – отмечал известный писатель Лев Кассиль, болельщик «Спартака».

Мы как раз недавно рассказывали о герое, благодаря которому зародился спартаковский стиль.

В послевоенном «Динамо» тоже были большие звезды: Сергей Соловьев, Сергей Сальников (который как раз в 1949-м перешел из «Спартака», а через пять лет вернулся) и, конечно же, Константин Бесков – глыба, объединяющая клубы. Именно при нем как главном тренере «Динамо» выиграло свой последний трофей.

Кстати, еще про особенности времени: переход Сальникова в «Динамо» был вынужденным. «Сергей объяснял свое решение вескими причинами: неожиданно без всяких оснований был арестован отчим. И Сальников надеялся, что, став динамовцем, сможет тем самым как-то облегчить его участь», – рассказывал Никита Симонян.

В 50-е «Спартак» и «Динамо» стали главными соперниками.

70 с лишним лет спустя они второй раз разыграют Кубок страны.

Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской; spartakfanat.ru