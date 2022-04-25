И все-таки: упадет ли «Спартак» в стыки? Ваши любимые расклады

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«Спартак» после поражения от «Ростова» и побед конкурентов приблизился к зоне стыковых матчей – до нее осталось всего 3 очка. Каковы шансы красно-белых на вылет? Попробуем разобраться.

Вероятность вылета «Спартака» – всего 2%. Меньше, чем было в августе (4%)

Давайте изучим математическую модель проекта FiveThirtyEight (и коротко объясним, что это и как работает). Сайт, который вырос из блога и стал мегапопулярным в США из-за прогнозов на президентские выборы (20 млн уникальных посетителей в месяц), пару лет назад увлекся спортом.

FiveThirtyEight присваивает каждой команде главных европейских чемпионатов собственный рейтинг – на его основе высчитывается вероятность результата каждого матча (исходя из турнирной важности и силы соперника). Далее – 20 тысяч симуляций всех игр сезона по методу Монте-Карло, а на выходе итоговая таблица с шансами команды на чемпионство, попадание в ЛЧ и вылет. Подробнее описывали методику здесь.

Среди лиг, для которых рассчитывают вероятность, есть и РПЛ. После минувшего тура вероятность вылета «Спартака» не изменилась, но составляет всего 2% (на этом уровне она держится с декабря). На места с 14 по 16 модель дает меньше 1%, а вот на 13-е – 4%. Отсюда и такой расчет. При этом в августе вероятность вылететь была выше – 4%. Сейчас же наибольшая вероятность у красно-белых – закончить на девятом месте (28%).

Впереди – матчи со злыми «Крыльями», тонущим «Уралом», «Зенитом» (который может к предпоследнему туру оформить чемпионство) и «Химками» (внезапно ставшими прямым конкурентом).

А самые очевидные шансы вылететь – у «Арсенала» (92%) и «Уфы» (83%).

Такой отрыв терял только один клуб – «Ростов». «Спартак» бывал к стыкам ближе, но их тогда отменили

За 10 лет – только однажды. В сезоне-2014/15 в неудачную зону угодил «Ростов». Вообще ростовский клуб в том сезоне прилично потрясло: в первой половине с Миодрагом Божовичем «Ростов» вообще шел последним и получил несколько ярких поражений: 3:7 от «Динамо», 0:6 от ЦСКА и 0:5 от «Зенита», да еще и вылетел из Лиги Европы (куда попал после победы в Кубке). После 17-го тура Божовича уволили, а команду подхватил Игорь Гамула.

Зимой назначили Курбана Бердыева, «Ростов» в какой-то момент выбрался даже на 10-е место, но конец сезона снова не получился: 3 поражения и 3 ничьих в 6 последних турах спустили ростовчан в стыки, а вот «Амкар» наоборот – выдал 7-матчевую серию без поражений и обошел ростовчан. Правда, в стыках у тех проблем с «Тосно» не возникло.

Удивительно, но сам «Спартак» бывал в гораздо худшей ситуации! После 28 тура в ковидном сезоне-2019/20 «Спартак» был 12-м и шел в двух очках от 13 места. Но в двух последних турах обыграл «Ахмат» и «Рубин» и выбрался аж на седьмое место. Правда, в тот сезон стыки не проводились – важное уточнение, которое могло раскрепостить клуб, потому что до зоны вылета было 6 очков.

В ФНЛ – кабинетная интрига. Кто будет в стыках (и кого допустят) – непонятно, на 4-е место – сразу 3 претендента

Важно понимать, что исполком РФС до сих пор не решил, можно ли изменить регламент. И официально до сих пор непонятно, будут ли стыковые матчи. Впрочем, инсайдеры считают, что в главном футбольном органе все за то, чтобы ничего не трогать в регламенте и сохранить стыки. Но непонятно, кого до переходных матчей допустят.

В ФНЛ, как это часто бывает в последние сезоны, более-менее понятно, кто займет первые 2-3 места. В этом году снова очевидный лидер – «Оренбург», он вряд ли отпустит первое место и может оформить выход в РПЛ уже через пару недель (69 очков). За второе место борются «Торпедо» и «Факел» (по 62 очка и матч в запасе), к ним подбирается лучшая команда весны «Енисей», идущий четвертым (59 очков), на расстоянии одной победы – «Алания», СКА Хабаровск (по 56 очков) и «Балтика» (55 очков).

И тут начинается самое интересное – кабинетные игры, связанные в первую очередь не с деньгами, а с так называемой поправкой имени «Тамбова»: клубы обязаны играть в регионе своей прописки, иначе лицензии РФС-1, необходимой для допуска в РПЛ и даже для стыков, они не получат. «Оренбург» в этом сезоне должен получить лицензию для Премьер-лиги – проблемы со стадионом, кажется, все-таки уладили.

У «Торпедо» много вариантов в Москве, хотя родной стадион на Восточной улице снесли, а замена еще даже не строится. У «Енисея» все тоже нормально, он уже играл со своей ареной в высшем дивизионе и готов туда вернуться (да еще и с таким тренером).

Дальше – сложнее. У «Факела» есть два стадиона в Воронеже, но ни один из них лицензию не получит. Центральный стадион профсоюзов в плохом состоянии, даже закрыт второй ярус трибун. Стадион «Факел» на 10 тысяч достроят только к ноябрю (учитывая, что это госконтракт, пример «Тамбова» явно не играет на руку воронежцам). Поэтому высока вероятность, что «Факелу» откажут в лицензии.

В регламенте прописано, что если какой-то клуб не получает лицензию РФС-1, то его могут заменить команды с 5-6 места, которые эту лицензию получат. Сейчас на эти два места претендуют три клуба – «Алания», СКА и «Балтика». У «Алании» лицензии не будет точно – в Осетии нет ни одного стадиона, который мог бы подойти под эти требования, владикавказцы весь сезон играют в Грозном, а стадиона ждать не меньше двух лет. Соответственно, остаются «Балтика» и СКА – кому-то из них достаточно занять шестое место.

У СКА осталось 4 домашних матча – но в этих матчах им предстоит сыграть с «Оренбургом» и «Факелом», а также с «Томью» и «Акроном», у которых уже нет турнирной мотивации. У «Алании» три домашних матча: в соперниках тот же «Акрон» и такой же немотивированный «Нефтехимик» (тут сыграют в гостях), но зато потом – «Ротор» и КАМАЗ, которые всеми силами пытаются спастись от вылета.

Что касается «Балтики», в четырех турах немотивированный «Велес», почти вылетевший «Металлург». Еще два соперника – борющийся за выживание «Волгарь» и «Факел». Кроме того, «Балтика» лучше и «Алании», и СКА по личным встречам – так что в случае равенства очков она будет выше. Со стадионом и всем остальным вопросов у калининградцев точно не будет – они уже три года тормозят в шаге от стыков, но лицензию получают. Когда, если не сейчас?

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; vk.com/fcorenburg; vk.com/pfcfakel