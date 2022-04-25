Карпин переиграл «Спартак» и уколол громадным бюджетом. Зарема в ответ припомнила его ноль трофеев в клубе

Федун и Карпин конфликтовали, но напряжение быстро ушло.

«Ростов» Валерия Карпина устроил «Спартаку» мощнейший прием: 2 отмененных гола, спорные пенальти и итоговые 3:2 в пользу южан. Теперь статистика Карпина против «Спартака» еще мощнее – выиграл 5 из 9 матчей во главе «Ростова». Москвичи же побеждали «Ростов» Карпина дважды в РПЛ и раз в Кубке, еще была ничья.

После очередной победы Карпин уколол бывший клуб в интервью – ему, как обычно эмоционально, ответила Зарема Салихова.

«Если «Спартак» с бюджетом в 100 миллионов евро или больше и иностранцами за 10-12 миллионов не может обыграть «Ростов», за который играют юнцы и дети, пускай рассказывают, что это из-за судей. Мне было бы, наверное, стыдно говорить такое с таким составом», – заявил тренер «Ростова».

Зарема Салихова в ответ припомнила Карпину времена его работы со «Спартаком» и отсутствие титулов. «Это говорит Валера, который рулил «Спартаком» на всех позициях при неограниченном бюджете и ничего не смог выиграть? Я хорошо помню, от кого именно пошло то знаменитое «тренеришка». И кто у него там дети в команде – Песьяков, Полоз, Комличенко, Осипенко, Байрамян?» – сказала Салихова.

Карпин уходил из «Спартака» шумно – Федун называл его сбитым летчиком и указывал на многомиллионные траты

В марте 2014-го «Спартак» на последней минуте пропустил от «Анжи» и упустил победу над главным аутсайдером лиги. На следующий день Карпина-тренера уволили – и неожиданностью это точно не стало.

«Спартак» до матча с «Анжи» вылетел из Кубка России, проиграв «Тосно», после чего Леонид Федун пригрозил: «Две задачи провалены. Когда будет понятно, что провалена третья задача, тогда будет принято решение».

Третья задача – победа в РПЛ. Примечательно, что на момент увольнения Карпина (после 21-го тура) «Спартак» шел третьим и только три очка уступал лидеру («Локомотиву») и одно – «Зениту», а также опережал на три балла ЦСКА, который в итоге и стал чемпионом.

По тону заявлений не оставалось сомнений – отношения Карпина и Федуна испорчены. Тренер говорил о слабой трансферной кампании, а владелец в первом же большом интервью после увольнения ответил фразой про сбитого летчика.

«Валерий Карпин за время в «Спартаке» израсходовал больше 250 миллионов долларов на покупки, продав, если не ошибаюсь на 87. Вот и все, понимаете? На 280 миллионов можно было купить трех Халков… Сбитый летчик может говорить все, но он сбитый летчик», – сказал Федун «Спорт-Экспрессу».

Карпин уверял: потрачено сильно меньше. «Ну надо же было придумать про 250 миллионов, потраченных на трансферы! Любой нормальный человек посчитает, что даже половины этой суммы не было израсходовано за 5-6 лет», – ответил тренер.

Здесь мы все посчитали – с цифрами Федун действительно преувеличил.

Со временем напряжение между Карпиным и Федуном спало

Потом казалось, что конфликт вообще надуман. Сам Карпин говорил, что Федун вспыльчив, но быстро отходит. «Он может залепить, а через две минуты забыть. Та же фраза про тренера, от которого успех команды зависит только на 10% – он уже и забыл про нее, завтра скажет что-то еще. Футбол – это эмоции. К сожалению или к счастью. К сожалению, мало руководителей в футболе принимают решения не на эмоциях, а все взвешивают».

250 млн, которые в следующем предложении у Федуна превратились в 280, только подтверждают это мнение.

Карпин больше не отзывался о Федуне резко – предполагал, что решение об увольнении владелец принял под влиянием других людей, и критиковал петицию фанатов с требованием отстранить Леонида Арнольдовича: «Сначала должен прийти кто-то, кто будет содержать «Спартак» так, как Федун. Покажите мне человека, который будет делать это лучше него, тогда я подумаю».

Владелец «Спартака» со временем тоже стал мягче. Говорил, что не жалеет о назначении Карпина и считает, что ошибки были совместными. «Валерий должен был стать чемпионом в 2009 году, к этому вел команду. То, что не взяли титул – трагедия. Моя и Карпина. Потом привели Эмери. Но главным промахом Карпина стало то, что он вновь попытался вскочить в эту лодку. Этого нельзя было делать. А я дал слабину», – отмечал Федун.

В 2019-м они даже встретились. Тогда медиа писали, что Карпин может снова возглавить «Спартак», но тренер все опроверг: «Просто поздоровались, и все. Спросили друг у друга, как дела. «Почему не бреешься» – и все».

На фразу про сбитого летчика Карпин не обижается: «Я над этим только смеюсь. Если бы меня это беспокоило, про это не говорили бы».

О возвращении в «Спартак» Карпин не думает – в ноябре 2021-го говорил, что «Ростов» роднее.

«Я не согласна с тем, что он «сбитый летчик». А ведь до этого Карпин Зареме даже нравился

Кстати, Зарема Салихова в прошлом году тоже хвалила Карпина – особенно отмечала его мощнейшие пресс-конференции.

«Карпин – яркий. Из того поколения – это единственный тренер, который остался на плаву. Он ушел из «Спартака» и не завязал с футболом. Он брался за любой клуб. Я не согласна с тем, что он «сбитый летчик» . Как тренер он вырос, и сейчас в «Ростове» у него каждый год плюс-минус 8 новых футболистов. «Ростов» живет за счет продажи футболистов, то есть Карпин должен их развить. У них и скаутинг неплохой. Нет задачи взять титул, нужно зарабатывать. У него яркие пресс-конференции, он критикует судей. Он делает все, что нравится болельщикам», – сказала Салихова ютуб-каналу «Осторожно: Собчак».

Правда, теперь отношения Карпина и Заремы явно подпорчены.

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander, Nataliya Kondratenko