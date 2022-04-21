Гогниев просто не может играть тускло – «Алания» давила даже «Зенит». У тренера принцип: только в атаку ради игроков и болельщиков

Самая яркая команда страны.

Скромная «Алания» героически прошла «Зенит» и уже дошла до полуфинала Кубка России: команда Спартака Гогниева отыгралась в самой концовке благодаря шикарному штрафному Николая Гиоргобиани и перевела игру в серию пенальти.

Яркие 2:2 в основное время – так уверенно с «Зенитом» мало кто играет даже в РПЛ.

В серии пенальти магия «Алании» продолжилась. Главный герой – вратарь Ростислав Солдатенко: забил первый удар и отбил два удара. Но подвиги кипера – следствие смелой игры всей команды, а не индивидуальная вспышка.

«Поздравляю «Аланию» с выходом в полуфинал. Сегодня они играли очень хорошо. С такой игрой команда должна быть в Премьер-лиге», – признавал после матча форвард «Зенита» Иван Сергеев.

Уже третий коллектив из РПЛ вылетел из Кубка от команды Гогниева: сначала справились с «Уфой», потом сдержали тульский «Арсенал» – сейчас осилили главного босса. Шарма мегапобеде «Алании» добавляет и тот факт, что все эти матчи команда играла в атаку и старалась играть от себя.

«Очень хороший матч. Да, последние 20 минут второго тайма мы физически подсели. Ребятам очень тяжело играть на таких скоростях. Конечно, команда доказала, что она самая сильная, – радовался тренер. – Хочу поздравить болельщиков. Мы на этом не останавливаемся. Кстати, насколько я знаю, сегодня все наши игроки автоматически стали мастерами спорта. Работа просто так не уходит».

Секрет «Алании» прост – она не может играть иначе.

«Алания» – это только атака. Вот три основных принципа Спартака Гогниева

Команда Гогниева – один из главных спонсоров веселья в этом сезоне: «Алания» забивает больше всех в ФНЛ и старается играть как можно ярче. Надежная защита при таком стиле почти нереальна – и тренер сознательно идет на такие жертвы.

Гогниев за шоу и эмоции – ради болельщиков: «Люди приходят на стадион и платят деньги, чтобы получить эмоции. Если мы сыграем скучно, кто пойдет на трибуны? Пусть мы проиграем, зато фанаты эту игру запомнят. Негативное впечатление тоже эмоция. Хотя мы стараемся радовать своих болельщиков. Результат важен, но важно и какой ценой он достается.

Мы хотим показывать агрессивный футбол, играть через прессинг – делать все, чтобы привлекать людей на стадион. Посмотрите, из России уезжают в основном игроки атаки. А что было бы, если бы большинство наших команд играло вперед? Но пока так действуют только две-три».

Атакующий футбол – лекарство от усталости, считает Гогниев. Так у игроков не будет чувства рутинности. «Алания» играет в атаку даже на тренировках – иначе пропадает кураж от игры и, по мнению Спартака, начинается стагнация.

«Самое главное – чтобы игроки получали удовольствие и игра не становилась рутиной. Есть такие команды, которые ставят автобусы. Если спросить, нравится ли игрокам это, кроме премиальных за результат, ответ вряд ли будет положительным, – считает тренер. – Мы пропускаем и можем ответить голом – это и есть кураж. Игроки верят, что ничего невозможного нет. Если пропускаешь – можно отыграться и переломить ход матча. Причем все это нарабатывается и на тренировках».

Постоянно помогать игрокам развиваться – еще один принцип Гогниева. Он намерен работать, пока дает футболистам расти.

«Цели тренера – развивать игроков, делать их сильнее, реализовывать потенциал. Другой вопрос, если сам тренер чувствует, что больше ничего не может дать команде. Тогда он должен честно об этом сказать, поблагодарить за совместную работу – и уйти. Если игроки перестают расти или они и вовсе регрессируют, это значит, что идеи тренера уже не работают», – объяснял Спартак.

Как показывает матч против «Зенита» – идеи Гогниева еще как работают.

Фото: vk.com/fcalania