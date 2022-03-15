У «Амкала» больше подписчиков, чем у «Локомотива».

С понедельника инстаграм в России заблокирован по требованию РКН. Разумеется, это затронуло и клубы РПЛ – минус один канал связи с болельщиками. Какую аудиторию потеряли клубы, вычислить сложно, ведь подписчики инстаграма пересекаются с подписчиками не заблокированных соцсетей. Можно лишь оценить общую аудиторию.

• Самая популярная футбольная команда страны – сборная России. У официального аккаунта больше 880 тысяч подписчиков. Но в РПЛ лидирует «Зенит».

• «Ахмат» удалил аккаунт в инстаграме вскоре после объявления о блокировке соцсети в России. У страницы было 73 тысячи подписчиков.

• У некоторых клубов инстаграм по количеству подписчиков проигрывал твиттеру. Среди таких команд – «Ростов» (258 тыс. в твиттере), «Рубин» (244), «Динамо» (170), «Крылья Советов» (77), «Урал» (116). У «Ахмата» – 65 тысяч подписчиков.

• Страницы в инстаграме по количеству подписчиков сильно проигрывают VK. У того же «Зенита» в главной российской соцсети больше миллиона подписчиков. Но лайкают посты в инстаграме активнее.

• Несмотря на блокировку, почти все клубы не забросили инстаграм на этой неделе. Нет постов только у «Ахмата» (у них нет и странички), «Краснодар» и «Динамо». Москвичи основательно попрощались с инстаграмом песней Льва Лещенко «Прощай».

К сожалению, тут только скриншот. Вот ссылка, если вы не в России или у вас установлен VPN.

Что постят клубы сейчас?

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