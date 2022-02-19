ЦСКА берет опорника «Эвертона», но есть проблема. Уже три года он лечится, а не играет

Бесконечные травмы.

ЦСКА активен на трансферном рынке: после покупки полузащитника Хорхе Карраскаля из «Ривер Плейта» пошли за новым опорником – арендуют из «Эвертона» 26-летнего Жана-Филиппа Гбамена.

По словам инсайдера Ивана Карпова, игрока возьмут до конца сезона без права выкупа. «Эвертон» будет платить иварийцу большую часть зарплаты – порядка 4 миллионов евро.

Что Гбамен даст ЦСКА? Никто не знает – ведь он постоянно лечится.

Карьера Гбамена в Англии – почти трагедия. В него зря верили Марку Силва и Анчелотти

Жан-Филипп оказался в «Эвертоне» летом 2019-го. Перспективный опорник из «Майнца» впечатлил нового тренера Марку Силву, и «Эвертон» не побоялся заплатить 25 миллионов евро. Силва рассчитывал на Жан-Филиппа и заигрывал его с первых матчей, но потом карьера новичка забуксовала из-за частых травм, которые преследуют ивуарийца почти три года.

• Гбамен впервые сломался в сентябре: травма правой четырехглавой мышцы должна была выбить опорника всего на пару недель, но случился рецидив. В тот момент сезон для игрока закончился.

• Жан-Филипп восстанавливался в Париже и вернулся в Англию в мае 2020-го. «Эвертон» уже тренировал Карло Анчелотти. «Я никогда не смотрел на него вживую, но на видео он был весьма неплох, – признавался Карло. – Он современный игрок, который может играть на всех позициях в центре поля и даже бокс-ту-бокса. А такой игрок нужен любой команде. Конечно, мы рассчитываем на него в предстоящем сезоне».

Но Гбамен даже не успел показаться Анчелотти: на первой же тренировке после возвращения порвал ахилл и вылетел до следующего года. Впрочем, игрок не собирался сдаваться: «Я хотел играть в Англии, но мне не везет. Я продолжаю верить, что все это пройдет. Я готов поработать».

«Эвертон» не отвернулся от игрока, но он получал травмы снова и снова, снова и снова

«Он шикарный атлет, – рассказывал персональный тренер Тео Шапель The Athletic. – После подобных повреждений очень сложно вновь набирать кондиции, но он много работает и не сдается».

Знаете, на его месте многие давно бы сдались, а он продолжает бегать и улыбаться. Он не собирается заканчивать и ценит помощь «Эвертона».

В начале апреля 2021-го Гбамен вернулся в общую группу, это воспринималось практически чудом, но Жан-Филипп рвался на поле. Он вышел на 11 минут против «Кристал Пэлас» – спустя 597 дней (или 20 месяцев) вне футбола. Этот матч Гбамен назвал вторым дебютом.

Фанаты «Эвертона» аплодировали стоя – для Жан-Филиппо это день был огромной победой. Но через неделю он порвал связки колена – и снова выбыл на полгода.

Гбамен вернулся и после новой травы, но в этом сезоне сыграл всего трижды.

А теперь его арендовал ЦСКА.

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Jon Super – Pool; instagram.com/jean_philippe_gbamin