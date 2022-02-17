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«Зенит» испортил игру глупыми ошибками: Ракицкий не успевал, команда сбоила, Кержаков подвел

Зенит Зенит
Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий
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Бетис Бетис
Михаил Кержаков Михаил Кержаков
Футбол Футбол

«Зенит» выдал очень странный первый тайм против «Бетиса»: в первые 20 минут будто вообще не вышел на поле (получил 0:2 на табло и 0:4 по ударам), резко очнулся и вернул ничейный счет голами Дзюбы и Малкома, а потом снова нелепо пропустил соперника вперед.

Cамое обидное, что при таком амплитудном ходе матча «Зенит» пропускал до ужаса обидные мячи. 

0:1 – две ошибки Ракицкого 

Первый гол «Бетиса» устроил Ярослав Ракицкий: он сбил Юссуфа Сабали, получил первую желтую в матче и подарил сопернику (одна из лучших команд Испании по стандартам) опасный штрафной. 

Нарушение – не трагедия, но маркер очевидной проблемы защитника, ему сильно не хватает скорости. Здесь как раз подвело ускорение.

«Бетис» идеально наказал – мяч перелетел через Ракицкого и его партнера по центру защиты Дмитрия Чистякова. Ответственность на Ярославе – он мониторил Гидо Родригеса, который и оказался бьющим. Здесь подвел выбор позиции, а еще не самый выдающийся рост.

0:2 – командная недоработка

Через 10 минут при доминировании гостей, пока у «Зенита» вообще ничего не клеилось, случился второй гол.

Тут все грустно: Барриос выскочил, неудачно двинув мяч вперед, Вендел не подстраховал – и между центром полузащиты и защиты образовалась гигантская дыра. Испанцы вскрыли структуру одним пасом.

Виллиан Жозе подхватил мяч, прошел до штрафной и пробил с 18 метров – защитники выбрали аккуратную стратегию и не выбрасывались, а Михаил Кержаков будто бы стал гадать. Удар пошел в правый от него угол, а Кержаков сместился в левый.

Хорошо, что «Зенит» включился – сразу после второго пропущенного навалились на ворота «Бетиса» и дважды били из пределов штрафной. А вскоре и забили – Артем Дзюба уничтожил в воздухе защитников «Бетиса» (оба ниже его на 10-20 сантиметров) и головой пробил в угол. Вскоре случился и второй гол – Малком открылся под проникающий пас Вендела и пробил мимо кипера.

«Зенит» вообще с 20 по 40 минуту полностью забрал преимущество «Бетиса» – к владению (61 на 39%) добавились: 5:0 по ударам, в 2 раза больше пасов и 4 ключевые передачи.

Тем обиднее, какой провал случился следом. 

2:3 – странный пас Кержакова 

В безобидной ситуации Михаил Кержаков отдал рискованную передачу в центр, поймав Ракицкого на противоходе.

Тот рванул к мячу, но не дотянулся – и пас перехватили.

Дальше – дело техники Андреса Гуардадо. Он спокойно забежал в штрафную, получил мяч (катнули мимо Ракицкого) и реализовал момент. 

Впервые с августа 2018 года «Зенит» пропустил трижды уже в первом тайме. Тогда тоже была Лига Европы, но всего лишь квалификация в турнир. Отхватили от минского «Динамо». 

Интересно, что по итогам первого тайма «Зенит» был даже лучше по xG – 1,04 против 0,65. И команды очевидно забивали больше ожидаемого.

Просто «Бетис» мастерски пользовался тем, что давал ему соперник.

Зенит Россия – Бетис Испания 2:3 (2:3, 0:0)
Дата проведения
17 февраля, 20.45, «Газпром Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – Родригес, 0:2 – 18 Виллиан Жозе, 1:2 – 25 Дзюба, 2:2 – 28 Малком, 2:3 – 41 Гуардадо.
ЗенитКержаков, Караваев (Мостовой, 46), Ракицкий (Круговой, 46), Чистяков (Ерохин, 88), Дуглас Сантос, Клаудиньо (Юри Алберто, 65), Кузяев, Барриос, Вендел, Малком, Дзюба (Сергеев, 73).
БетисРуй Силва, Сабали, Песселья, Эдгар Гонсалес, Морено, Гуардадо, Хоакин (Вильям Карвалью, 58), Родригес, Хуанми (Тельо, 58), Виллиан Жозе (Иглесиас, 79), Руибаль (Бельерин, 86).
Предупреждения:
Ракицкий (7), Тельо (75), Барриос (90).

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