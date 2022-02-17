«Зенит» испортил игру глупыми ошибками: Ракицкий не успевал, команда сбоила, Кержаков подвел

«Зенит» выдал очень странный первый тайм против «Бетиса»: в первые 20 минут будто вообще не вышел на поле (получил 0:2 на табло и 0:4 по ударам), резко очнулся и вернул ничейный счет голами Дзюбы и Малкома, а потом снова нелепо пропустил соперника вперед.

Cамое обидное, что при таком амплитудном ходе матча «Зенит» пропускал до ужаса обидные мячи.

0:1 – две ошибки Ракицкого

Первый гол «Бетиса» устроил Ярослав Ракицкий: он сбил Юссуфа Сабали, получил первую желтую в матче и подарил сопернику (одна из лучших команд Испании по стандартам) опасный штрафной.

Нарушение – не трагедия, но маркер очевидной проблемы защитника, ему сильно не хватает скорости. Здесь как раз подвело ускорение.

«Бетис» идеально наказал – мяч перелетел через Ракицкого и его партнера по центру защиты Дмитрия Чистякова. Ответственность на Ярославе – он мониторил Гидо Родригеса, который и оказался бьющим. Здесь подвел выбор позиции, а еще не самый выдающийся рост.

0:2 – командная недоработка

Через 10 минут при доминировании гостей, пока у «Зенита» вообще ничего не клеилось, случился второй гол.

Тут все грустно: Барриос выскочил, неудачно двинув мяч вперед, Вендел не подстраховал – и между центром полузащиты и защиты образовалась гигантская дыра. Испанцы вскрыли структуру одним пасом.

Виллиан Жозе подхватил мяч, прошел до штрафной и пробил с 18 метров – защитники выбрали аккуратную стратегию и не выбрасывались, а Михаил Кержаков будто бы стал гадать. Удар пошел в правый от него угол, а Кержаков сместился в левый.

Хорошо, что «Зенит» включился – сразу после второго пропущенного навалились на ворота «Бетиса» и дважды били из пределов штрафной. А вскоре и забили – Артем Дзюба уничтожил в воздухе защитников «Бетиса» (оба ниже его на 10-20 сантиметров) и головой пробил в угол. Вскоре случился и второй гол – Малком открылся под проникающий пас Вендела и пробил мимо кипера.

«Зенит» вообще с 20 по 40 минуту полностью забрал преимущество «Бетиса» – к владению (61 на 39%) добавились: 5:0 по ударам, в 2 раза больше пасов и 4 ключевые передачи.

Тем обиднее, какой провал случился следом.

2:3 – странный пас Кержакова

В безобидной ситуации Михаил Кержаков отдал рискованную передачу в центр, поймав Ракицкого на противоходе.

Тот рванул к мячу, но не дотянулся – и пас перехватили.

Дальше – дело техники Андреса Гуардадо. Он спокойно забежал в штрафную, получил мяч (катнули мимо Ракицкого) и реализовал момент.

Впервые с августа 2018 года «Зенит» пропустил трижды уже в первом тайме. Тогда тоже была Лига Европы, но всего лишь квалификация в турнир. Отхватили от минского «Динамо».

Интересно, что по итогам первого тайма «Зенит» был даже лучше по xG – 1,04 против 0,65. И команды очевидно забивали больше ожидаемого.

Просто «Бетис» мастерски пользовался тем, что давал ему соперник.