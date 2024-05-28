Вот победитель и призеры фэнтези РПЛ. И последняя сборная тура в сезоне

Завершился фэнтези-турнир по РПЛ , там тоже была шикарная чемпионская гонка.

Вот ее итоги.

Первое место занял Potato-RA с 1650 очками. Поздравляем!

Helicopter7 на один балл опередил dela1010 в борьбе за второе место.

Это окончательные и уточненные итоги турнира: все ошибки поставщика статистики исправлены, бонусы за сэйвы всем вратарям начислены .

А это сборная 30-го тура, последняя в сезоне.

Вот почему она такая:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Игорь Акинфеев, вратарь, ЦСКА (12,90%) – 12 очков

Игорь отметил продление контракта с ЦСКА отбитым пенальти и обновлением рекорда по числу сухих матчей в РПЛ. Перед туром многие считали, что «Урал» в этом матче может набрать очки, ему нужнее. Но армейцы сыграли с большим желанием. К примеру, Акинфеев еще и заработал бонус за три сейва.

Сергей Божин, защитник, «Факел» (11,71%) – 12 очков

Божественно провел матч с «Ахматом». На счету Сергея важный гол на старте встречи, остаток матча он надежно оборонялся. «Факел» избежал попадания в стыковые встречи и может спокойно готовиться к новому сезону. Вклад Божина велик. По оценкам transfermarkt он является вторым по цене игроком «Факела» (900 тысяч евро). При том что есть игроки моложе (Сергею 29 лет), а отрыв первого места небольшой. У Евгения Маркова ценник в один миллион евро, но форварды часто стоят дороже.

Роналдо, полузащитник, «Ростов» (2,81%) – 8 очков

Роналдо почти не брали под выездной матч с «Зенитом», но он посрамил скептиков. Забитый гол «Зениту» выкрутил чемпионскую интригу на максимум. В итоге «Ростов» проиграл, но вряд ли в этом вина бразильца, который является одним из претендентов на звание лучшего зимнего трансфера РПЛ. Другой очевидный кандидат будет ниже.

Сауль Гуарирапа, нападающий, «Сочи» (1,34%) – 7 очков

«Сочи» преобразился весной, но осенние неудачи спастись не позволили. К тому же защита все еще была далека от идеала. А вот нападение смотрелось здорово, огромная заслуга в этом Гуарирапы, который весь второй круг убеждал топ-фэнтезистов разбить трио Джон Кордоба – Константин Тюкавин – Матео Кассьерра. Большинство не убедил. Сейчас можно с уверенностью сказать, что зря. У Сауля лучший средний балл (6.4) среди всех нападающих за последние десять туров. Вот и в последнем туре он забил.

Тимур Сулейманов, нападающий, «Локомотив» (1,71%) – 9 очков

Тимур прекрасно провел конец сезона. Сюрпризом хорошая игра Сулейманова не стала, он блеснул еще в «Пари НН» од назад, а после переезда в Москву не потерялся и на новом месте. Начало весны у Сулейманова не задалось, зато концовка вышла прекрасной: дубль «Факелу» в прошлом туре и гол плюс пас с «Балтикой» в заключительном.

Сезон-2023/24 завершен. Сезон-2024/25 стартует уже в июле!