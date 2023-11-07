Сборная 15-го тура Мир РПЛ в фэнтези.

Как она собрана:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Квинси Промес (43,98%) и Михаил Игнатов (0,73%), «Спартак», полузащитники – по 11 очков

Игроки «Спартака» стали хедлайнерами тура. С Промесом все понятно, разыгравшегося Квинси надо брать. Календарь команды («Балтика», «Ахмат», «Крылья Советов») располагает к покупке лидера. А вот с Михаилом не все так однозначно. Матч он провел отличный. И сезон начинал очень ярко: 1+2 в трех стартовых турах, выходя со скамейки. Но стабильно основным стал четыре тура назад, полных матчей не проводит. Альтернативы Михаилу есть. К примеру, в любой непонятной ситуации бьющий по воротам полузащитник Антон Зиньковский.

Сильвие Бегич, защитник, «Урал» (13,85%) – 7 очков

«Урал» ожидаемо проиграл «Крыльям», но игрок оттуда все равно в символической сборной. Двухметровый хорват забил нетипичный для высокорослого парня гол низом, оказался самым расторопным на подборе возле штрафной. Исполнил технично! Но брать Сильвие все равно не стоит. «Урал» аутсайдер оставшихся до зимнего перерыва матчей (дома с «Краснодаром» и «Пари НН», с «Локомотивом» на выезде), а Бегич вовсе не защитник-бомбардир. Никогда в карьере у него было за сезон хотя бы четырех результативных действий.

Алексей Грицаенко, защитник, «Рубин» (0,65%) – 9 очков

Успех Грицаенко – показатель «Рубина» как системы. Команда уже четыре тура не пропускает, хотя три раза сыграла на выезде, а дома принимала ЦСКА. У казанцев можно брать любого игрока обороны, который вам нравится, включая Алексея. Но делать это не обязательно, календарь средний. Дома с разыгравшимся «Факелом», затем выезды к «Динамо» и «Балтике».

Мохамед Конате, нападающий, «Ахмат» (4,94%) – 7 очков

Команда продолжает падать, у «Ахмата» несколько неприятных серий. Самая обидная для атаки – не забивают больше одного уже десять туров, после 4:0 с «Оренбургом». Впереди как раз оренбуржцы, но на выезде. Правда, брать Конате и верить в новый разгром вряд ли стоит, есть кандидаты поинтереснее. Тем более в первом круге забивали без участия Мохамеда.

Никита Салтыков, полузащитник, «Крылья Советов» (22,70%) – 7 очков

У лидера полузащиты самарцев по очкам первое голевое действие после паузы в четыре матча. С учетом того, что «Крылья» ждут не такие уж простые матчи («Локомотив» дома, «Сочи» и «Спартак» на выезде), выбор дешево стоящего Никиты кажется здравым решением. Его можно как без проблем посадить на лавку, так и выпустить в основе. Покупать прямо сейчас Салтыкова не обязательно, но если он уже есть, менять точно не стоит.