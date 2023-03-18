За тур можно было набрать аж 100 очков – очевидными героями. У двоих даже получилось!
Позади один из самых ярких туров чемпионата! Изучаем сборную 24 тура РПЛ.
Даже безумие «Спартака» с «Краснодаром» не даст нам забыть:
• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).
• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru
• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо
• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.
😻 Малком не забивал больше месяца, зато в матче с «Динамо» сделал сразу дубль. И вообще поучаствовал во всех трех голах «Зенита»: 2+1 и 15 очков в Fantasy. Бразилец лидирует в списке самых эффективных игроков сезона с отрывом в 26 очков!
😻 Александр Соболев – главное лицо камбэка «Спартака»: тоже 2+1 в матче с «Краснодаром». Форвард забил четырежды в двух своих матчах – впечатляет как вариант на новый тур.
😻 Эдуард Сперцян похож на Малкома тем, что тоже перестал молчать. У звезды «Краснодара» голов не было вообще с октября, поэтому 1+1 сейчас – награда за терпение 32% фэнтези-менеджеров, которые продолжали верить.
😻 Брайан Мансилья – очередной намек, что игроков из «Оренбурга» всегда стоит рассматривать как вариант в свой состав. Угадывать бы еще, кто именно блеснет в ближайшем туре!
😻 Николай Комличенко провел самый результативный матч сезона: первый дубль, впервые двузначная сумма очков. И это после пяти туров без бонусов. 23% игроков в Fantasy дождались!
Как видите, в этом туре можно было собрать состав на 100 с лишним очков, но это получилось не только у нас в идеальном варианте: есть два игрока, пробивших соточку в реальности. Посмотрите на этот состав на 103 балла от stubborn89, а теперь на такую команду от Danielkhor – на 102. Мечта!
Обратите внимание: замены нужно будет сохранить уже в пятницу вечером. Дедлайн – в 19:00, уже 23 апреля «Динамо» и «Факел» откроют новый тур.
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