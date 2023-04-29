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В 2023 году главному автомарафону планеты «24 часам Ле-Мана» исполняется 100 лет. И подготовка к празднику началась сильно заранее – официальный торжественный трейлер-тизер опубликовали еще 8 месяцев назад:

Как же появилась эта гонка?

Автомобиль изобрели в Германии, но по мере смены 19 века на 20-й Франция стала неоспоримым лидером в зачаточной автомобильной индустрии.

Во Франции автомобиль был не просто выгодным экспортным товаром: ни одна другая нация (по крайней мере, в Европе) не принимала автогонки с большим рвением. Уже в 1887 году здесь состоялась спринтерская гонка на милю (с единственным участником!), а в 1894-м прошло событие, принятое за первую организованную «гонку» от Парижа до Руана.

В 1895 году последовало гораздо более впечатляющее событие – пробег Париж-Бордо-Париж. После этого автоспорт во Франции стал развиваться бурными темпами. Наиболее популярными были соревнования между городами, но и местные дорожные гонки также получили широкое распространение. Почти в каждом городе существовал автодром – чаще треугольный, чем круглый, обычно очень быстрый и часто опасный. Проехав по дорогам, которые когда-то составляли эти трассы, вы обнаружите, что они усыпаны памятниками тем, кто погиб в ранних автогонках.

Поворотным моментом в истории стал 1906 год. В Австралии состоялась первая гонка в Аспендейле, гоночной трассе, предшествовавшей Бруклендсу; на Сицилии состоялась первая Тарга Флорио, а во Франции группа энтузиастов основала Автомобильный клуб де ла Сарт, который позже превратился в Западный автомобильный клуб.

26 июня того же года клуб организовал гонку на 103 километрах закрытых общественных дорог недалеко от Ле-Мана, включая участок прямой длиной 20 километров. После 12 кругов самый первый Гран-при с призовым фондом в 45 тысяч франков выиграл главный испытатель «Рено» Ференц Сиз, который провел десятки часов, сидя за «Рено» AK 90CV. Он описал это событие как «исключительно сложное», хотя сделал его еще труднее, не надев защитные очки. В результате его глаза были настолько воспалены, что в течение части гонки он едва мог видеть, куда движется.

Клуб оставался активным до начала Первой мировой войны, а после окончания боевых действий вновь собрался с планами проведения марафона на укороченной трассе. Генеральный секретарь клуба Жорж Дюран, его коллега Марсель Канит и редактор журнала Шарль Фару предложили восьмичасовое соревнование, но руководитель «Радж-Уитворт» Эмиль Кокий предположил, что они думают недостаточно масштабно. Он считал, что гонка продолжительностью в 24 часа будет настоящим испытанием скорости и стойкости.

Хотя это не была первая гонка подобного рода (24-часовая гонка уже проходила за океаном в Коламбусе, Огайо, в 1905 году), предложение Кокия вызывало волнение. Была выбрана 17,26-километровая трасса с двумя прямыми участками.

Была назначена дата, 26-27 мая 1923 года, для проведения первого «Гран-при скорости и выносливости», как первоначально называлась гонка. Заявки на участие поступали, а в день гонки пошел проливной дождь. Несмотря на мокрую и скользкую поверхность, уровень выбывания был низким – все, кроме трех из 33 стартовавших, прошли дистанцию.

А победителем стал... никто. Первые 24-часовые гонки в Ле-Мане были задуманы как часть серии, победитель которой объявлялся только после трех этапов. К сведению, наибольшую дистанцию преодолели «Шенар-Валькер» Андреа Лагаша и Рене Леонарда – 128 кругов или 2209 км. Так что после первого года они должны были возглавить Кубок Раджа-Уитворта, не так ли? Не совсем так: на вершине турнирной таблицы были Люсьен Десво и Жорж Кассе. Их маленький «Сальмсон» прошел всего 98 кругов, но превзошел начальную цель больше, чем любой другой автомобиль.

Концепция и исполнение еще не были идеальными, но гонка уже покорила воображение многих автолюбителей. Кроме того, запутанные правила и системы стали характерными чертами «Ле-Мана».

В 1924 году «24 часа» перешли в традиционный слот в июне, и автомобилям были поставлены гораздо более амбициозные цели по преодолению кругов. При жаркой погоде пыль стала серьезной проблемой, и 25 автомобилей выбыли из гонки. Так «Бентли» Джона Даффа и Фрэнка Клемента возглавили 14 классифицированных экипажей, что способствовало возникновению долгой любовной истории Британии с «24 часами Ле-Мана».

К 1926 году клуб осознал недостатки сложного формата Кубка и предложил что-то... равно запутанное, чтобы дополнить его. Это был Индекс результативности. Еще одно заметное изменение: клуб приобрел землю рядом с трассой и построил постоянные боксы и несколько трибун, которые были заполнены восторженными французскими болельщиками, когда Лоррейн Дитрих выиграл во второй раз подряд.

«Бентли» вернулась на вершину в 1927 году. Их победа выглядела чудом. Вся команда попала в знаменитую «аварию у Белого дома», но Сэмми Дэвис смог восстановить 3-литровый автомобиль, который он разделял с Дадли Бенджафилдом, и они продолжили гонку, набрав наибольшее количество кругов. Расслабьтесь, официально победили все равно другие. «Сальмсон» завоевали и Кубок Раджа-Уитворта (проводится раз в два года), и Индекс производительности.

Иронично, что столкновение на Мезон Бланше подняло популярность «24 часов Ле-Мана». В 1928 году число зарубежных участников впервые превысило число французских. И в последующие годы событие продолжало развиваться.

Сама трасса впервые изменилась в 1929 году, когда поворот Понтье был смягчен в ответ на жалобы местных жителей, что привело к укорочению длины круга почти на километр. Три года спустя сформировалась современная трасса, с полным исключением поворота Понтье через Кривую Данлоп и Эссес, что сократило длину круга до 13,491 км. Дополнительные изменения в будущем включали добавление Порше-кривых (1972) для обхода Мезон Бланше и введение шикан на прямом участке Мулсанна (1990), но трасса все еще легко узнаваема той, на которой победили «Альфа-Ромео 8C» Раймонда Соммера и Луиджи Кинетти в 1932 году.

Круг, который стал местом некоторых душераздирающих аварий, самая страшная из которых – авария в 1955 году, унесшая жизни 83 зрителей и пилота Пьера Левега. Но трасса де ла Сарта чаще приносит радость и спортивный героизм, и не только на острие гонки. Многие из самых запоминающихся моментов в истории «Ле-Мана» связаны с «неудачниками».

В 1950 году, например, все были сосредоточены на любительском гонщике Эдди Холле. Этому жителю Йоркшира тогда было почти 50 лет, и хотя он не был так подготовлен, как во времена его участия в британской олимпийской команде по бобслею, он все еще был достаточно безумным, чтобы попытаться пройти весь забег «24 часа Ле-Мана» в одиночку.

Другие пытались и проваливались, но Холл, который шутил, что будет носить темно-зеленую форму, чтобы справлять нужду без остановки – действительно смог пройти всю дистанцию без попутчика. Он финишировал 8-м, преодолев 236 кругов. Его достижение никогда не повторялось, и практика вождения в одиночку была запрещена в 1980-х годах.

Нет обзора «24 часов Ле-Мана», который был бы полным без упоминания знаменитого старта «Ле-Мана». Он был отменен в 1970 году, когда связанные с ним опасности больше нельзя было игнорировать. Но пока он существовал, это было увлекательное событие само по себе. Большинство команд и гонщиков имели свое мнение о лучшем способе быстрого старта.

Нашим любимым подходом был подход Майка Хоторна, который, по словам журналиста Саймона Тейлора, заключался в простом обмане. Хоторн, развлекаясь над тем, насколько серьезно Стирлинг Мосс относится к спринту, однажды решил поторопиться, чтобы подбодрить Мосса. Это могло бы обеспечить ему некоторое преимущество, если бы не тот факт, что Майк был поражен приступом хихиканья, когда разъяренный Стирлинг крикнул ему вслед: «Ты ублюдок, Хоторн!». В итоге тот продолжал смеяться, пока все остальные стартовали.