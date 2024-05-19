«Макларену» не хватило стабильности, чтобы отобрать победу у Ферстаппена и еще три быстрых мысли о Гран-при «Ф-1» в Имоле

Макса почти догнали.

Трассу в Имоле пора отправить на свалку истории

До «черного» уик-энда 1994 года «Автодром имени Энцо и Дино Феррари» был опасным и быстрым – здесь хватало борьбы, обгонов и жутковатых приключений. Однако из-за переделки нескольких поворотов трек растерял шарм – и окончательно перестал быть похожим на современный. Гонки в Имоле почти всегда перерастают в паровозные процессии, а смена позиций возможна только в результате тактических маневров или ошибок пилотов.

В идеале, автодром следовало бы перестроить: переформатировать многострадальные повороты «Тамбурелло» и «Вильнев», что-то сделать с «Тосой» и «Риваццой», – но особенности рельефа, расположение жилого сектора и отсутствие значительных средств у организаторов намекают, что из итальянского трека больше уже не выжать.

Терпеть Имолу в календаре «Ф-1» осталось недолго – и не только из-за наступления американских этапов, но и из-за необходимости менять инфраструктуру и повышать уровень безопасности. Скорее всего, после 2026 года в Италии будет проходить только один Гран-при в году – в легендарной Монце.

«Макларену» и «Феррари» не хватает стабильности

Обе команды потихоньку прибавляют в скорости, и в этом году гораздо чаще давят на «Ред Булл», однако делают это эпизодически. В Имоле оба коллектива медленнее прогрессировали по ходу уик-энда, чем «Ред Булл» (никак не находивший сцепления и страдавший из-за чрезмерного износа резины), не дожали Ферстапппена в квалификации, а в воскресенье им не хватило гоночного темпа на разных типах шин, чтобы вырвать у Макса первое место. К моменту, когда трехкратный чемпион мира серьезно износил покрышки, гонка закончилась – Норрису не хватило совсем немного, чтобы провести решающую атаку.

«Эх, нам немного не повезло!» – признал Ландо сразу после финиша. Но призвал «Макларен» не сдаваться.

Несмотря на очередное поражение преследователей в битве за победу, ощущения безнадеги (как в начале первенства или в прошлом году) нет. Еще несколько хороших обновлений по ходу сезона – и, возможно, 75-й чемпионат мира наконец-то раскроется с лучшей стороны.

Кошмарный уик-энд Алонсо

Один из худших Гран-при в поздней части карьеры Фернандо Алонсо – ошибка в практике привела к полету в ограждения, поломке болида и пропуску квалификации (механики не успели починить болид). Как следствие – старт с пит-лейн с рисковой стратегией на мягких шинах (в расчете на быстрый прорыв), но на необгонной трассе Алонсо моментально застрял за «Уильямсом», а попытка подрезать конкурентов на пит-стопах не помогла продвинуться близко к очковой зоне.

Ошибка Алонсо в тренировке, конечно, была грубой – но, похоже, стала следствием чрезмерного усердия гонщика, перешагнувшего пределы возможностей машины. Это происшествие, а также слабый гоночный темп намекают – у «Астон Мартин» по-прежнему большие трудности с развитием базовой концепции болида. Проще говоря – новинки не позволяют приблизиться к конкурентам или даже вредят стабильному поведению шасси. По ходу сезона зеленым будет все сложнее бороться за очки – отставание от проблемного «Мерседеса» увеличивается с каждым Гран-при, а позиции на границе топ-10 регулярно откусывают парни из «РБ» и Хюлькенберг на «Хаасе».

Истинный Перес проявляется в проблемных Гран-при

В начале года гигантский отрыв «Ред Булл» от остального пелотона позволял Серхио Пересу выглядеть достойно – он делал ровно то, чего от него и ждут боссы команды: финишировал на подиуме и набирал солидные очки. Однако первые же трудности показывают: мексиканец слишком легко выключается из борьбы за высокие позиции.

На трассах с коротким кругом и плотными результатами Чеко нередко проваливает квалификации (давняя слабость гонщика – именно скорость на быстром круге), а затем работает с неоптимальной стратегией в попытках пересидеть конкурентов на чистой трассе. В Имоле подход с долгим отрезком на жестких шинах не сработал – мало того, что Пересу не хватало темпа, так еще и пилотажная ошибка полностью разрушила надежды опередить хотя бы парней из «Мерседеса».

Если за слабым выступлением в Имоле последуют новые проблемы – слухи о новом напарнике Ферстаппена разгорятся с новой силой.

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Фото: Gettyimages.ru /Clive Rose, Lars Baron; Joao Filipe/Global Look Press