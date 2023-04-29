ГОООООООЛ! 2:3!

«Ак Барс» выбрался из непростой ситуации по ходу финала. После четырех матчей счет в серии был 1-3 в пользу ЦСКА, и шансы команды Зинэтулы Билялетдинова оценивались категорично. Но «Ак Барс» сначала выиграл пятый матч, затем шестой, отыграв солидный гандикап.