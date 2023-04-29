ГОООООООЛ! 2:3!

Гран-при Венгрии-2023. Онлайн гонки
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Спасибо всем за внимание! Трансляцию провел Никита Надёжин.
ЦСКА - обладатель Кубка Гагарина! ЦСКА победил «Ак Барс» со счетом 3:2 в седьмом матче финальной серии КХЛ. Команда Сергея Федорова выиграла титул во втором сезоне подряд.
Невероятные моменты создал «Ак Барс» в большинстве! На финальных секундах Лямкин оказался на отличной позиции по центру, но после его кистевого броска шайба не попала в ворота!
Тренерский штаб «Ак Барс» взял тайм-аут.
«Ак Барс» вновь поиграет в большинстве! Дитц удален на две минуты, нарушил правила на Семенове за воротами Рейдеборна.
Последняя минута третьего периода.
Лямкин отразил мощнейший бросок Окулова по пустым воротам.
Билялов заменился на шестого полевого игрока.
ЦСКА играет в полном составе. «Ак Барс» не реализовал большинство.
Галиев бросил из левого круга вбрасывания, Рейдеборн отразил, Кагарлицкий пытается добить, но ЦСКА выбросил шайбу!
«Ак Барс» получил шанс на игру в большинстве. Плотников удален на две минуты за фол против Журавлева.
Светлаков бросил точно в ловушку Билялову из середины площадки, и не позволил вратарю «Ак Барсу» вернуть шайбу в игру. Вбрасывание у ворот хозяев.
«Ак Барс» играет в полном составе. В этот же момент Радулов сильно бросал со средней дистанции!
Два броска Григоренко из позиции правого круга вбрасывания! Первая попытка блокирована, после второй шайба просвистела мимо дальней штанги.
Билялов поймал шайбу после броска Нестерова от синей линии.
Адамчук получил две минуты штрафа за игру высоко поднятой клюшкой. ЦСКА действует в большинстве.
Что за моментище! Шикарный выход из зоны Лямкина, защитник «Ак Барса» самостоятельно проскочил по правому флангу, сделал скидку на Галиева на дальнюю штангу, но Рейдеборн среагировал на бросок Станислава!
Терехов! Плотный бросок со средней дистанции! Выше створа ворот прошла шайба.
Шипачев имел возможность замкнуть передачу на пятаке, впрочем рядом с ним находился Нестеров и мешал подставить клюшку.
2:1 по броскам в створ ворот в третьем периоде в пользу «Ак Барса».
Хоккеисты ЦСКА контролировали шайбу по периметру владений «Ак Барса», но защитники хозяев совершили отбор и вывели ее от своих ворот.
Радулов, Сафонов и Воронков нагнетали ситуацию у ворот Рейдеборна, но Каменев хорошо сыграл в блокировке броска Дмитрия.
Момент! Рейдеборн отразил перед собой наброс от Юдина, Шипачев стремился на добивание и мог это сделать, но сам же Рейдеборн успел выбить шайбу в угол площадки.
Дыбленко принял на себя бросок Шипачева от левого борта.
Третий период.
Второй период завершался под аккомпанемент атак «Ак Барса»! Перерыв. ЦСКА ведет со счетом 3:2 после 40 минут игры.
Идет последняя минута второго периода.
Момент! Шипачев в одно касание щелкнул от правого борта и Радулов на пятаке едва не подправил шайбу!
Светлаков бросил сразу же после выигранного вбрасывания! Билялов отбил.
14:5 по броскам в створ ворот во втором периоде в пользу ЦСКА.
ЦСКА на определенный промежуток обосновался в зоне «Ак Барса», и благодаря активному движению команда Федорова контролирует шайбу на чужой половине поля.
Билялов блином отразил хороший бросок Григоренко с ближней дистанции!
ГОООООООЛ! 2:3!
ЦСКА повел в счете! Дитц сильно щелкнул от синей линии, Светлаков и Хенкель боролись на пятаке перед Биляловым, и шайба нашла путь за линию ворот!
Штанга! Лучевников оказался на свободном пространстве по стороне правого фланга и хлестко метнул шайбу в дальний угол, но угодил в стойку ворот!
ГООООООЛ! 2:2!
ЦСКА сравнял счет во второй раз в матче! За счет прессинга москвичи вынудили хозяев допустить оплошность у своих ворот, в итоге шайба выкатилась на пятак, откуда ее броском в дальний угол отправил Каменев!
«Ак Барс» устремился в прорыв «2 в 1», Дыняк вел атаку с левого фланга, решил бросить сам, Рейдеборн отбил.
Теперь ЦСКА имел возможность для гола! Но Билялов справляется с той остротой, которую организовал Светлаков, бросивший первый раз, а затем сам же успевший на добивание!
«Ак Барс» создал еще один момент! Петров со средней дистанции бросил по воротам, Шипачев расположился на пятаке и пытался добить шайбу в ворота, но Рейдеборн был против этого!
ГОООООООЛ! 2:1!
«Ак Барс» вновь впереди! Радулов от правого борта практически не глядя запустил шайбу на пятак, где Воронков в единоборстве смог подставить клюшку, в результате чего шайба юркнула в ворота Рейдеборна!
Шайба попала в перекладину после наброса в исполнении Адамчука от синей линии!
Крутые моменты создают команды! Сначала ЦСКА убежал в контратаку «3 в 1», Билялов отразил опаснейший бросок Дитца! Следом Кирилл Петров вышел один на один - и Рейдеборн тащит!
ЦСКА выглядит очень прилично на старте второго периода. Почти что вся игра идет у ворот Билялова.
Соркин! Сначала интересно отправил шайбу на пятак, затем сам же подобрал ее и хорошо бросал из правого круга вбрасывания! Билялов парировал.
ГООООООЛ! 1:1!
ЦСКА сравнял счет! Выигранное вбрасывание Светлакова у чужих ворот, Слепышев подкатил первым на подбор и хлестко с кистей бросил! И шайба оказалась в воротах Билялова.
Второй период.
Первый период завершен. «Ак Барс» ведет со счетом 1:0 в матче с ЦСКА по итогам 20 минут игры.
ГОООООООЛ! 1:0!
«Ак Барс» открыл счет! Это Кирилл Петров! Он при поддержке Шипачева перехватил шайбу на правом фланге зоны ЦСКА, продвинулся по флангу, сместился ближе к воротам и великолепно отправил шайбу под перекладину!
Идет последняя минута первого периода.
Светлаков резко с разворота нанес бросок с левого круга вбрасывания, Билялов реагирует! Сильные несколько минут проводит ЦСКА, который заставил «Ак Барс» обороняться.
Еще шанс для ЦСКА! Абрамова оставили совсем одного на дальней штанге, Плотников это заметил и с фланга отправил шайбу партнеру на пятак, но замкнуть не получилось.
Какой моментище! Вау! Светлаков мощно щелкнул в одно касание с левого фланга, шайба на пятаке отскочила от игрока «Ак Барса» и покатилась к ленточке ворот, но Билялов в прыжке успел достать шайбу ловушкой!
Команды играют в полных составах, Полтапов и Радулов снова в игре.
7:4 по броскам в створ ворот в пользу ЦСКА.
Лучевников выполнил кистевой бросок от синей линии, Рейдеборн блином отразил шайбу.
Момент у ЦСКА! Каменев с пятака мегаопасно играл на добивании, пытаясь перебросить щиток вратаря! Билялов успел справиться и с первым броском, а затем и с добиванием!
Полтапов и Радулов получили обоюдное удаление на две минуты.
Григоренко прошел по правому флангу, бросил с неудобной руки в ближний угол, Билялов отбил перед собой, Полтапов активно набежал и начал добавлять шайбу в ворота, после чего между Прохором и Радуловым возникла небольшая потасовка!
ЦСКА позиционно нагнетает ситуацию у ворот Билялова, Карнаухов доставил шайбу на пятак, где началась работа клюшками, но справился «Ак Барса».
Плотников атаковал с отрицательного угла! Хотел форвард ЦСКА отправить шайбу в ближний угол, чтобы она угодила в спину Билялова и попала в ворота, но голкипер сыграл внимательно.
Журавлев набросил от синей линии, случился рикошет на Дыняка, который находился рядом с воротами, но обработать шайбу форварду «Ак Барса» не удалось.
ЦСКА на хорошей скорости проник в владениям «Ак Барса»! Абрамов катил вторым темпом, получил шайбу, но Юдин заблокировал бросок соперника.
Петров вернулся в игру. «Ак Барс» играет в полном составе.
Лямкин аккуратно по борту выбросил шайбу из своей зоны. Прошла минута ЦСКА в большинстве.
После видеопросмотра арбитры определили, что Петров удален на две минуты. ЦСКА в большинстве.
Мощнейший силовой прием провел Петров против Дитца, ударив игрока ЦСКА в область головы и шеи! Будет видеопросмотр эпизода.
«Ак Барс» энергичнее начинает матч, чаще владеет шайбой у ворот Рейдеборна.
Хороший момент создал «Ак Барс» в стартовой смене! Воронков зацепился за шайбу, которая затем отскочила в центр к Сафонову, Илья нанес бросок со средней дистанции - Рейдеборн среагировал.
Матч стартовал!
Стартовые вратари: Тимур Билялов – Адам Рейдеборн.
Состав «Ак Барса»
1) Адамчук – Лямкин, Воронков – Сафонов – Радулов; 2) Юдин – Журавлев, Кагарлицкий – Шипачев – Петров; 3) Лучевников – Евсеев, Галиев – Семенов – Панюков; 4) Хенкель, Лукоянов – Галимов – Дыняк; Терехов.
Состав ЦСКА
1) Клаэссон – Нестеров, Слепышев – Светлаков – Карнаухов; 2) Дыбленко – Дитц, Окулов – Каменев – Мамин; 3) Провольнев – Сергеев, Полтапов – Соркин – Григоренко; 4) Макаров, Плотников – Панкратов – Абрамов; Мингачев.
«Ак Барс» выбрался из непростой ситуации по ходу финала. После четырех матчей счет в серии был 1-3 в пользу ЦСКА, и шансы команды Зинэтулы Билялетдинова оценивались категорично. Но «Ак Барс» сначала выиграл пятый матч, затем шестой, отыграв солидный гандикап.
Всем привет! Кульминация сезона КХЛ! Обладатель Кубка Гагарина определится в седьмом матче серии между «Ак Барсом» и ЦСКА.
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